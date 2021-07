Vier Transporter aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg fahren am Wochenende erneut mit wichtigen Geräten, Werkzeug und anderen Sachspenden nach Bad Münstereifel. Am Sonnabend können noch Dinge wie Gummistiefel, Schläuche und mehr in Gadebusch abgegeben werden. Organisator Marc Umlauf erklärt, was benötigt wird.