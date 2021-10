Schönberg

Das Palmbergstadion in Schönberg ist in die Jahre gekommen. Vor allem an den Anlagen, die Schüler im Sportunterricht oder Leichtathleten im Verein nutzen, musste immer wieder etwas repariert werden. Jetzt saniert die Stadt die Sportstätte für etwa 1,2 Millionen Euro. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten beginnen und etwa acht Wochen dauern.

Die 1,2 Millionen Euro muss die Stadt aber nicht alleine aufbringen. Sie zahlt selber rund 432 000 Euro. Etwa 335 000 Euro gibt es als Fördermittel vom Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, weitere 400 000 Euro als Kofinanzierung vom Innenministerium.

Neue Anlagen zum Springen und für Ballspiele

Mit diesem Geld wird die Laufbahn mit vier Bahnen und einer Gerade von 110 Metern mit Kunststoffbelag neu gebaut. Die Hochsprunganlage wird erneuert und die Kugelstoßanlage wird mit drei Ringen neu gestaltet, davon ein Ring behindertengerecht. Eine Weit- und Dreisprunganlage, ein Mehrzweckbereich mit Fitnessgeräten und ein Multifunktionsspielfeld, auf dem Fußball, Volleyball und Basketball möglich sind, sowie ein Lagerraum werden gebaut. Auch die umlaufenden Gehwege im Stadion werden neu gepflastert sowie Strom- und Wasseranschlüsse erneuert oder erweitert.

Die Weitsprunganlage im Palmbergstadion ist veraltet – 2017 war sie wegen Mängeln gesperrt. Quelle: Jürgen Lenz

Da jetzt die Finanzierung der Stadionsanierung steht, laufen über die Amtsverwaltung die Ausschreibungen. Bis Ende Januar sollen die Arbeiten vergeben sein und möglichst früh im Jahr 2022 mit dem Bau begonnen werden. Etwa acht Monate sollen die Arbeiten dann dauern, so dass eventuell im Oktober alles fertig sein wird. Schüler und Vereinssportler werden voraussichtlich erst 2023 richtig in den Genuss der neuen Anlage kommen.

FC Schönberg 95 ist Stadionpächter

Die Sanierung bezieht sich rein auf die Sportanlagen im Palmbergstadion, das der FC Schönberg 95 von der Stadt gepachtet hat. Er kümmert sich auch um die Tribüne, das Sportlerheim und zahlreiche Nebenanlagen. Außerdem hat er die Stadt bislang unterstützt, wenn es um die regelmäßige Instandhaltung der Anlagen für den Schul- und Vereinssport ging.

„Alles wird gut“, kündigt ein Spruch im Palmbergstadion an. Quelle: Jürgen Lenz

Durch die Bauarbeiten wird aber der Spielbetrieb der Fußballer eingeschränkt. „Wir haben am 20. Februar das erste Punktspiel nach der Winterpause gegen Dynamo Schwerin. Das werden wir wohl noch im Stadion spielen“, sagt Wilfried Rohloff, Vereinsvorsitzender des FC Schönberg 95.

Wie es dann weitergeht, weiß er erst, wenn der genaue Baubeginn feststeht. „Wenn im Stadion gearbeitet wird, können wir da nicht spielen“, sagt Rohloff über die angesetzten acht Monate. Dann müssen wir auf den Kunstrasen ausweichen oder einen Ersatzplatz in der Umgebung suchen“, sagt er. Gleichzeitig ist die Vorfreude auf die Zeit nach den Bauarbeiten groß. „Das ganze Stadion wird dann viel besser aussehen. Davon haben wir dann auch etwas“, so Rohloff.

Von Malte Behnk