Schönberg

Eine große Herausforderung liegt hinter den Frauen und Männern der Selbsthilfegruppe „Wege aus der Depression“ in Schönberg. Sie konnten sich wegen Corona-Bestimmungen mehrere Monate nicht treffen. „Man sitzt alleine. Damit muss man erst einmal zurechtkommen“, sagt Frank Belde. Er hat die Gruppe 2019 mitgegründet und leitet sie. Seit der Lockerung der Corona-Regeln dürfen die Frauen und Männer wieder zusammenkommen. Ist Frank Belde froh darüber? „Na klar“, antwortet der 47-Jährige und lächelt.

Weniger Kontakte: Große Belastung bei Depression

Frank Belde berichtet: „Ich habe versucht, am Telefon Hilfe zu leisten.“ Weniger soziale Kontakte zu haben, sei eine Belastung – gerade für Menschen mit Depression. „Das zieht einen noch mehr runter“, erläutert Frank Belde.

Die Erfahrungen der Gruppenmitglieder entsprechen einer Einschätzung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Sie erklärt: „Die mit dem Corona-Virus verbundenen Ängste und Einschränkungen stellen für an Depression erkrankte Menschen große Herausforderungen dar, denn in einer Depression wird alles Negative im Leben vergrößert wahrgenommen und ins Zentrum gerückt, so auch die Sorgen und Ängste wegen des Corona-Virus.“ Betroffene können jedoch gegensteuern. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe empfiehlt, den Tag und die Woche im Voraus zu strukturieren und aktiv zu bleiben. Eine Runde joggen oder mit dem Rad fahren wirke Wunder.

Auch sei es gut, Kontakte zu pflegen – und sei es telefonisch oder übers Internet. Nicht empfehlenswert sei dagegen, früher ins Bett zu gehen als sonst oder sich tagsüber hinzulegen. Eine psychotherapeutische Praxis könne auch in der Corona-Zeit besucht werden. „Scheuen Sie sich nicht in Krisen, nach Hilfe zu fragen“, bittet die Stiftung.

Nächstes Treffen am 22. September

Hilfestellung bietet in Schönberg die Gruppe „Wege aus der Depression“ alle vier Wochen dienstags ab 18 Uhr. Das nächste Mal trifft sie sich am 22. September.

Bei der ersten Zusammenkunft nach der Corona-Pause kamen nicht so viele Betroffene wie zuvor. Es waren fünf, darunter ein Neuzugang. Frank Belde sagt: „Ich gehe davon aus, dass die Gruppe wieder wachsen wird.“ Da sei er ganz zuversichtlich.

Kann Corona zu einer Depression führen? Professor Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, geht nicht davon aus, dass Corona eine Depression auslösen kann, auch wenn viele Menschen vermehrt Sorgen, Ängste und andere Befindlichkeitsstörungen hätten. Die irrtümliche Annahme sei darauf zurückzuführen, dass Depression häufig als eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände angesehen wird. Es sei aber eine ziemlich eigenständige und schwere Erkrankung, die jeden mit einer entsprechenden Veranlagung treffen könne. Möglich sei allerdings, dass sich eine bereits bestehende Depression durch „das Vorhandensein von Corona und die damit verbundenen Sorgen verschlechtern kann“, erklärt Ulrich Hegerl. Eine Depression sei eine ernsthafte, aber auch gut behandelbare Erkrankung.

Frank Belde nutzte die Corona-Pause, um sich über die Arbeit anderer Selbsthilfegruppen in Nordwestmecklenburg zu informieren. Nach den Besuchen in Grevesmühlen und Wismar berichtet er: „Es läuft so ähnlich wie bei uns.“

Angehörige sind willkommen

Vor einem ersten Treffen in der Gruppe „Wege aus der Depression“ kann ein Gespräch unter vier Augen vereinbart werden. Die Kontaktdaten: Telefon 038872 / 584713, E-Mail serotonin@online.de. Willkommen sind auch Angehörige und alle anderen, die Depression als Erkrankung verstehen möchten. Für sie gilt wie für jeden in der Gruppe: Nichts Persönliches wird nach außen getragen.

Die Frauen und Männer treffen sich im Katharinenhaus am Schönberger Kirchplatz. Frank Belde sagt: „Wir sind der Kirchengemeinde dankbar, dass sie den Raum zur Verfügung stellt – in erster Linie natürlich Wilma Schlagberg.“ Sie ist Pastorin in Schönberg.

Der Schönberger Kirchenchor probt seit vielen Jahren im Katharinenhaus. Wegen Corona weicht er jetzt in die Kirche aus. Quelle: Jürgen Lenz

Nach ihrer Auskunft hat der Kirchengemeinderat beschlossen, dass sich alle Gruppen wieder treffen können. Die Voraussetzung: Sie halten die Abstands- und Hygieneregeln ein. Um das zu schaffen, sitzen die Frauen im Bastel- und Handarbeitskreis seit der Lockerung der Corona-Bestimmungen wieder zusammen, aber mit einigem Abstand. Der Kirchenchor probt jetzt nicht im Katharinenhaus, sondern in der Kirche. Dort ist viel Platz, um die nötige Distanz einzuhalten.

Die Blechbläser üben draußen. Der Erlebnistanzkreis hat alle Kreistänze gestrichen. Seine Mitglieder erfreuen sich mit Tänzen, bei denen sie sich nicht berühren. Die Konfirmanden und andere Gruppen kommen in Schönberg ebenfalls wieder zusammen.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz