Was ist Erfolg? Vielfach ausgezeichnet zu werden? Etwas zu leiten, dessen Bedeutung weit über die Grenzen der Heimatstadt, des Landkreises, des Bundeslandes hinausreicht? „Erfolg ist für mich genauso, wenn ein Kind etwas auf der Orgel begreift und wenn eine Stelle, die der Chor lange probt, schließlich gelingt“, sagt Christoph D. Minke. Seit 30 Jahren arbeitet er als Kantor in Schönberg, leitet seitdem den Musiksommer, der von einer kleinen Konzertreihe zum bedeutenden Festival geworden ist. Das Publikum in Schönberg erlebte große Werke der Musikgeschichte und Herausragendes aus unserer Zeit. Christoph D. Minke sagt: „Ich sehe nach wie vor meine Aufgabe darin, dass diese Schätze hier für uns greifbar und erlebbar sind.“ Die Kirchengemeinde hat Christoph D. Minke am Sonntag anlässlich des Jubiläums mit einer Festandacht geehrt.

Am 15. November 1990 begann er seinen Dienst als Kantor in Schönberg. Daran erinnert Karsten Lessing, der Minke seit Mitte der 80er Jahre kennt. Der Konzertmanager erzählt: „Kurz nach der offiziellen Vereinigung der beiden deutschen Staaten kam Christoph D. Minke Mitte November 1990 nach Schönberg und trat hier als Kirchenmusiker seinen Dienst an. Eine Zeit, in der ihn viele fragten, weshalb er in den kleinen mecklenburgischen Ort an der ehemaligen innerdeutschen Grenze gehen würde. Kam er doch gerade aus dem Zentrum des Umbruchs, der Stadt Leipzig, in der er seit 1988 bis zu seinem Dienstantritt in Schönberg als Assistent des Gewandhauschordirektors und späteren Thomaskantors Georg Christoph Biller tätig war. Christoph D. Minke sah die Chance, sah Lübeck und Wismar als nahe Kulturzentren und das Potenzial, in Schönberg etwas Neues anzupacken.“

Der Neue fühlte sich willkommen

Christoph D. Minke fand in Schönberg eine Kirchengemeinde vor, in der die Kantorenstelle seit einem Jahr unbesetzt war und die musikalische Arbeit trotzdem weiterlief. Dieses Engagement und die Offenheit der Menschen beeindruckten ihn. Der Neue fühlte sich willkommen – eine Bestätigung, die er seitdem vielen Einwohnern und Besuchern von Schönberg gegeben hat.

Seit 1990 leitet Christoph D. Minke die Proben und Auftritte des Kirchenchors Sankt Laurentius. Quelle: Jürgen Lenz

Aufgewachsen ist Christoph D. Minke unweit von Berlin im brandenburgischen Nauen als Sohn eines Pastors. Als Fünfjähriger begann er Klavier zu spielen. 1977 übernahm er den Organistendienst in seiner Heimatgemeinde.

Von Leipzig nach Schönberg

Von 1982 bis 1987 studierte Christoph D. Minke Kirchenmusik in Greifswald. Danach folgte er dem Ruf des Gewandhauschordirektors Christoph Biller nach Leipzig. In Weimar studierte Minke das Dirigieren von Orchestern.

Verbindungen herstellen, Beziehungen schaffen – das will der Schönberger nicht nur in seiner Arbeit als Dirigent. Ein Motto des Musiksommers gilt für ihn ebenso wie für andere hauptamtliche Mitarbeiter und die vielen Helfer: „Begegnung ist uns wichtig.“ So schaffen die Organisatoren der Konzertreihe etwas Besonderes, das sie so beschreiben: „In dem offenen Klima kommen sich Künstler und Publikum, Gastgeber und Gäste näher als anderswo, es entsteht eine familiäre Atmosphäre.“

Christoph D. Minke arbeitet als künstlerischer Leiter des Schönberger Musiksommers, Karsten Lessing (l., 46) als Konzertmanager. Quelle: Lenz Jürgen

Karsten Lessing sagt: „Kreativität, Spontanität und die Zugewandtheit zu den Menschen zeichnen Christoph D. Minke bis heute in seiner Arbeit in Schönberg aus.“ Als prägend für das musikalische Leben in der Stadt sieht der langjährige Weggefährte des Kantors die ungewöhnlichen Ideen, besonderen Programme und ausgefallenen Konzertkonstellationen.

„Herr Minke hat Schönbergs Musik- und Kulturlandschaft, wie ich denke, sehr geprägt und bereichert“, sagt Wilma Schlaberg, Pastorin in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Christoph D. Minke arbeitet nicht nur für den Musiksommer. Er leitet den Kirchenchor, die jungen Sänger in der Kurrende und die Bläser. Er spielt Orgel in Gottesdiensten, in Konzerten, auf Taufen, Trauungen, Beerdigungen, unterrichtet Orgel und Blasmusik.

Den 55-Jährigen drängt es nicht zu Ehrungen und Auszeichnungen. Sie sind als Bestätigung seiner Arbeit zu ihm gekommen: 1997 der Kulturpreis des Landkreises Nordwestmecklenburg, 2017 der Große Preis der Wirtschaft des Unternehmerverbands Norddeutschland, 2015 die Ernennung zum Kirchenmusikdirektor für seine Verdienste um die Kirchenmusik in Schönberg und den Schönberger Musiksommer. Pastorin Wilma Schlaberg sagt: „Herr Minke hat Schönbergs Musik- und Kulturlandschaft, wie ich denke, sehr geprägt und bereichert.“

Zu den besonderen Erfolgen der Kirchenmusik in Schönberg zählt er die Aufführung der Matthäus-Passion und anderer Werke für Chor und Orchester, aber auch die Restaurierung der historischen Winzer-Orgel in den Jahren 2007 bis 2009.

Bläser spielten anlässlich einer Festandacht zum 30. Dienstjubiläum auf dem Kirchplatz in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Christoph D. Minke macht seit drei Jahrzehnten viel für andere Menschen möglich. Wilma Schlaberg lobte ihn am Sonntagnachmittag für eine verlässliche, engagierte und inspirierende Arbeit. Besucher der musikalischen Festandacht erhoben sich von ihren Plätzen und spendeten tosenden Applaus.

Karsten Lessing öffnet den Blick in die Zukunft. Er sagt: „Für die kommenden Jahre freuen wir uns auf manch überraschende Idee und hoffentlich noch viele besondere musikalische Momente.“

