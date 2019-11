Schönberg: Konzert und Buch für den Frieden

Schönberg

Jugendliche haben eine Vorstellung von dem Leid bekommen, das im Ersten Weltkrieg 220 Männern aus Schönberg und Umgebung widerfahren ist. „Uns wurde zunehmend bewusst, was die Menschen damals durchmachen mussten und dass dieses Leid für uns nicht vorstellbar ist und hoffentlich nie wieder vorkommen wird“, schreiben Schüler des Ernst-Barlach-Gymnasiums in einer Neuauflage des Buches „Die nicht wiederkehrten“. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge präsentiert das 312 Seiten starke Werk erstmals am Sonnabend, dem 16. November, in der Palmberghalle in Schönberg. Anlass für den Termin ist ein Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern. Es beginnt um 15 Uhr.

Schüler forschten zu 220 Kriegsopfern

1921 schrieb der Schönberger Pastor Hans Karl Alexander Rüdiger das Buch „Die nicht wiederkehrten“ – mit 220 Kurzbiografien von Soldaten aus Schönberg und Umgebung, die infolge des Ersten Weltkriegs starben. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erläutert: „Die Neuauflage wurde mit den Ergebnissen der Projektarbeit zum Thema ‚100 Jahre Ende Erster Weltkrieg‘ des Ernst-Barlach-Gymnasiums ergänzt und kann an dem Abend gegen eine Spende erworben werden.“

Schüler haben zu den Lebensläufen der 220 Männer geforscht, sie ergänzt und tabellarisch zusammengefasst. Reinhard Wegener, Vorstandsmitglied im Regionalverband des Volksbunds, kündigt an: „Auch diese Tabelle wird in das Buch eingebracht.“

Pascal Heinzius, Emil Trein, Henrik Putraz und Paul Dommel (v. l.) zeigen in der Kirche in Schönberg Gedächtnistafeln für Opfer des Ersten Weltkriegs. Quelle: Jürgen Lenz

Die Schönberger Geschichtslehrerin Astrid Golla schildert in dem neuen Buch die Erkenntnisse aus geschichtspädagogischer Sicht. Die Projektleiterin schreibt über die Schüler Emil Trein, Pascal Heinzius, Henrik Putraz und Paul Dommel: „Diese engagierten und zum großen Teil selbstständig arbeitenden Schüler sind ein Beispiel dafür, dass Geschichte auch interessant sein kann und gemeinsames Forschen den Blick auf die Gegenwart schärft.“ Ohne Erinnerungskultur sei eine zuversichtliche, gewaltpräventive und wertschätzende Denk- und Handlungsweise nur schwer möglich. Bildungsministerin Bettina Martin hebt in einem Geleitwort des Buches hervor: „Die verbindliche Orientierung an den gesetzlich festgelegten Lernzielen, wie zum Beispiel dem Erkennen, dem Widerstehen und dem Entgegenwirken von Ursachen und Gefahren totalitärer und autoritärer Herrschaft und dem Eintreten für Gerechtigkeit und Frieden, ist ein Postulat für ein demokratisches Gemeinwesen, dessen Erfolg kein Selbstläufer ist, sondern beständig neue Herausforderungen zu meistern hat.“

Kenntnisreiche Einführung von Olaf Both

Der Schönberger Museumsleiter Olaf Both steuert zu dem neuen Buch eine kenntnisreiche Einführung in das Thema „ Schönberg im Ersten Weltkrieg“ bei. Mitglieder des Heimatbundes für das Fürstentum schrieben das in altdeutscher Schrift veröffentlichte alte Buch ab, um den Text für die erweiterte Neuauflage verwenden zu können. Herausgeber ist Martin Dodenhoeft für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

In einer Fensternische der Kirche in Schönberg steht ein Denkmal, das an Opfer des Ersten Weltkriegs erinnert. Quelle: Jürgen Lenz

In dem Buch kommt der frühere Schönberger Bürgermeister Lutz Götze zu Wort. Er erklärt: „Ich meine, dass es hier dem Volksbund erfolgreich gelungen ist, erneut nachzuweisen, dass auch die heutigen Generationen die richtigen Lehren aus den Kriegen der Geschichte ziehen können und in der Lage sind, die Erkenntnisse zu erlangen, Krieg als Mittel der Politik abzulehnen.“ Der Wunsch des Bürgermeisters a. D.: „Möge das vorliegende Buch Anlass dafür geben, dass sich weitere junge Menschen der heutigen Generation in ihrer Umgebung mit dem Thema Krieg und seinen Folgen beschäftigen.“

Tickets an Abendkasse und im Vorverkauf Eintrittskarten für das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern am 16. November in Schönberg sind für sieben Euro an der Tageskasse zu haben. Sie öffnet um 14 Uhr in der Palmberghalle. Den Kartenvorverkauf übernehmen die Buchhandlung Emil Hempel in Schönberg sowie die Buchhandlungen von Schnürl & Müller in Grevesmühlen und Gadebusch. Die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest und das Schönberger Unternehmen Palmberg unterstützen das Konzert.

Die Schrecken des Krieges für Soldaten, Zivilbevölkerung und Hinterbliebene treten in dem Buch hervor. Die Lebensläufe der 220 Männer zeigen ebenso die Folgen von Nationalismus, autoritärer Herrschaft und Kadavergehorsam. Ein Beispiel: Der Selmsdorfer Alfred Oskar Albert Horn kommandierte mehrere Zeppeline. Als das Luftschiff LZ 77 durch schlechtes Wetter in eine militärisch aussichtslose Lage geraten war, setzte er es in Brand. Es sollte nicht in „Feindeshand“ geraten. Elf Männer starben einen qualvollen Tod. Sie verbrannten.

Das Landespolizeiorchester spielt in Schönberg sein international bekanntes Repertoire unter der Leitung von Christof Koert. Der Regionalverbandsvorsitzende Hans-Heinrich Uhlmann kündigt die Veranstaltung anlässlich des Volkstrauertages an: „Der Reinerlös des Konzertes kommt der Arbeit des Volksbundes mit Schwerpunkt Osteuropa zugute.“ Der Volksbund sieht Kriegsgräberstätten als Mahnstätten für den Frieden. Er erklärt: „Sie zeigen den kommenden Generationen deutlich die Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft.“

Über den Autor

