Schönberg: Mit Wonder Woman in die Elite der Fahrzeuglackierer

Schönberg

Die Amazone Wonder Woman ist die Superheldin, die sich Lea Dittberner (22) für ihre Arbeit beim Bundeswettbewerb der Fahrzeuglackierer ausgesucht hatte. Als schwarze Schattenfigur steht die Heldin im Zentrum der drei Wettbewerbsbeiträge, die Lea Dittberner lackiert hat. Der Wettstreit der besten Gesellen und Gesellinnen in dem Handwerk wurde in Wuppertal ausgetragen und die Schönbergerin belegte mit ihren Lackierungen den vierten Platz.

Stolzer Chef und dankbare Gesellin

Ihr Chef Andreas Lau ist stolz auf diese Leistung. „Ich bin sensationell begeistert“, sagt er. „Ich bin froh, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung weitergeben können und da gehören auch solche Vergleiche im Wettbewerb dazu.“ Auf das Lob reagiert Lea Dittberner mit Dank. „Hätte ich nicht bei Bosch Service Lau meine Ausbildung beendet, wäre ich nie so weit gekommen, um überhaupt an so einem Wettbewerb teilnehmen zu können“, sagt die 22-Jährige, die ihre Lehre erst in einem anderen Betrieb im Landkreis begonnen hatte und Anfang 2021 vor der Gesellenprüfung im Sommer nach Schönberg gewechselt war.

Lea Dittberner mit ihren Beiträgen zum Bundeswettbewerb der Fahrzeuglackierer. Quelle: Malte Behnk

Wochenlange Vorbereitung zahlte sich aus

Auf die drei Tage konzentrierter Arbeit im Bundeswettbewerb hatte sich Lea Dittberner schon Wochen zuvor vorbereitet. „Viermal habe ich eine Platte und eine Tür neu lackiert und immer noch etwas verändert“, erzählt sie. „Anfangs hatte Wonder Woman noch keine Lackierpistole in der Hand. Kollegen aus unserem Design-Studio haben mir dann die Anregung gegeben und ich bin sehr froh darüber“, sagt Lea Dittberner. Den Hintergrund der Superheldin, der Ähnlichkeit mit Flammen hat, hat sie mit einer speziellen, aber eigentlich einfachen Lackiertechnik erzeugt.

Zerknüllte Folie für besondere Muster

„Dafür habe ich Folien zerknüllt und in die noch nasse Farbe gedrückt. So sind dann ganz unerwartete Muster entstanden.“ Im Alltag in der Schönberger Werkstatt sind solche Arbeiten eher die Ausnahme. „Aber ich überlege, ob ich mein eigenes Auto mal so lackiere. Das gefällt mir schon ziemlich gut“, sagt Deutschlands viertbeste Fahrzeuglackiererin. Ihre handwerklichen und kreativen Fähigkeiten kann die 22-Jährige auch noch weiter ausbauen. Einerseits setzt auch ihr Chef Andreas Lau auf stete Fortbildung mit eigenem Schau- und Schulungsraum. Andererseits wurde Lea Dittberner vom Lackhersteller Nexa Autocolor in dessen Schulungszentrum in Hilden eingeladen, um dort an Seminaren teilzunehmen. „Außerdem bieten wir dir ein Stipendium in unserem Schulungszentrum an“, sagt Bezirksleiter Andreas Nicol, der Lea Dittberner auch ein Geschenk überreicht, das bei ihr für leuchtende Augen sorgt.

Zur Galerie Mit verknitterter Folie und Wonderwoman ging Lea Dittberner in den Bundeswettbewerb. Die Handwerksgesellin ist ihrem Ausbildungsbetrieb dankbar für viel Unterstützung.

Limitierte Lackierpistole als Geschenk

Wie ein Schmuckstück hält sie die hochwertige Lackierpistole der Firma Sata in der Hand und bestaunt die farbenfrohe Bemalung am Griffteil. „Es ist eine limitierte Edition von 150 Stück, die einmal im Jahr von der Firma herausgebracht wird“, erklärt Andreas Nicol. Wie die meisten Besitzer so eines Schmuckstücks wird auch Lea Dittberner diese Lackierpistole vermutlich nicht benutzen, sondern an einem Ehrenplatz aufstellen. „Manche meiner Lackierer haben zehn Pistolen für unterschiedliche Arbeiten“, sagt Andreas Lau.

Auch bei kleinen Schäden zum Fachbetrieb

Dabei hat der Alltag relativ wenig mit der kunstvollen Arbeit zu tun, die Lea Dittberner im Bundeswettbewerb abgeliefert hat. In der Werkstatt geht es häufig darum, dass Dellen und Kratzer entfernt und überlackiert werden müssen. „Auch bei scheinbar kleinen Schäden sollte man zuerst den Fachbetrieb fragen, wie sie behoben werden könnten“, sagt Lea Dittberner. „Wenn man selber versucht, etwas auszubessern, kann der Schaden schnell noch größer werden“, ergänzt Andreas Lau.

Von Malte Behnk