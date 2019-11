Schönberg: Kinder malen riesige Karte von Nordwestmecklenburg

Schönberg

Hier gestalten die Kinder ihre Schule mit: Mädchen und Jungen fertigen in der Evangelischen Inklusiven Schule „An der Maurine“ eine riesige Karte von ihrer Heimat an. „Ich finde es sehr spannend“, sagt die elfjährige Sophie Peters.

Im Spätsommer haben die Schüler mit der Vorbereitung angefangen. In zwei bis drei Wochen wollen sie mit der bunten Karte fertig sein. Sie bildet auf kindgerechte Weise den Landkreis Nordwestmecklenburg und benachbarte Regionen ab – ähnlich der Seite eines riesigen Bilderbuches.

Genauigkeit ist gefragt

„Es bringt Spaß und ist mal etwa anderes“, sagt Sophie. Dann erklärt sie: „Man muss aufpassen, dass man nichts falsch macht.“

Kunstlehrerin Martina Klopp (49) leitet das ehrgeizige Projekt in der Evangelischen Inklusiven Schule in Schönberg. Sie sagt: „Die Herausforderung ist, dass komplexe Themen miteinander verbunden werden.“ Das liebe sie und das würden Schüler nach ihrer Meinung auch brauchen. In dem Projekt geht es um viele praktische Fertigkeiten – und nicht nur um großes zeichnerisches Talent.

Gute Ergebnisse durch Teamarbeit

Martina Klopp erläutert: „Besonders ist auch die Teamarbeit.“ Die Mädchen und Jungen müssen sich absprechen, um gemeinsam ein ansprechendes Wandbild gestalten zu können, das der Geografie ihrer Heimat entspricht. Die Schule in Trägerschaft des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg vermittelt den Kindern so, wie es ist, Teil eines Ganzen zu sein und ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen.

Sophie Peters (11) bespricht mit Kunstlehrerin Martina Klopp (49), wie sie am Wandbild weitermalt. Quelle: Jürgen Lenz

Einer der ersten Arbeitsschritte war, eine Landkarte der Region auf Folie zu drucken und sie dann mithilfe eins Overheadprojektors auf die Wand des Betreuungsraums der Schule zu bringen. Seitdem zeichnen die Kinder mit Bleistift vor, was sie später mit Farben gestalten.

Zu sehen sind nicht nur Meer, Land, Seen, Straßen und Namen von Städten und Dörfern, sondern auch Sehenswürdigkeiten wie Schloss Bothmer, die Wasserkunst in Wismar , das Holstentor in Lübeck. Auf die Ostsee haben die Schüler Schiffe, Boote und Windkraftanlagen gemalt. Zwischen die Städte und Dörfer malen die Kinder Szenen, die sie mit ihrem Alltag verbinden: Ein Kind geht mit seinem Hund spazieren, ein Trecker fährt übers Land und vieles mehr. In Schönberg erkennt der Betrachter neben der Schule „An der Maurine“ die Sankt-Laurentius-Kirche und ein Lastwagen der Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH.

Malen der Karte schult räumliche Orientierung

Martina Klopp sagt über die Landkarte im XXL-Format: „Es ist schön, wenn die Schüler eine räumliche Orientierung bekommen: Wo sie wohnen, wo ihre Schule ist und vieles mehr.“ Auch würden die Kinder durch das Arbeiten am großen Wandbild ihre Heimat besser kennenlernen.

Schulleiter Tobias Jarzombek sagt: „Ich finde es großartig.“ Das Projekt wecke Interesse an der Region und: „Es wird daran noch einmal deutlich, welch großen Wirkungskreis unsere Schule hat.“ Die Kinder kommen aus einem Bereich, der von Boltenhagen im Norden bis Dechow im Süden reicht.

Ein Wandbild im Stil des Künstlers Keith Haring ziert ein Gebäude am Rand des Schulhofs. Quelle: Jürgen Lenz

Martina Klopp sagt, was das Gestalten der Karte aus ihrer Sicht ebenfalls bedeutet: „Es ist für eine sechste Klasse ein schöner Abschluss.“ In der Grundschule mit schulartenunabhängiger Orientierungsstufe lernen Kinder in den Klassen eins bis sechs. Die Schüler, die am Kunstprojekt mitgearbeitet haben, werden in einer Ecke ihre Namen hinterlassen.

„Wir haben noch nie mit so großen Farbmengen gearbeitet“, erklärt Martina Klopp. In den vergangenen Schuljahren haben Kinder zahlreiche Bilder auf dem Außengelände der Schule „An der Maurine“ gemalt.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz