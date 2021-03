Schönberg: Mathias Brandt ist stolz darauf, für Palmberg zu arbeiten

Schönberg

Mathias Brandt arbeitet für die Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH in Schönberg. „Immer in der Endmontage“, erläutert der 44-Jährige. Was motiviert ihn bei der Arbeit? Er antwortet: „Mit den eigenen Händen etwas zu fertigen.“ Mathias Brandt ist stolz darauf, für Palmberg zu arbeiten. Was ihm ebenfalls gut gefällt, ist der gute Zusammenhalt unter den Kollegen. Zu vielen hat er auch in der Freizeit Kontakt. Mathias Brandt wohnt in Schönberg, wo er auch aufgewachsen ist. Dort hat er Familie, Freude, Bekannte. Seit 21 Jahren ist er bei Palmberg beschäftigt. Er hat den Aufstieg des Unternehmens zu einem Marktführer in der Büromöbelbranche miterlebt.

Heute arbeiten bei der Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH 570 Männer und Frauen. Als Vorteile nennt das Unternehmen einen sicheren Arbeitsplatz, ein kollegiales und professionelles Umfeld, kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung und eine betriebliche Altersvorsorge.

Von Jürgen Lenz