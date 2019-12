Schönberg: Judokämpferin sucht einen Lebensretter

Schönberg/Gadebusch

Yvonne Wolski hat schon viele Kämpfe gewonnen. Sie war Judo-Europameisterin, dreifache deutsche Meisterin und WM-Dritte. Jetzt muss sie einen Kampf führen, in dem es um ihr Leben geht. Yvonne Wolski hat Blutkrebs. Um ihn besiegen zu können, braucht sie Hilfe. Ihre Freunde in den Judovereinen Schönberg und Gadebusch bitten alle Menschen in der Region um Unterstützung.

Nur eine Stammzellenspende kann das Leben der 41-Jährigen retten. Deshalb organisieren die beiden Vereine eine Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei ( DKMS) am Sonntag, dem 15. Dezember, von 10 bis 15 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch, Agnes-Karll-Straße 46. Die Sportler erklären: „Beim Judo halten wir immer zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Nun braucht Yvonne unsere Hilfe und daher bitten wir alle Menschen um Unterstützung.“ Bei der Registrierungsaktion würden sie vielleicht zu einem Lebensretter für Yvonne oder einen anderen Patienten weltweit. Stammzellen spenden kann, wer zwischen 17 und 55 Jahre alt ist. Die Organisatoren laden alle Kinder an dem Tag auf eine Hüpfburg und an einen Schminkstand ein.

Judokas in Schönberg und Gadebusch sammeln bereits Spenden. Sie wissen, dass jede Registrierung die DKMS 35 Euro kostet und ihnen ist bekannt, dass der Blutkrebs für Yvonne Wolski auch zu einer finanziellen Herausforderung geworden ist. Geld ist bereits beim Judo-Adventsturnier in Schönberg, auf dem Weihnachtsmarkt in Dassow und anderen Gelegenheiten eingegangen.

"Ich möchte einfach helfen. Es kann jeden treffen", sagt Simone Staude (49), Physiotherapeutin aus Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Der Hilfe für Yvonne und die DKMS dient eine besondere Aktion am Dienstag, dem 10. Dezember, und am Mittwoch, dem 11. Dezember, in der Trainingsstätte des Schönberger Judovereins, Rudolf-Hartmann-Straße 13A. Dort bietet die Dassowerin Simone Staude an beiden Tagen von 8 Uhr bis 12.30 Uhr Wellnessmassagen an. Sie nimmt dafür kein Geld für sich, sondern bittet um Spenden für Yvonne oder die DKMS. „Jeder Spender kann selbst entscheiden, wofür er das Geld geben möchte“, erläutert die 49-Jährige. Sie ist Physiotherapeutin sowie staatlich anerkannte Osteopathin und Kinderosteopathin.

Warum macht Simone Staude diese Aktion? Sie antwortet: „Ich möchte einfach helfen. Es kann jeden treffen. Jeder kann von heute auf morgen betroffen sein.“ Auch sei es gut, einer Erkrankten durch Hilfe Hoffnung zu geben, Mut zu machen und deutlich zu machen, dass sie nicht allein ist. Simone Staude bittet Interessenten um Terminabsprache unter ihrer Telefonnummer 0170 / 800 02 99.

Simone Staudes Sohn Barne hat viele Jahre im Schönberger Judoverein trainiert. Dort ist auch Yvonne Wolski bekannt und beliebt, obwohl sie in Gadebusch wohnt und dem dortigen Verein angehört. Der Schönberger Eberhard Dettmer erklärt: „Sie unterstützt uns überall.“ Die beiden Judovereine arbeiten eng zusammen, feuern sich bei Wettkämpfen gegenseitig an und kooperieren, wenn es darum geht, den Nachwuchs zu fördern. Yvonne Wolski hat auch schon des Öfteren in Schönberg trainiert.

Judosportlerin Yvonne Wolski (41) hat Medaillen bei internationalen Wettbewerben erkämpft. Quelle: privat

Anfang September fühlte sich die Judosportlerin schlapp. Sie hatte Halsschmerzen und Schnupfen. Vielleicht eine Grippe? Doch die „Grippe“ ging nicht weg, der Zustand verschlechterte sich. Eine Blutuntersuchung brachte traurige Gewissheit. Yvonne Wolski erzählt: „Ich habe am 24. September die Diagnose bekommen. Am Nachmittag begann schon die Chemotherapie.“

Die Gadebuscherin, die als Physiotherapeutin gearbeitet hat, ist seitdem nur noch selten zu Hause. Sie muss sich im Krankenhaus der Therapie unterziehen. In ihre Nähe darf niemand, der auch nur den Anschein einer Erkältung in sich trägt.

„Mit einer Grippe könnte es für mich schon ziemlich eng werden“, sagt die Sportlerin, die durch die Chemotherapie kaum Abwehrstoffe besitzt. Bis Ende des Jahres soll die Therapie fortgeführt werden. Dann bereiten die Mediziner eine Knochenmarktransplantation vor. Yvonne Wolski berichtet: „Die Ärzte erklärten mir, dass eine Transplantation die Möglichkeit um das Fünffache erhöht, nicht erneut zu erkranken.“ Doch bisher sei noch niemand gefunden, der zu 100 Prozent gentechnisch zu ihr passt. Yvonne Wolski erklärt: „Es gibt wohl jemanden, der zu 90 Prozent zu mir passt. Selbst meine Schwester passt nur zu 50 Prozent zu mir.“ Die Judokämpferin hofft, dass sich noch ein geeigneter Spender findet und sie am Ende auch diesmal siegen kann.

Organisierter Kampf gegen Blutkrebs Die DKMS ( Deutsche Knochenmarkspenderdatei) gründete sich 1991. Sie hat sich zu einer internationalen gemeinnützigen Organisation im Kampf gegen Blutkrebs entwickelt. Als Stammzellspenderdatei ist die DKMS in Deutschland, Großbritannien, Polen und den USA aktiv. Sie unterstützt auch Medizin und Forschung im Kampf gegen Blutkrebs. Im April nahm die Organisation mit dem 17-jährigen Tobias Dietzel den sechsmillionsten potenziellen DKMS-Stammzellenspender in Deutschland auf. Der Hintergrund: Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Doch nach Auskunft der DKMS findet jeder zehnte Patient keinen Spender.

Der Gadebuscher Bürgermeister Arne Schlien hat die Schirmherrschaft für die Registrierungsaktion am 15. Dezember übernommen. Die DKMS bittet um Spenden auf ihr Konto DE60 700 400 608 987 000 172. Verwendungszweck: YWG 001.

