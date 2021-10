Schönberg

Der kleine Patrick (5), er ist am Tisch der dritte von links, schüttelt den Kopf und verdreht die Augen. Was für eine kinderleichte Frage. Das ist doch ganz klar, woher das Korn kommt, scheint er sagen zu wollen. Die Antwort gibt er umgehend: „Vom Feld.“ Er kennt sich nämlich aus mit Landwirtschaft. „Ich bin schon mal auf einem Trecker mitgefahren.“

Doch nicht nur Patrick weiß, dass Korn auf dem Feld wächst, dass man es erst säen muss, dann erntet. Dass es dann in Silos kommt und später zu Mehl verarbeitet wird, aus dem dann Brötchen, Brot und Kuchen entstehen. Die meisten Kinder in der Frosch- und Hasengruppe der Regenbogen-Kita aus Schönberg wissen das. Schließlich sind sie echte Nordwestmecklenburger, leben in einer ländlich geprägten Gegend.

Kids vom Land wissen viel von Landwirtschaft

Die Frau, die den Kindern, wie zuvor schon der Hummel-Gruppe der Kita, all die Fragen über das Brot, woher das Korn kommt, und was alles passieren muss, bis es Brot wird, stellt, heißt Yvonne Brademann. Die Diplom-Ökotrophologin – die Ökotrophologie ist ein interdisziplinäres Studienfach, das Ernährungs- und Haushaltswissenschaft vereint – freut sich und lobt die Kinder. „Ihr wisst wirklich erstaunlich viel.“, sagt sie. „Ich kenne viele Kids in größeren Städten, die das alles nicht wissen.“

Die Kleinen freuen sich. Etwas Neues lernen sie auch an diesem Vormittag, in dem es für sie um Gesundheit und etwas später auch um Bewegung geht. Zum Beispiel, dass feines Mehl weniger gesund ist als grobes, in dem das ganze Korn verarbeitet wurde. Meist, wissen die Erzieherinnen, bringen die Kinder ihr erlerntes Wissen in ihren Familien ein. Da kann es schon vorkommen, dass Mutti und Vati beim nächsten Einkauf auf das „richtig gesunde Mehl“ hingewiesen werden.

Wie bewirbt man sich um Gesundheitstag? Jede Einrichtung, jede Firma kann sich bei Feel Good aus Luckenwalde um einen Gesundheitstag bewerben. Auf der Webseite der Gesundheitsmanagementfirma (http://www.gesunderbetrieb.com) können Kontaktformulare ausgefüllt werden. Die Mittel für diese Events, sagt Mark Meltendorf, Chef der Firma, stellen Krankenkassen bereit. Jede Firma, jede Einrichtung kann die Angebote regelmäßig nutzen. Dafür fahren Meltendorf und sein Team durch das ganze Land. In diesem Sommer und Herbst waren er und sein Team oft in Mecklenburg und Schleswig-Holstein unterwegs.

„Feel Good“ ist in ganz Deutschland unterwegs

Yvonne Brademann gehört zum Team von „Feel Good“, einer Firma, die sich seit fünfzehn Jahren im Gesundheitsmanagement engagiert, eng mit Krankenkassen zusammenarbeitet und Gesundheitstage nicht nur in Kindertageseinrichtungen und Schulen, sondern auch in Betrieben, größeren oder kleineren Firmen in ganz Deutschland durchführt. „Wir arbeiten mit Krankenkassen zusammen, die die Kosten für den gesamten Tag übernehmen.“, erklärt ihr Kollege und Chef Mark Meltendorf, der die Firma mit Sitz in Luckenwalde, in der Nähe von Potsdam, gegründet hat.

Im Fall des Gesundheitstags an der Schönberger Regenbogen-Kita, die der Verein „Haus des Kindes“ betreibt, war es die Innovationskasse, die die Veranstaltung bezahlt. Während die Kinder etwas über Brot lernen und später anhand einer lustigen Geschichte, die Brademann erzählt, Kinder-Yoga betreiben, beschäftigt sich Meltendorf mit den Erziehern und Erzieherinnen und der Leitung der Kita.

Zell-Check für die Erzieher und Erzieherinnen

In einem Extra-Raum führt er einen Zell-Check durch. Den hatten sich die Mitarbeiter der Kita gewünscht. Wer sich an die Gesundheitsfirma wendet und sich um einen Gesundheitstag bewirbt, was ganz einfach per Mail über die Webseite von „Feel Good“ geht, kann aus einem Angebotsrahmen wählen. Das Team der Kita entschied sich für den Zell-Check.

Meltendorf erklärt am Beispiel, wie der Zell-Check funktioniert: Mit einem Gerät, das er mitgebracht hat, werden Lichtimpulse auf die Handinnenfläche gegeben. Mithilfe derer, so Meltendorf, gemessen werden kann, welche Spurenelemente, Mineralien, Vitamine oder auch Schwermetalle sich im Körper befinden. Anhand der Werte, die in Echtzeit ausgelesen werden, erklärt Meltendorf den Erziehern, wie es so in ihrem Körper aussieht mit Kalzium, Magnesium, Phosphor, Silicium, Natrium, Kalium, Kupfer, Zink, Chrom, Jod, Schwefel, Vitamin C und D. Ist genug davon vorhanden? Zu wenig oder zu viel? Und was bedeutet das? Wie kann man das, was zu wenig ist, zuführen? Das, was zu viel ist, abbauen? Mit der Wahl welcher Lebensmittel?

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie kann man Jodmangel ausgleichen?

Die Probandin hat einen Jodmangel. Nicht ungewöhnlich, sagt Meltendorf. Deutschland ist bekanntlich Jodmangel-Land. Doch zu wenig Jod im Körper kann für Übergewicht verantwortlich sein. Damit der Stoffwechsel auf Touren kommt, rät Meltendorf zu mehr Fischverzehr, zu Eiern, Meeresfrüchten und auch Jodsalz. Einen Mangel an Vitamin C, der auch gemessen wurde, könne leicht mit roter Paprika ausgeglichen werden, die sehr viel davon besitzt.

Eine medizinische Diagnose ersetze diese Analyse jedoch nicht, betont Meltendorf. Sie ist ein erster Hinweis, sich vielleicht einmal um die Werte zu kümmern, eine Blutanalyse beim Hausarzt machen zu lassen und die Ernährung umzustellen. Eine Liste mit Nahrungsmitteln und dem, was sie enthalten, bekommen die Erzieher und Erzieherinnen mit. Gut zur einfacheren Orientierung beim nächsten Einkauf.

Zur Galerie Kinder und Erzieherinnen und Erzieher machten mit

Kinder-Yoga mit Sonnengruß und Baum

Inzwischen haben die Kinder ihre letzten Yoga-Übungen mit viel Spaß absolviert. Sie haben etwas über den „Sonnengruß“, die „Blume“ den „Baum“ gelernt – Yoga-Übungen, die auch Erwachsene machen. Eine supertolle Urkunde bescheinigt den Kleinen, erfolgreich teilgenommen zu haben. Und vielleicht gibt es auch schon ganz bald wieder einen spannenden Gesundheitstag für Große und Kleine in der Regenbogen-Kita in Schönberg.

Von Annett Meinke