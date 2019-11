Schönberg setzt sich gegen Mobbing in der Schule ein

Schönberg

Kinder versuchen jemanden lächerlich zu machen, grenzen ihn aus, wollen ihn abwerten – Mobbing kommt in jeder Schule vor. Die Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ nimmt das nicht hin. Sie arbeitet auf vielerlei Weise gegen das diskriminierende Verhalten, das bei Heranwachsenden zu einem Leid werden kann, das auch ihr späteres Leben prägt.

Am Mittwoch erlebten alle Kinder der Klassen vier bis sechs ein Theaterstück, das ihnen eindrucksvoll vor Augen führte, wie Mobbing entsteht und welche Folgen es hat. „Es soll ein Baustein sein“, erklärt Schulleiter Tobias Jarzombek. Besonders wichtig sind den Pädagogen in der Schule „An der Maurine“ Offenheit und Toleranz im Umgang mit Unterschieden, eine Atmosphäre, in der Kinder gerne lernen, und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Schülern, das Experten auch als „Erzählklima“ bezeichnen. Dieses „Erzählklima“ ist eine Grundlage für einen erfolgreichen Kampf gegen Mobbing.

Cybermobbing ist Thema im Informatikunterricht

„Ich kann in unserer Schule kein strukturelles Mobbing erkennen“, sagt Tobias Jarzombek. Die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg hat Mobbing aber als ein Problem erkannt, das in ihren Zuständigkeitsbereich gehört. Tobias Jarzombek erläutert: „Wir versuchen das Thema auf verschiedenen Ebenen immer wieder aufzugreifen.“ Ein Beispiel: Im Informatikunterricht ab Klasse fünf erfahren die Schüler viel über Cybermobbing und das Missbrauchspotenzial von sozialen Medien, wie Whatsapp und Facebook.

Ein Alptraum von Mobbing: Nach ihren Erlebnissen in der Schule findet Sabrina im Schlaf keine Ruhe. Quelle: Jürgen Lenz

Unterstützung kommt jetzt von der Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Sie fördert Theateraufführungen in der Evangelischen Inklusiven Schule in Schönberg anlässlich eines Projekts zur Prävention von Mobbing und Cybermobbing in Schulen. Tobias Jarzombek kündigt an: „Kommende Woche spielt das Theater das Stück ,Gut so’ für die Klassen eins bis drei.“

Tobias Jarzombek leitet die Schule „An der Maurine“ in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Die Schule, in Trägerschaft des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg, bezieht in ihrem Einsatz gegen Mobbing gerne die Eltern mit ein. Das Engagement kommt aber nicht nur bei ihnen gut an. „Es ist toll, dass die Schule dafür einsteht“, sagt Christian Rodenberg, Schauspieler des Theaters Eukitea.

Am Mittwoch trat er zusammen mit Ruth Weyand und Homa Faghiri auf. Die drei Profi-Darsteller spielen das Jahr über in ganz Nord- und Ostdeutschland. Das Stück „Raus bist Du!“ will Mut machen hinzuschauen und zu handeln. Tobias Jarzombek begrüßte die Schüler am Mittwoch zur Theateraufführung in der Aula. Er kündigte an: „Wir haben heute eine Veranstaltung zu einem wichtigen Thema.“

Einige Kinder und Jugendliche würden vielleicht mehr unter Formen von Ausgrenzung leiden, als die Mitschüler glauben. Das müsse dann miteinander besprochen werden. Ein Wunsch des Leiters der Schule „An der Maurine“ an die Schüler: „Dass ihr selbst etwas dagegen macht.“

„Suche Frieden und jage ihm nach.“

Der Einsatz der Evangelischen Inklusiven Schule in Schönberg passt zu zwei Sätzen, die in der Nähe ihrer Eingangstür zu lesen sind: die aktuelle Jahreslosung aus dem Alten Testament „Suche Frieden und jage ihm nach“ und ein Zitat aus dem Neuen Testament: „Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“

