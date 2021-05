Schönberg: Hunderte historische Fotografien auf Glas werden digitalisiert

Schönberg

Wie aufwendig die Fotografie noch vor etwa 70 Jahren war, kann man sich heute kaum vorstellen. Fast jeder macht Bilder mit seinem Handy, richtig ausgedruckt werden die meisten aber nicht. Noch in den 1950er Jahren war die Fotografie mit Glasplatten alltäglich. Auch das Volkskundemuseum in Schönberg besitzt viele solcher Glasnegative – etliche sind älter als hundert Jahre. Sie werden schon seit dem vergangenen Jahr digitalisiert, damit sie in die Digitale Bibliothek MV, betreut von der Uni Greifswald, aufgenommen werden können.

Heimatbund hat viele Negative gesammelt

Außerdem sind die historischen Fotografien im Museumsportal des Landes Schleswig-Holstein zu finden. Das hängt damit zusammen, dass das Volkskundemuseum in Schönberg auch die Geschichte des Fürstentums Ratzeburg dokumentiert. Mit der Herrschaft Stargard bildete es früher das Herzogtum Mecklenburg-Strelitz. Der Heimatbund für das Fürstentum Ratzeburg von 1901 hat selber viele Fotografien gesammelt, weil frühe Mitglieder wie Daniel Hempel selber fotografiert hatten. Weitere Glasnegative wurden dem Volkskundemuseum gespendet.

Glasnegative im Volkskundemuseum Schönberg werden auf einem Leuchttisch begutachtet. Quelle: Malte Behnk

Land und Kreis sagen weitere Förderung zu

Nachdem im vergangenen Jahr bereits 800 Glasnegative aus dem Fotoarchiv des Fürstentums Ratzeburg durch den Fotografen der Landesbibliothek Schleswig-Holstein, Sönke Ehlert, digitalisiert wurden, steht jetzt Teil zwei an. „Sowohl das Land Mecklenburg-Vorpommern als auch der Landkreis Nordwestmecklenburg haben signalisiert, dass sie die Weiterführung des Projekts fördern wollen“, freut sich Olaf Both, Leiter des Volkskundemuseums.

Museum besitzt altes Fotolabor

„Wir haben viele Glasnegative aus dem Nachlass des Buchbinders Daniel Hempel. Das sind hauptsächlich private Motive“, sagt Olaf Both. Außerdem befindet sich im Museum fast das gesamte ehemalige Fotolabor des Schönberger Fotografen Friedrich Thiele. „Das können wir leider gar nicht komplett aufbauen“, sagt Olaf Both. Hier und da stehen aber noch die alten Lampen, mit denen der Fotograf seine Motive ausleuchtete.

Das Volkskundemuseum in Schönberg. Quelle: Malte Behnk

Bilder aus dem Alltag und von Festen

Es gibt sogar Fotos aus dem Labor auf alten Glasnegativen. Auf einem ist eine Frau im Kittel zu sehen, im Regal hinter ihr stehen Flaschen und Kästen, vor ihr sind verschiedene Geräte zum Bearbeiten der Bilder. „Man erkennt im Negativ einen leichten Schatten, weil sich die Frau vermutlich doch zu sehr bewegt hat. Deswegen gibt es auch keinen Abzug davon“, erklärt Both eines von etlichen Glasnegativen. Ein anderes zeigt eine Hochzeitsgesellschaft, aber die Glasplatte wirkt auf den ersten Blick fast schwarz. „Das ist vermutlich überbelichtet“, sagt Olaf Both. Bild für Bild haben er und Mitarbeiterinnen des Volkskundemuseums etliche Kartons voller Glasnegative gesichtet, mit destilliertem Wasser gereinigt und schließlich zur Digitalisierung verschickt.

In der Corona-Zeit 820 Negative gesichtet

Für Olaf Both und die Mitarbeiter des Museums ist die Corona-Pandemie zumindest im Bezug auf die Digitalisierungsarbeit ein kleiner Segen. Bis zum Frühjahr 2020 hatte man sich einen Überblick über den Bestand gemacht und festgestellt, dass es weit mehr als die zunächst angenommenen 400 Glasnegative sein würden. 820 Negative aus der Zeit von 1900 bis 1930, vor allem im Format 13 mal 18 Zentimeter, kamen zusammen. Sie wurden nach den Themen Architektur, Volkskunde sowie Natur- und Privatfotografie sortiert. „Wir können uns voll und ganz darauf konzentrieren. Bei laufendem Betrieb hätte die Arbeit zusätzlich nebenher gemacht werden müssen“, sagt Olaf Both, der trotzdem gerne wieder viele Besucher im Volkskundemuseum begrüßen würde.

Bilder werden für jedermann zugänglich

Jetzt ist er froh über eine weitere Förderung durch das Land und den Landkreis, mit deren Unterstützung schon die ersten 12 800 Euro finanziert wurden. Jetzt möchte Olaf Both auch den restlichen Bestand an Negativen im Museum digitalisieren lassen, um ihn als digitale Ressource zur Verfügung stellen zu können. Ausgestellt wurde bisher immer nur ein kleiner Teil der Fotografien, wie in der Ausstellung „Schönberger Ansichten“ 2019/2020. Über die Internetportale der Museen in Schleswig-Holstein (www.museen-sh.de/Objektsuche) und der Digitalen Bibliothek MV werden sie zugänglich, auch wenn die Originale wieder im Schrank verschwinden.

Von Malte Behnk