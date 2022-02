Schönberg

Der Weg ins Innere der Orgel führt über eine schmale Holzleiter. „Wir müssen eine Etage höher“, sagt Christoph D. Minke, Organist, Kirchenmusikdirektor und Leiter des Schönberger Musiksommers. Oben angekommen, führt er ins Innere der 175 Jahren alten Königin der Instrumente. Die Kirchengemeinde feiert den Jubiläumsgeburtstag am Sonnabend, den 5. Februar, mit einer Orgelandacht.

Im Inneren der Orgel stehen reihenweise Pfeifen aus Metall und Holz. „Es sind 1380“, sagt Christoph D. Minke. Dann fügt er hinzu: „Es sind 1379 klingende Pfeifen.“ Und die andere? Die bleibt stumm. Sie ist von vorne als sogenannte Prospektpfeife zu sehen und dient nur der Symmetrie. Ohne sie stünden links nicht genauso viele Pfeifen wie rechts.

Konfirmanden machten in der Orgel jede Menge Wind

Bis Ende der 1920er Jahre musste jemand in die Orgel steigen, damit die Pfeifen klingen können. Seine Aufgabe: Immer wieder die Bälge aufziehen. Nur so wehte Wind durchs Instrument. „Es war meistens ein Konfirmanden-Job“, erzählt Christoph D. Minke.

Es war eine ganz andere Zeit, als Friedrich Wilhelm Winzer die Orgel in Schönberg baute. Die Menschen in Deutschland litten unter einer Hungersnot, Abertausende wanderten nach Amerika aus, Karl Marx und Friedrich Engels riefen den „Bund der Kommunisten“ ins Leben und der in Menzendorf bei Schönberg aufgewachsene Werner von Siemens gründete in Berlin zusammen mit einem Geschäftspartner die „Telegraphen-Bauanstalt Siemens & Halske“.

1847 war die Orgel in Schönberg fertig. Christoph D. Minke zeigt den Vertrag zwischen der Kirchengemeinde und Winzer, angegilbt und mit einem Siegel versehen.

Im Winter spielt der Schönberger Organist in einem Übehäuschen. Es schützt ihn ein bisschen vor der Kälte in der Kirche. Quelle: Jürgen Lenz

Die Schönberger Königin der Instrumente ist bis heute eine Herausforderung für Organisten. Christoph D. Minke erklärt: „Die Orgel ist so gebaut, dass sie sommers wie winters bei jedem Wetter funktioniert. Das geht etwas auf Kosten der Leichtgängigkeit.“

Orgel üben im Winter: „Die Knochen werden kalt auf Dauer“

Nach den Erfahrungen des 56-jährigen Musikers ist jedes historische Instrument ein Unikat, für das man Einfühlungsvermögen mitbringen muss. Die Orgel habe es heute schwer, gelte manchmal als altbacken. Keyboard zu spielen, sei viel einfacher.

Christoph D. Minke übt immer – auch im Winter, wenn es in der Kirche bitterkalt werden kann. Dann kommt er in einem Übehäuschen mit Heizkörper unter. Es steht vor der Orgel. Minke berichtet: „Die Knochen werden trotzdem kalt auf Dauer.“

Doppel-CD mit Lieblingsstücken des Organisten

Welche Stücke spielt der Schönberger Kirchenmusikdirektor am liebsten? Eine Antwort gibt er mit der Doppel-CD „Lieblingsstücke“. Sie vereint 13 Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Felix Mendelssohn Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart und anderen Komponisten. Der Schönberger Kirchenmusiker hat sie 2020 in seiner Heimatstadt eingespielt.

Die Doppel-CD ist weiterhin zu haben. Die Buchhandlung Hempel, der Schönberger Treppenkonsum und die Kirchengemeinde verkaufen sie zum Preis von 20 Euro. „Meine Lieblingsstücke ändern sich aber manchmal“, ergänzt der Organist.

Nach 175 Jahren kein Zeichen von Altersschwäche

Die Schönberger Königin der Instrumente ist zwar sehr betagt, nach Auskunft von Christoph D. Minke können Orgeln aber viel älter werden als 175 Jahre. „Es gibt spielbare Instrumente aus dem 15. Jahrhundert.“

Als Organist in Schönberg spielte auch der Gründer des Museums am Kirchplatz, Fritz Buddin. Er schrieb anlässlich des 100. Geburtstages des Instrumentes, man solle nicht immer von „unserer alten Orgel“ sprechen, denn: „Sie ist mit ihren 100 Jahren noch verhältnismäßig jung. Und wo wäre denn irgendwelchem Hörer bei ihr ein Zeichen von Altersschwäche aufgefallen? Na - ich meine!“

Orgelpfeifen 1917 zu Kriegszwecken eingeschmolzen

Was allerdings auffiel, war der Verlust aller sichtbaren Pfeifen in der Front der Orgel im Kriegsjahr 1917. Sie wurden auf kaiserlichen Befehl hin eingeschmolzen. Die Armee wollte Metall. In den 20er Jahren bauten Handwerker neue Pfeifen aus billigem Zink ein. Sie verschwanden wieder bei der großen Restaurierung von 2006 bis 2008. Mitarbeiter der Orgelbauwerkstatt Schuke setzen dem Original entsprechend neue Pfeifen aus Zinn ein.

Klaus-Michael Schreiber von der Firma Schuke aus Werder arbeitete 2006 bis 2008 an der Restaurierung der Orgel in Schönberg. Quelle: Dirk Hoffmann

Christoph D. Minke betont: „Was wichtig ist: Nie wurde das kostbare Instrument in seiner Grundsätzlichkeit angetastet.“ Es habe Freunde und Bewunderer auch in Epochen anderer Klanggewohnheiten gefunden. „Das sicherte seinen Erhalt und so können wir uns heute über authentische Klänge aus der Mitte des 19. Jahrhunderts freuen.“ Bewahrt würden aber auch die Musiktraditionen aus den Zeiten davor.

„Daher ist es folgerichtig, dass in dem Geburtstagsprogramm am 5. Februar Musik auch aus dem Barock erklingt“, erklärt der Schönberger Kirchenmusikdirektor. Ein Präludium des Buxtehude-Schülers Nikolaus Bruhns macht den Anfang. Johann Sebastian Bachs große Toccata in C-Dur steht am krönenden Ende des Programms. Zwischen den beiden Werken spielt Minke einige Bearbeitungen des Liedes „Wach auf, wach auf, s’ ist hohe Zeit“ von Komponisten des 20. Jahrhunderts.

Die 30- bis 40-minütige Orgelandacht beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Von Jürgen Lenz