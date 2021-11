Schönberg

Am Vorabend des Ewigkeits- oder Totensonntages, am Sonnabend, 20. November, findet in der St.-Laurentius-Kirche in Schönberg wieder ein Konzert zum Thema Leben und Tod, Gedenken und Zuversicht statt. Diese diesjährige „Musik zur Ewigkeit“ nimmt dabei die Gelegenheit wahr, an dem deutschlandweiten Projekt „Orgelmusik in Zeiten von Corona“ teilzunehmen. Dabei sind 17 neue Kompositionen für das „Instrument des Jahres 2021“, die Orgel, entstanden.

Neue Kompositionen erklingen

So werden nach dem sonnabendlichen Abendläuten um 18 Uhr neben Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Michael Praetorius und Louis Lewandowski zwei dieser aktuellen Kompositionen auf der historischen Winzer-Orgel erklingen. Es spielt Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke. Die Veranstalterin, die Schönberger Kirchengemeinde, hofft, dass auch der Chor auftreten darf. Dies muss in Anbetracht der Lage kurzfristig entschieden werden. Das Programm lässt sich indessen auch rein instrumental verwirklichen.

Ein Moment zum Innehalten

Die „Musik zur Ewigkeit“ ist eine Einladung zum Innehalten. Auch wenn die Musik in diesem Falle Hintergründe hat, die verbal umrissen werden können, so transportiert sie doch stets mehr und anderes. Sie gibt Raum für das Unsagbare und lässt all unsere Gedanken frei. Die Dauer der Musik wird eine gute halbe Stunde sein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Turmblasen im Advent an neuen Orten

Das traditionelle Turmblasen findet in diesem Jahr anders als gewohnt statt. Grund sind die Sanierungen am Turm der Schönberger Kirche, die zwar voranschreiten aber noch nicht abgeschlossen sind.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Turmbläserinnen und -bläser spielen an den Adventssonnabenden jeweils um 17 Uhr von verschiedenen Orten aus: am Sonnabend, 27. November, von der Balustrade des Museums Am Markt 1 in Schönberg. Am 4. Dezember erklingt die Musik in Lockwisch (Feuerwehr oder Reithalle), am 11. Dezember wiederum in Schönberg im Umfeld des Weihnachtsmarktes, und am 18. Dezember in Thandorf am Teich oder in der Schlagsdorfer Kirche. Es werden dann adventliche und vorweihnachtliche Lieder und Stücke erklingen, und es wird die Gelegenheit geben, mit einzustimmen.

Von Malte Behnk