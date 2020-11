Nach dem Willen von Detlev Ladendorf soll das Volkskundemuseum in Schönberg alle Unterlagen bekommen, die den Rechtsstreit und dessen Vorgeschichte betreffen – inklusive aller Gerichtsurteile. Der Fall und seine Hintergründe sind in vielerlei Hinsicht von geschichtlichem Interesse. Sowohl der Denkmalhof Bechelsdorfer Schulzenhaus als auch der Schulgarten, das Schulgartenhaus und das Ernst-Barlach-Gymnasium befinden sich auf Land, das in früheren Zeiten als Boye’sche Koppel bekannt war – benannt nach den Eigentümern, Vorfahren von Detlev Ladendorf.