Hunderte Autofahrer sehen es jeden Tag: das Tempomessgerät in Schönberg. Seit über anderthalb Jahren hängt es an einem Laternenmast in der Dassower Straße und zeigt an, wie schnell Autos an ihm vorbeifahren. So weit, so gut. Der Haken an der Sache: Bis heute ist umstritten, wem es gehört. Der Stadt? Gut anderthalb Jahr nach der Montage haben ihre politischen Vertreter den Kauf nicht genehmigt. Wie das?

Die Geschichte beginnt Ende 2018: Das Amt Schönberger Land kauft das Tempomessgerät für die Stadt. Wie die Verwaltung jetzt auf Anfrage mitteilt, zahlte Schönberg 2437,06 Euro für die Mess- und Anzeigetafel. Zwar hat die Stadtvertretung den Kauf jetzt nicht genehmigt, das Amt vertritt allerdings die Ansicht, dass das Gerät der Kommune gehört. Schließlich habe Schönberg den Kauf in Auftrag gegeben, vergaberechtlich sei alles in Ordnung gewesen und die Stadt habe die Rechnung korrekt bezahlt. Das Geld stand im Schönberger Haushalt 2018 zu Verfügung.

Überraschung: Gerät vor Beratung bereits gekauft

Am 24. Januar 2019 fiel den Mitgliedern des städtischen Finanzausschusses allerdings etwas auf. Sie lasen eine Vorlage, in der es heißt: „Der Ausschuss für Stadtentwicklung Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung hat in seiner Sitzung beschlossen, eventuell eine Geschwindigkeitsmesstafel (ähnlich Gemeinde Selmsdorf) zu kaufen.“ Der damalige Finanzausschussvorsitzende Dietrich Voß merkte an, dass der Kauf des Gerätes bereits erfolgt sein muss, weil es bereits in der Dassower Straße hängt. Mitglieder des Ausschusses fragten: Wie konnte es ohne Beschluss dazu kommen?

Die Kommunalpolitiker sprachen sich einstimmig dafür aus, den „Tatbestand der Veruntreuung“ zu prüfen – ein Verdacht, der später nicht aufrechterhalten wurde. Vor dem Mehrheitsbeschluss der Stadtvertreter betonte Felix Oeser ( SPD), niemand habe vorsätzlich oder mit schlechter Absicht gehandelt. Er werde sich deshalb seiner Stimme enthalten, kündigte Oeser vor der Entscheidung an.

Sieben Mal Thema in städtischen Gremien

Sieben Mal stand der Kauf nach dem 24. Januar 2019 auf der Tagesordnung städtischer Ausschüsse. Am 21. Februar vorigen Jahres verlas der damalige Bürgermeister Lutz Götze ( SPD) eine Stellungnahme. Er erläuterte, dass er den Kauf zur Diskussion gestellt habe, dann davon ausgegangen sei, dass die entscheidenden Gremien dafür gewesen seien und er schließlich darum gebeten habe, das Gerät zu kaufen. Dadurch konnte die Messtafel noch mit Geld angeschafft werden, das im Haushalt 2018 zur Verfügung stand. Der Haushalt 2019 wurde viel später beschlossen.

Wer entscheidet wann? Nicht immer entscheidet eine Gemeindevertretung. Manchmal darf das der Bürgermeister allein. In der Kommunalverfassung von Mecklenburg-Vorpommern heißt es über ihn: „In Fällen äußerster Dringlichkeit entscheidet er anstelle des Hauptausschusses oder der Gemeindevertretung, wenn ein Hauptausschuss nicht eingerichtet ist. Diese Entscheidungen bedürfen der Genehmigung durch den Hauptausschuss, soweit dieser zuständig ist, im Übrigen durch die Gemeindevertretung.“ Umstritten ist in manchen Fällen, ob äußerste Dringlichkeit bestand oder nicht. Die alleinige Entscheidung eines Bürgermeisters ist nach Einschätzung von Juristen immer dann gerechtfertigt, wenn so schnell gehandelt werden muss, dass nicht bis zu einer Dringlichkeitssitzung des Hauptausschusses oder der Gemeindevertretung gewartet werden kann, selbst wenn eine verkürzte Einberufungsfrist berücksichtigt wird. In jedem Fall muss der Bürgermeister die politischen Gremien sofort über seine Eilentscheidung informieren.

Dem folgte nach Auskunft des Amtes Schönberger Land eine Ausschreibung und die Vergabe an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot. Die Angelegenheit sei von der Verwaltung korrekt abgearbeitet worden. Fazit des Amtes: „Zum Sachverhalt gibt es eine schriftliche Stellungnahme des Bürgermeisters. Damit ist die Beschaffung durch die Verwaltung nicht zu beanstanden.“ Eigentümer ist also die Stadt Schönberg, so das Amt.

Das sieht eine Mehrheit der Stadtvertreter allerdings anders. Sie hatten den Kauf nicht beschlossen und konnten anders als die Kommunalpolitiker in der Nachbarstadt Dassow nicht zwischen verschiedenen Geräten wählen. Ihnen wurden ja keine vorgestellt. Nun wollten sie mit ihrem Beschluss die seit anderthalb Jahren schwebende Angelegenheit sachlich und ein für alle Mal klären. Ihr Fazit: Das Gerät gehört nicht der Stadt. Wir haben es ja nicht gekauft.

Von Jürgen Lenz