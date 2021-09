Schönberg

Desinfektionsmittelspender am Eingang, Plexiglas vor dem Kassierer, Mindestabstand im Wasser und an Land 1,50 Meter: Ungewöhnliche Zeiten fordern ungewöhnliche Maßnahmen für den Verein Badeteich Schönberg. Wie im vorigen Jahr litt der Betrieb abermals unter der Corona-Pandemie. Mit 6500 Besuchern wurde in dieser Saison der Negativrekord eingestellt.

Der Vorsitzende Michael Heinze sieht auch das Gute, weil Anfang des Jahres noch unklar war, ob das idyllisch am Stadtrand gelegene Naturbad überhaupt wird öffnen kann. Heinze sagt: „Angesicht der Situation, dass niemand hätte kommen können, ist es ganz schön.“ Deutlich mehr Besucher kamen, nachdem die Testpflicht wegfiel. Nach Auskunft von Vereinsmitgliedern haben sich die Besucher zum allergrößten Teil an die Corona-Regeln gehalten.

Wegen Pandemie wenige Teilnehmer bei Arbeitseinsätzen

Ebenfalls unter der Pandemie litten die Arbeitseinsätze von Mitgliedern und Unterstützern. Der Verein begrenzte die Zahl der Helfer auf drei bis vier. Trotzdem schafften sie eine Menge, schnitten Hecken, erneuerten ein Spielboot aus Holz.

Naturbad viel günstiger als Freibad 2006 eröffnete das Naturbad in Schönberg nach einem Umbau des Freibades, das die Stadt 1997 geschlossen hatte – wegen des fortschreitenden Verfalls und hygienischer Bedingungen, die nicht den gestiegenen Anforderungen entsprachen. Eine Mehrheit der Stadtvertreter lehnte eine Sanierung damals ab. Die Kommune hätte mehr als zwei Millionen Mark investieren müssen. Ein Gutachter veranschlagte die jährlichen Betriebskosten auf 140 000 Mark. Beim Naturbad mit Pflanzenfilter sind es dagegen nur etwas mehr als 40 000 Euro.

Besonders erfreulich aus Sicht der Vereinsmitglieder: Schwimmunterricht war in diesem Jahr möglich und beliebt. In den Kursen der DRK-Wasserwacht schafften die meisten Kinder und Jugendlichen eine der Schwimmstufen, darunter 60 Seepferdchen, 42-mal Bronze, 13-mal Silber, dreimal Gold. Michael Heinze bekräftigt: „Uns ist sehr wichtig, dass hier Schwimmunterricht angeboten wird.

Schulen organisierten Schwimmlager

Dafür sorgten in dieser Saison auch die Regionale Schule Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“, ebenfalls in Schönberg. Sie organisierten Schwimmlager für zahlreiche Schüler. Zudem wurden in diesem Jahr im Naturbad sechs Prüfungen zum Rettungsschwimmer bestanden.

Ein Spielboot auf dem Gelände des Naturbads ist instand gesetzt. Vereinsmitglieder haben die Arbeiten in dieser Saison erledigt. Quelle: Jürgen Lenz

Erstmals konnte der Verein 20 Schönberger dafür gewinnen, nach den regulären Öffnungszeiten zu kommen. Diese Besucher nutzten die Chance, sich nach Arbeitsschluss zu erfrischen und fit zu halten. Sie hatten einen Schlüssel, mit dem sie selbst das Tor aufschließen konnten.

Verein hält sich finanziell über Wasser

Ebenfalls gut kam ein Konzert im Naturbad an. Am 6. August spielten Götz Rausch & Die fliegenden Bauten. Wegen der Coronaregeln durften allerdings maximal 50 Besucher den Auftritt verfolgen.

Weniger Besucher bedeuten für den Betreiber weniger Einnahmen. Hält er sich trotzdem über Wasser? „Ja“, antwortet Michael Heinze, „eindeutig ja.“ Das Geld sei knapp, aber es reiche. An den sozial verträglichen Eintrittspreisen wird der Verein nicht rütteln. Kinder kommen für einen Euro rein, Erwachsene zahlen drei Euro. Etwas Geld kommt durch Mitgliedsbeiträge herein. Im Sommer traten sechs Schönberger dem Verein bei. Damit steigt die Zahl der Mitglieder auf 26.

Stadt hilft dem Betreiber mit flexiblem Zuschuss

Sehr kommt dem Verein jetzt eine Zusage der Stadt Schönberg zugute. Sie hat sich verpflichtet, über die vertraglich vereinbarten 10 000 Euro pro Jahr bis zu 20 000 Euro für Strom, Wasser und Gas zu zahlen.

Nach der Saison ist vor der Saison. Was erhofft sich der Vorsitzende? „Dass wir, was Corona angeht, keine neuen Beschränkungen haben.“ Hausmeister Fred Hauser überprüft zurzeit, was repariert werden muss. Auf jeden Fall soll der Wasserspielplatz erneuert werden. Für den Winter plant der Badeteichverein ein Schlittschuhlaufen – vorausgesetzt, diesmal wird’s kalt genug. Die letzten Winter waren zu mild.

Von Jürgen Lenz