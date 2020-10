Schönberg: Holzschädling frisst sich durch Denkmalhof

Ein Vortragvon Olaf Both über die Bauwerksanalyse des Bechelsdorfer Schulzenhauses beginnt am Sonnabend, den 3. Oktober, um 15 Uhr auf den Denkmalhof in der Johann-Boye-Straße. Anlass ist das Erscheinen eines rund 100 Seiten starken Heftes über das Schulzenhaus. Olaf Both erläutert: „Das, was lange immer angefragt wurde, konnte im vergangenen Jahr nun in die Tat umgesetzt werden: eine umfangreiche Analyse des Bauwerkes, das heute den Kern der Freilichtanlage darstellt.“ Das Heft kann nach dem Vortrag gekauft werden. Es kostet fünf Euro. Bereits am Vortag backen die Mitarbeiter des Museum Brot, das ebenfalls am 3. Oktober erhältlich ist. „Eine kleine Kaffeetafel rundet die Veranstaltung ab“, kündigt Olaf Both an. Der Eintritt ist frei.