Schönberg: Musiksommer lockt mit Ausstellung und Stimmcollagen

Schönberg

Eine Ausstellung mit Werken des Dresdner Künstlers Christoph Rodde öffnet am Dienstag, dem 15. Juni, um 20 Uhr in der Kirche in Schönberg. Sie wird während des gesamten Schönberger Musiksommers gezeigt. Geöffnet ist sie bis 12. September Dienstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr sowie vor und nach den Konzerten. Der Eintritt ist frei.

Der 1968 im nordrhein-westfälischen Arnsberg geborene Künstler bezeichnet die Auseinandersetzung mit dem Raum als das eigentliche Thema seiner Kunst. „Das Entwickeln ortsspezifischer zum Teil temporärer Arbeiten für die St.-Laurentius-Kirche in Schönberg, einen historischen Ort und kirchlichen Raum, in dem Musik eine fundamentale Rolle spielt, betrachtet der Künstler als ein Geschenk und besondere Herausforderung“, erläutern die Veranstalter des Musiksommers.

Rauminstallationen „Monte Bello“

Der Titel der Ausstellung mit Rauminstallationen lautet: „Monte Bello“.Nach der Vernissage tritt die Sängerin Brita Rehsöft auf. Sie gestaltet ab 21 Uhr Stimm- und Klangcollagen. Die Leiterin der Singschule Schönberg ist als klassische Musikerin bekannt. Sie arbeitet auch experimentell. Um ihre Ideen umzusetzen, bedient sie sich der Loop-Technik, bei der Sequenzen wiederholt wiedergegeben werden.

Multimediale Kunstprojekte

Brita Rehsöft arbeitete zuletzt in multimedialen Kunstprojekten mit Performancekünstlern, Schauspielern und Tänzern. In ihren Improvisationen und Kompositionen finden sich poetische Bezüge.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag, dem 20. Juni, gestaltet sie ab 14 Uhr in Kloster in Rehna zusammen mit den Gästeführerinnen Dorothea Schalk und Annette Prien eine Themenführung mit Musikperformance. Die drei Frauen verbinden Informationen zur Geschichte des Nonnenklosters mit mittelalterlichen Gesängen, aber auch mit Geräuschen und Stimmen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb bittet die Kloster- und Stadtinformation um Anmeldung unter Tel. 038872 / 527 65 oder info@kloster-rehna.de.

Von Jürgen Lenz