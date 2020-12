Schönberg

Ein Kapitel der Heimatgeschichte von Nordwestmecklenburg ist auch im Jubiläumsjahr „50 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs“ kaum bekannt: In Schönberg existierte ein geheimes Militärkommando mit dem Auftrag, geografische und ozeanografische Informationen für Kleinkampfverbände bereitzustellen, die für Deutschlands Angriffskrieg im Mittelmeer, im Atlantik und in Westskandinavien im Einsatz waren. Sie setzten Kleinst-U-Boote, Sprengboote, Torpedos und Kampfschwimmer ein.

„Es war alles geheim“, bestätigt der Schönberger Klaus-Peter Räsenhöft. Er war noch ein Kind, als das Militärkommando in seiner Heimatstadt arbeitete. Auch zur DDR-Zeit war es nach seiner Auskunft kein Thema in der Öffentlichkeit.

Tarnname „ Raumkoppel “

Selbst Einwohner von Schönberg erzählten nichts davon. Dass es die geheime Dienststelle gab, erfuhr Klaus-Peter Räsenhöft erst viel später. Vor einigen Jahren las er in einer Fachzeitschrift einen Artikel über „eine unbekannte Einrichtung des Kleinkampfverbandes der Kriegsmarine.“

In der Rudolf-Hartmann-Straße existiert noch heute das Gebäude, in das das Militärkommando am 15. Mai 1944 zog. Tarnname: „ Raumkoppel.“ In der geheimen Dienststelle arbeiteten Geografen, Geologen, Ozeanologen, Kartenzeichner, Drucker, Buchbinder, Mathematiker und Meteorologen.

Geschichtsträchtiges Gebäude Eine Landwirtschaftsschule des Kreises Schönberg war das Gebäude in der Rudolf-Hartmann-Straße, in das das militärische Geheimkommando 1944 zog. Handwerker bauten es 1929 nach den Plänen des Architekten Brückner um, der auch das heutige Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg entwarf. Nach dem Auszug der Kriegsmarine diente das Gebäude in der Rudolf-Hartmann-Straße zunächst als Lazarett, später als Krankenhaus. Es erhielt 1982 einen Anbau, der das Backsteingebäude fast völlig verdeckt.

Hotel beschlagnahmt

Nach Auskunft des Historikers Thomas Palascheweski begann das Kommando mit 30 geowissenschaftlichen Mitarbeitern. Bis 1945 sei die Abteilung auf 180 Personen angewachsen. Palaschewski erläutert in einem Beitrag der „Mitteilungen des Heimatbundes für das Fürstentum Ratzeburg“, die in Schönberg erscheinen: „Sie erstellten etwa 300 geografische Unterlagen für die Einsätze von Kleinkampfgerät an der Küste, Informationen über Strände, Sandbänke, Wassertiefen in Küstennähe, Sturmflutgefahren, Tidenkalender und Küstenansichten.“

Mitarbeiter und Familienangehörige wohnten in der Stadt in Privatquartieren. In einem beschlagnahmten Hotel waren die Leitung des Geheimkommandos und die Verpflegungsstelle untergebracht.

Ingo Oppelt (52) taucht am Wrack eines Mini-U-Bootes auf dem Grund der Ostsee. Der Einsatz des Kleinkampfgeräts wurde in Schönberg vorbereitet. Quelle: Ehrhard Schulz

Der Hintergrund: Im April 1944 stellte die deutsche Kriegsmarine in Timmendorf an der Lübecker Bucht einen Kleinkampfverband auf. Er sollte Kriegs- und Handelsschiffe versenken. Im Einsatz: Ein-Mann-U-Boote mit zwei Torpedos, Zwei-Mann-U-Boote, Sprengboote und Kampfschwimmer.

Zwei-Mann-U-Boot auf dem Grund der Ostsee entdeckt

In diesem Jahr untersuchten die Sporttaucher Ingo Oppelt (52) und Andreas Raffeck (45) in der Ostsee bei Fehmarn das Wrack eines Mini-U-Bootes, dessen Einsatz in Schönberg vorbereitet wurde. Sie hatten es auf der Sagasbank entdeckt.

Die Taucher identifizierten es als ein Boot des Typs „Seehund“, zwölf Meter lang und mit den typischen Greifarmen für Torpedos an der Seite. Nach Oppelts Auskunft liegt ein anderes Boot dieses Typs in der Ostsee Richtung Wismar, ein weiteres in der Flensburger Förde.

Die Marine baute während des Zweiten Weltkriegs 285 „Seehunde“. Die beiden Besatzungsmitglieder waren nicht nur den Gefahren des Krieges ausgesetzt. Viele kamen durch Kohlenmonoxid-Vergiftungen oder Lungenrisse ums Leben. Auf den Ausgang des Zweiten Weltkriegs hatten ihre Einsätze keinen Einfluss.

Flucht aus Schönberg

Ende April 1945 rückte die Rote Armee immer weiter Richtung Schönberg vor. Das geheime Militärkommando der Marine verließ die Stadt. Ihr Ziel: Surendorf in der Nähe von Eckernförde.

Die Familienangehörigen wurden nach Recherchen des Historikers Michael Jung in ein Lager bei Cuxhaven gebracht. Wenige Tage später war der Zweite Weltkrieg vorbei.

