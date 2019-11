Schönberg: Martensmannfest im Zeichen der Einheit

Schönberg/Rehna

Es steigt pünktlich am 30. Jahrestag des Mauerfalls: das 1991 im Zuge der neuen Einheit Deutschlands wiederbelebte Martensmannfest in Schönberg. Am Sonnabend, dem 9. November, lädt die Stadt ein. Sie verspricht vor dem Besuch des Martensmanns, der vom Lübecker Stefan Pagel verkörpert wird: „Selbstverständlich wird er auch in diesem Jahr ein Fass Lübecker Rotspon zur Verkostung für die Schönberger und ihre Gäste im Gepäck haben.“ Für Kinder wird Stefan Pagel Süßigkeiten mitbringen.

Gegen 12.45 Uhr begrüßt der Schönberger Bürgermeister den Martensmann auf dem Kirchplatz. So schreibt es der Brauch seit vielen Jahren vor. Neu ist der Bürgermeister, dessen Aufgabe es ist, die Begrüßung zu vollziehen: Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft), der am 26. Mai gewählt wurde.

Lübecker Bürgermeister kommt diesmal nicht

Bereits des Öfteren entsandte die Hansestadt Lübeck neben dem Martensmann auch den Bürgermeister oder einen anderen politischen Vertreter zum Fest in Schönberg. Diesmal jedoch nicht. „In diesem Jahr wird aus terminlichen Gründen leider kein Vertreter der Lübecker Stadtspitze an der Veranstaltung teilnehmen können“, teilt Nicole Dorel, Pressesprecherin der Hansestadt, auf Anfrage mit.

Aus dem Fass des Martensmannes schenken Cornelia Liß (l.) und Katharina Borchardt in Schönberger Tracht den mitgebrachten Rotspon aus. Quelle: Malte Behnk

Bereits für 12 Uhr kündigt die Stadt Schönberg ein „fröhliches Markttreiben auf dem Kirchplatz“ an. Matthias Aurich, der das Martensmannfest seit vielen Jahren organisiert, erläutert: „Es gibt Essen und Getränke.“ Wie in jedem Jahr, reicht die Freiwillige Feuerwehr Schönberg auch diesmal leckere Suppe aus der Feldküche. Ebenfalls im Angebot: weitere Speisen, Süßes, Vogelhäuschen und Handarbeiten.

Brauch aus dem Mittelalter Der Ursprung des Martensmannfestes reicht zurück bis ins Mittelalter. Vielleicht liegen die Wurzeln im Jahr 1227, als die Hansestadt Lübeck dem Grafen Heinrich dem Ersten von Schwerin Wein schenkte, um sich für die gewährte Zoll- und Abgabenfreiheit zu bedanken. 1520 wurde erstmals urkundlich erwähnt, dass die Lübecker alljährlich im November einen Boten nach Schwerin schickten. Dort übergab der Martensmann am 11. November, dem Martinstag, ein Fass Rotspon an den Fürsten. Der Bote kam auf seinem Weg nach Schwerin durch Schönberg. In Rehna übernachtete er. 1817 erlosch der Brauch. Neu aufgenommen wurde er 1991 nach Initiativen des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Björn Engholm, und der Stiftung Mecklenburg. 2017 scheiterte der Versuch, den Martensmann in die Bundesliste „Immaterielles Kulturerbe“ eintragen zu lassen.

Um 12.15 Uhr formiert sich auf dem Kinoplatz in Schönberg ein Festumzug. Er marschiert ab 12.30 Uhr über die Lübecker Straße, den Kalten Damm, den Markt und die Straße „An der Kirche“ bis zum Kirchplatz. Dort richtet sich der Martensmann gegen 12.50 Uhr mit einem Grußwort an die Einwohner und Gäste von Schönberg. Um 14 Uhr verlässt er die Stadt in Richtung Rehna.

Fanfarenzug und Reuters Fitzen spielen

Das Martensmannfest in Schönberg ist damit aber nicht vorbei. Der Fanfarenzug Lüdersdorf und die Musikgruppe „ Reuters Fritzen“ spielen auf dem Kirchplatz. Gegen 17 Uhr endet das Fest in Schönberg.

In Rehna beginnt das Fest um 14 Uhr mit Schaustellern, Essen und Trinken auf dem Klosterhof. Ab 14.30 Uhr lädt die Stadt alle Bürger zur Kaffeetafel ins Hotel „Stadt Hamburg“ ein. Ab 15.30 Uhr spielt der Rehnaer Posaunenchor. Für 16 Uhr geplant: Schmieden und Plattdeutsches mit Schmied Wroblewski und dem Plattdütschen Verein to Rehna. Der Lüdersdorfer Fanfarenzug und die Rehnaer Schützengilde begleiten ab 16.45 Uhr zahlreiche Kinder mit Laternen vom Langen Haus zum Gletzower Tor. Vor dem Deutschen Haus empfangen die Rehnaer um 17 Uhr den Martensmann samt Rotspon und Süßem.

Eine Zeichnung im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Lübeck zeigt das Gespann des Martensmanns auf der Fahrt durch Mecklenburg. Quelle: Jürgen Lenz

Ab 18 Uhr spielt das Silvio-Bollmann-Orchester auf der Festbühne. Um 20 Uhr beginnt ein Musikprogramm mit den Crazy-Boys und Frank Plagge. Ab 21 Uhr erleuchtet ein Höhenfeuerwerk den Himmel über Rehna. Das vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit Geldern für Kunst und Kultur geförderte Fest endet um 22 Uhr mit einem Abendsegen in der Klosterkirche.

Martensmarkt in Schwerin

In Schwerin wird der Martensmann am Sonntag, dem 10. November, um 14 Uhr auf dem Altstädtischen Markt erwartet. Dort öffnet am Freitag, Sonnabend und Sonntag ein „Martensmarkt“ genannter Jahrmarkt mit Akrobatik, Jonglage, Märchenspiel, Clownerie, Feuershow und Weinausschank.

Das Martensmannfest in Schönberg ist am Jahrestag des Mauerfalls eine von zahlreichen Feierlichkeiten in der Region unweit der früheren Grenze. Matthias Aurich sagt: „Ich hoffe, dass viele Schönberger den Weg zum Martensmannfest finden, auch wenn im Umland viele Veranstaltungen sind.“

Über den Autor

Von Jürgen Lenz