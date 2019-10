Schönberg: Nachwuchs bewertet Jungbullen

Schönberg

„Er steht gut im Zuchtziel“, meint der Leistungsprüfer Stefan Schams bei der Bewertung des am 3. November 2018 geborenen Jungbullen „Harvey“ der Rasse Fleckvieh von Besitzer Eckhard Jörke auf dessen Hof in Schönberg. Dabei schaut der Prüfer in Gesichter von 14 Kindern und Jugendlichen aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Es ist eine Station eines Intensivwochenendes, zu dem der Rinderzuchtverband die Jungzüchter zuerst hier und dann auf den Hof von Andy Kunas nach Groß Voigtshagen eingeladen hat.

Ganz genau hört der Nachwuchs dabei hin, was ihnen der 33-jährige Schams erzählt. Schritt für Schritt geht er am Beispiel von Harvey die einzelnen Merkmale wie Geschlechtstyp, Vorhand, Farbfehler, Hüfte oder auch Beckenlänge durch und bewertet sie. Sehr anschaulich vermittelt er den Mädchen und Jungen, worauf sie zu achten haben. Und während die Teilnehmer hier zuhören und mitschreiben müssen, sind sie wenig später selbst gefordert. Bei „ Santa Claus“, dem am 24. Dezember 2018 auf die Welt gekommenen Jungbullen, sind sie es, die die Bewertung vornehmen.

Keine Angst vor schweren Tieren

Doch warum sind diese Kinder und Jugendlichen überhaupt hier? Was treibt sie an? Diese Frage stellt sich zum Beispiel für Michelle Barlmeyer aus Püttelkow nicht. „Ich bin damit aufgewachsen“, erzählt die 14-Jährige. Angst vor diesen mehrere hundert Kilogramm schweren Tieren hat sie nicht. Selbst hatte sie bislang noch keine Bewertung wie jetzt in Schönberg vorgenommen und ist deshalb schon ein bisschen aufgeregt.

Michelle Barlmeyer (14) aus Püttelkow sagt: „Ich bin damit aufgewachsen und habe auch eine eigene Färse." Quelle: Dirk Hoffmann

Etwas entspannter kann Lea Lüwer das Ganze verfolgen. Die 20-Jährige aus Schönberg hatte bereits mehrfach an derartigen Veranstaltungen teilgenommen und ist Mitglied im Vorstand des Jungzüchterverbandes von Mecklenburg-Vorpommern. „Das Vertrauen muss da sein“, antwortet die junge Frau auf die Frage nach dem Umgang mit diesen schweren Tieren. Angst kenne sie nicht, aber Vorsicht sei dennoch immer geboten.

„Die Arbeit mit Rindern macht mir Spaß und ist ein schöner Ausgleich“, ergänzt die im dritten Lehrjahr zur Tierwirtin im Fachbereich Rinderhaltung befindliche Lea Lüwer. Bei ihrem Nachbarn Eckhard Jörke (59) hatte sie den Umgang mit diesen Tieren gelernt. Seit vier Jahren nehmen sie als Fleckvieh-Team an Vorführungen teil, wo sie ihre Bullen den Preisrichtern präsentieren. So wie zuletzt im September auf der Mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung „Mela“ in Mühlengeez. Als Jungzüchterin wurde Lea mit dem 3. Platz geehrt, außerdem belegte der Bulle „ Santa Claus“ in der Fleischrindvision den 2. Platz.

Nachwuchs bereitet sich auf Wettbewerbe vor

Auf den Fragebögen nahmen die Mädchen und Jungen die Bewertung für den Jungbullen "Santa Claus" vor. Quelle: Dirk Hoffmann

Durch Veranstaltungen wie diese soll der Nachwuchs auf Jungzüchterwettbewerbe vorbereitet werden, so die aus Leipzig kommende Carolin Nagel. Die Frau vom Vorstand der Jungzüchter-Allianz hielt im Anschluss an die praktische Bewertung noch einen Dia-Vortrag, in dem sie auf Feinheiten einging und weiteres Fachwissen vermittelte.

Auch Lea Lüwer hat diese Vorführung etwas gebracht. Sie konnte sich weiteres Wissen aneignen und etwas zum Entwicklungsstand von „ Santa Claus“ erfahren, den sie im März 2020 bei der Bullenauktion in Karow verkaufen will. Jetzt wiegt er etwa 600 Kilogramm, dann wird er wohl gut 800 Kilogramm schwer sein.

Von Dirk Hoffmann