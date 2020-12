Schönberg

Seit vielen Jahren gehört es zu Weihnachten in Schönberg wie die Wagner-Festspiele zum Sommer in Bayreuth: die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Mit Beginn des zweiten Lockdowns war klar: In der gewohnten Form kann es diesmal nicht stattfinden.

Die Kirchengemeinde kündigte eine ganz neue Version an: draußen, unter freiem Himmel, mit deutlich weniger Musikern und coronagerechten Abständen. Bis zuletzt hofften die Veranstalter, das Weihnachtsoratorium so aufführen zu können. Nun hat die Gemeinde doch abgesagt. Konzertmanager Karsten Lessing bedauert: „Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Umsetzung des Projekts nicht möglich.“

Ende November war der Schönberger Kirchenmusiker Christoph D. Minke noch zuversichtlich. Er kündigte an: „Nun, nach langem Überlegen und Beraten: Auch 2020 soll es ein Weihnachtsoratorium in Schönberg geben, denn Bachs berührende, tröstende und geliebte Musik mit den berühmten Paukenschlägen am Anfang wird gebraucht.“ Deshalb werde sie erklingen – an ungewohntem Ort und ungewöhnlich besetzt.

Zuhörer sollten mitsingen dürfen

Der Schönberger Kirchenchor sollte unterstützt werden von einem Trompetenensemble mit Pauken, Ilya Pril am Klavier und Ise Bosch am E-Bass. Als Gesangssolisten kündigte die Gemeinde Tim Karweick und Wolfram Teßmer an. Zuhörer sollten mitsingen dürfen.

Die vergleichsweise kleine Aufführung draußen war bereits etwas ganz anderes als das ursprünglich geplante Projekt. Christoph D. Minke berichtet: „Ausgerechnet für dieses Jahr hatte der Schönberger Kirchenchor etwas ganz Besonderes vor: an zwei Tagen das gesamte Weihnachtsoratorium aufzuführen – alle Teile von eins bis sechs, ein Mammutprojekt.“ Bisher erklangen in der Kirche meist drei Teile. Bis zu 110 Musiker führten sie auf.

Nun muss Schönberg also doch mit der jahrelangen Tradition brechen – trotz der Alternative open air. Christoph D. Minke sagte am Dienstag: „Ich finde es sehr traurig, aber es ist, wie es ist und muss jetzt auch so sein.“ Er hoffe, dass das Weihnachtsoratorium in der alternativen Form irgendwann aufgeführt wird.

Die Gemeinde hält aber an ihren Plänen für eine andere Veranstaltung fest. Sie will die Tradition der musikalischen Andacht zum Jahreswechsel fortsetzen. Beginn: am 31. Dezember um 22.30 Uhr. Karsten Lessing erklärt: „Wir gehen davon aus, dass die musikalische Andacht stattfindet. Wir müssen aber die Entwicklung abwarten.“

„Die Abstände können eingehalten werden“

Christoph D. Minke ist zuversichtlich. Er sagt, die Abstände könnten eingehalten werden. Musikalische Andachten seien auch unter den jetzigen Bedingungen möglich. Der Schönberger Kirchenmusikdirektor kündigt an: „Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach erklingen in der musikalischen Andacht zum Jahreswechsel, umrahmt von einem festlichen Praeludium von Nikolaus Bruhns, dessen Werke Bach bekanntlich sehr schätzte, sowie einem eindringlichen, fast düsteren ‚Kyrie eleison‘ von Max Reger, das wiederum in ein hell strahlendes ‚Gloria in excelsis‘ mündet.“

Ebenfalls in Schönberg geplant: eine musikalische Andacht am 6. Januar ab 18 Uhr. Dann will Christoph D. Minke für die Besucher der Kirche in Schönberg Orgelwerke von Samuel Scheidt, Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude spielen.

