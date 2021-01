Schönberg

Die Stadtvertreter in Schönberg haben die Weichen für dieses Jahr und das nächste gestellt. Der Doppelhaushalt für 2021 und 2022 ist beschlossen. Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) antwortet auf die Frage der OZ: Was können die Schönberger in diesem Jahr von ihrer Stadt erwarten?

Jugendklub soll in Container ziehen

Nach den wichtigsten Vorhaben in diesem Jahr gefragt, nennt Stephan Korn mit an erster Stelle den Bau eines Jugendklubs. Der Bürgermeister betont: „Wir legen als Stadt größten Wert darauf, dass wir den Bau des Jugendklubs so schnell wie möglich realisieren.“

Anzeige

„Wir legen als Stadt größten Wert darauf, dass wir den Bau des Jugendklubs so schnell wie möglich realisieren“, sagt Stephan Korn (KWG), Bürgermeister in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Der Jugendklub solle auf jeden Fall 2021 gebaut werden. Die Stadt will Container in der Amtsstraße aufstellen. Anders als ursprünglich befürchtet, muss dafür keine Übungsbahn der Feuerwehr weichen. Die Stadtvertreter haben beschlossen, die Container auf einem benachbarten Grundstück aufzustellen. Bisher ist der Jugendklub auf wenigen Quadratmetern einer ehemaligen Baracke der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft „Edelweiß“ untergebracht.

Stadt will Verkehr neu regeln

Ein Verkehrskonzept für Schönberg erarbeiten: Das nennt der Bürgermeister als ein weiteres wichtiges Vorhaben der Stadt in diesem Jahr. Grundlage ist eine Verkehrszählung an mehreren Stellen im vorigen Jahr. „So haben wir den Stand“, sagt Stephan Korn. Ein Unternehmen werte die Zahlen aus. Ein Ergebnis: Zahlreiche Autofahrer sind viel zu schnell in Schönberg unterwegs.

Autos parken in der Marienstraße in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Der Bürgermeister sagt, ein bedeutendes Thema des Verkehrskonzepts sei das Parken in der Stadt, besonders in der Marienstraße, der Ratzeburger Straße und der Lübecker Straße. Der Hintergrund: Autofahrer beklagen sich, der Verkehr könne wegen parkender Autos nicht fließen, teilweise werde die Sicht behindert. Anwohner weisen darauf hin, dass sie Fahrzeuge abstellen müssen. Mit dem Verkehrskonzept beschäftigt sich eine Arbeitsgemeinschaft, die Stephan Korn ins Leben gerufen hat. Mitglieder sind eine Seniorin, ein Gewerbetreibender, eine Schülerin, Mitarbeiter eines Verkehrsbüros, eine Vertreterin des Ordnungsamtes und der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung, Christian Zwiebelmann (KWG).

Besserer Brandschutz für Schule

„Auch die brandschutztechnische Sanierung unserer Schule ist eines der ersten Projekte“, sagt der Schönberger Bürgermeister. Der Hintergrund: Der Brandschutz in der Schule in der Dassower Straße entspricht nicht den heutigen Bestimmungen. Das will die Stadt ändern – im Interesse der Sicherheit von Schülern und Lehrern. Langfristig plant sie aber die 1980 errichtete Schule durch einen Neubau zu ersetzen.

Neue Kita und Baugrundstücke

Schönberg will nach Angaben des Bürgermeisters in diesem Jahr auch den Bau einer neuen Kindertagesstätte am Bünsdorfer Weg unterstützen und dafür sorgen, dass dort Grundstücke für Häuslebauer erschlossen werden. Stephan Korn erklärt: „Die Kita hat für mich Priorität. Sie kann separat gebaut werden – losgelöst von der Wohnbebauung.“ Das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg plant sie. Es betreibt in Schönberg die Kitas „Die Kirchenmäuse“ und „Am Karpfenteich.“ „Ich bin zuversichtlich, dass der Bau einer weiteren Kita schon 2021 beginnen kann“, sagt der Bürgermeister.

Geld für Palmbergstadion und Straßen

Stephan Korn sagt, von der Amtsverwaltung Schönberger Land sei ihm mitgeteilt worden, dass in diesem Jahr mit einer Sportstättenförderung zu rechnen sei und die Sanierung des Palmbergstadions beginnen könne. „Auch für den ländlichen Wegebau in unseren neu hinzugekommenen Ortsteilen Lockwisch wurde eine Förderung in Aussicht gestellt“, erklärt der Bürgermeister. Alles in allem seien die politischen Weichen gestellt. Nun gehe es mit und bei der Amtsverwaltung um die Umsetzung.

Keine Steuererhöhung für Grundstücksbesitzer

Nach der finanziellen Situation von Schönberg gefragt, antwortet der Bürgermeister: „Wir haben nach wie vor einen defizitären Haushalt.“ Die Stadt müsse sparen und ihre Einnahmemöglichkeiten nutzen. Fest steht: Eigentümer von bebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken werden in diesem Jahr nicht stärker zur Kasse gebeten als bisher.

Die Stadtvertreter wollen die Grundsteuern nicht erhöhen. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer bleiben nach einem Beschluss der Kommunalpolitiker ebenfalls unverändert.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz