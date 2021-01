Schönberg: Nancy Lange steht morgens um 2 Uhr auf

Schönberg

Nancy Lange aus Schönberg steht um zwei Uhr auf – nicht am Nachmittag, sondern mitten in der Nacht. Sie hat das akzeptiert, als sie 2019 ihren Job wechselte. Bis dahin arbeitete sie für H&M, einer Einzelhandelskette für trendige Kleidung, Accessoires und Schuhe. Ihre Stelle war in der Filiale in Wismar. Jetzt arbeitet Nancy Lange in ihrer Heimatstadt. Die 37-Jährige ist eine von 34 Beschäftigten der Bäckerei Schwabe. Sie erklärt: „Ich bin Snack-Fahrerin.“ Ab drei Uhr schmiert sie Brötchen. Um 4.30 Uhr steht sie mit dem Wagen in Roduchelstorf. Dann sind viele Pendler unterwegs in Richtung Autobahn oder kommen von der A 20. Danach fährt sie zu Kunden in Gewerbegebieten in Lübeck, Selmsdorf und Schönberg.

Das frühe Aufstehen liegt ihr. So hat sie nach Arbeitsschluss Gelegenheit, das ein und andere zu erledigen. In Schönberg lebt Nancy Lange gerne. Sie sagt: „Es ist eine kleine Stadt und man hat trotzdem alles.“

Von Jürgen Lenz