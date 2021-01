Schönberg: Musikjahr 2021 startet mit Orgel-Andacht

Schönberg

Mit Orgelmusik endete an Silvester das musikalische Jahr 2020 in Schönberg. Mit Orgelmusik beginnt auch der Veranstaltungsreigen in 2021. Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke (55) spielt am Mittwoch, dem 6. Januar, die historische Winter-Orgel von 1847. Die musikalische Andacht beginnt nach dem Abendläuten um 18 Uhr.

Das Datum gibt das Programm vor. Der 6. Januar ist im Kirchenjahr Epiphanias, der letzte Feiertag im Weihnachtskreis. Christoph D. Minke erklärt: „Das bekannteste Lied zu Epiphanias ist wohl bis heute das Lied ,Wie schön leuchtet der Morgenstern’ von Philipp Nicolai aus dem Jahre 1597.“ Dem fröhlichen Ton in komplexem dichterischen Gewand spüre man nicht die Notzeit ab, in der es entstand: Die Pest wütete, religiös-ideologische Auseinandersetzungen erschwerten das Leben.

„In diese Welt hinein erklang dieses Lied, mystische Vorstellungen eines festlichen, unbeschwerten Hochzeitsmahles weckend, als ein Zeichen der Hoffnung“, erläutert der Schönberger Kirchenmusikdirektor.

Schnell verbreiteten sich Text und Melodie, und Komponisten machten sich daran, das Lied kreativ zu bearbeiten und weiter auszugestalten. Drei auf der Grundlage von „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ entstandene Werke erklingen in der musikalischen Andacht. Es sind Orgelstücke von Samuel Scheidt, Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude.

Von Jürgen Lenz