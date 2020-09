Schönberg

Grund- und Regionalschüler in Schönberg sollen künftig in einer modernen Schule an einem Standort lernen, statt in alten Gebäuden an zwei Standorten. Dafür setzen sich die politischen Vertreter der Stadt ein. Ihre Idee: Das 1980 in der Dassower Straße errichtete Unterrichtsgebäude durch eine größere Schule ersetzen, in die dann alle Schüler der Regionalen Schule mit Grundschule gehen – auch diejenigen, die bisher in einem noch älteren Gebäude in der Amtsstraße lernen.

Unklar ist allerdings, wie die Stadt die Kosten in zweistelliger Millionenhöhe bezahlen soll und wie sie verhindern kann, dass sie vor dem Neubau in der Dassower Straße über zwei Millionen Euro in eine Brandschutzsanierung der 40 Jahre alten Schule steckt, um sie danach abzureißen.

Anzeige

Brandschutz genügt nicht heutigen Bestimmungen

Der Brandschutz im Altbau genügt nicht den heutigen Bestimmungen. Hauptproblem: ein zweiter Rettungsweg fehlt. Aus- und Umbauten auf die lange Bank schieben, wird nicht gehen. Das hat der Landkreis klargemacht.

„Der Brandschutz muss bis zu einem Neubau gesichert werden – in welcher Form auch immer“, betont Antje Kopp, Leiterin des Fachbereichs Bauen und Gemeindeentwicklung im Amt Schönberger Land. Fest steht für Michael Heinze (Linke): „Wir müssen mal langsam auf den Punkt kommen.“ Die Stadtvertretung müsse entscheiden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Probleme mit dem Brandschutz

Marian Stickel ( CDU) sagt, er sei seit Längerem für einen Neubau, aber „kurzfristig haben wir das Problem mit dem Brandschutz. Das heißt, wir müssen etwas tun.“ Ihm könne aber niemand erzählen, dass es sinnvoll ist, zuerst 2,5 Millionen Euro für eine Brandschutzsanierung auszugeben und dann eine neue Schule zu bauen. Was also tun? Idee der Stadtvertreter: Nach einer Brandschutzvariante suchen, die weniger kostet. Ronny Arnold (Kommunale Wählergemeinschaft) sagt: „Damit steht und fällt alles.“

Vorschlag von Torsten Boye, der als berufener Einwohner dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung angehört: „Es wäre interessant, zu sehen, ob eine Gemeinde, die es auch betrifft, vielleicht eine Idee und Erfahrungen hat.“ Der Ausschuss beschloss einstimmig, sich in dieser Angelegenheit an die Kreisverwaltung zu wenden.

Stadtvertreter hoffen auf Hilfe von Land und Bund

Hilfe auf höherer politischer Ebene erwarten sich die Stadtvertreter bei der Finanzierung eines Schulneubaus. Bisher ist völlig ungewiss, ob Schönberg Zuschüsse von Land und Bund bekommt – und wenn ja, in welcher Höhe. Marian Stickel sagt: „Wenn man Fördergelder haben will, muss man einen langen Atem haben.“ Stadt und Amt müssten sich immer wieder darum bemühen.

Das Wohnungsbaukombinat Rostock montierte die Betonfertigteile der neuen Schule in Schönberg in nur 37 Tagen. Quelle: privat

Für Felix Oeser ( SPD) steht fest „Wir müssen bei der Planung jetzt in die Vollen gehen und sehen, wie wir es finanzieren.“ Erster Schritt: ein Entwurf für einen Neubau plus Kostenberechnung und eine Darstellung, welche Variante auf lange Zeit gesehen die wirtschaftlichste ist.

„Besser als an einer alten Betonkiste rumzuflicken“

Den Altbau in der Dassower Straße zu sanieren, ist aus Sicht der Stadtvertreter nicht sinnvoll. Marian Stickel sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, im Kostenrahmen zu bleiben, ist bei einem Neubau höher und er ist besser, als an einer alten Betonkiste rumzuflicken.“

1980: Neubau für 470 Kinder Schönberg eröffnete vor 40 Jahren die Schule in der Dassower Straße. Die OZ berichtete kurz vorher: „Fleißige Frauen der Stadt, des Wohnbezirkes im Neubauviertel und Lehrerinnen sind mit Eimer und Lappen im Einsatz, um die Fenster von Farbtupfern zu befreien, Mitarbeiter der Volksbildung stellen Schulmöbel auf, Handwerker der Baubetriebe montieren und installieren, vor dem Gebäude wird betoniert, Kies aufgefahren.“ Drei Tage zogen 470 Mädchen und Jungen in die 26 Unterrichtsräume und sieben Fachkabinette. Ein Jahr später war die Sporthalle fertig. Die Stadt hat sie 2017 saniert.

Das Gadebuscher Ingenieurbüro Hanft & Kautsky hat den Altbau untersucht und die Varianten Sanierung oder Neubau verglichen. Mitarbeiter Jan Scheunchen berichtet: „Die Bedarfsplanung haben wir zusammen mit der Schule durchgeführt.“ Scheunchen betont: „Es ist noch keine konkrete Planungen, sondern eine Studie.“

Variante eins: den Altbau in der Dassower Straße sanieren und einen Anbau errichten. Das würde rund 12,5 Millionen Euro kosten. Variante zwei: Sanierung des Altbaus plus Neubau einer Grundschule auf demselben Gelände. Das würde mit etwa 13,6 Millionen Euro zu Buche schlagen. Dritte Variante: ein Neubau für alle Schüler. Kosten würde das rund 17,7 Millionen Euro inklusive 623 000 Euro für den Abbruch des Altbaus. Bauzeit: zwei Jahre. Ein Vorteil dieser Variante: Bis die neue Schule bezugsfertig ist, können alle Schüler ungestört im Altbau lernen.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz