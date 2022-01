Schönberg

Benedikt Bohn montiert einen Schreibtisch in der Produktionshalle der Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH in Schönberg. Der Arbeitsplatz des 21-Jährigen aus dem benachbarten Rehna ist sicher. Palmberg baut auch in Corona-Zeiten keine Jobs ab, sondern schafft neue. Mehr als 580 Mitarbeiter beschäftigt das Vorzeige-Unternehmen jetzt. Das sind so viele wie nie zuvor.

Ebenfalls auf neuem Höchststand: Palmbergs Umsatz. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen 116,8 Millionen Euro. Das sind 6,7 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020. Die Zahlen gab Palmberg am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt, an der Journalisten aus ganz Deutschland teilnahmen.

Die Unternehmensleitung sieht die Fortschritte als Beweis für die Zuverlässigkeit und Flexibilität von Palmberg und die Leidenschaft aller Mitarbeiter. „Sie sind unsere wichtigste Ressource und zugleich das wichtigste Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb“, lobt die Geschäftsführung in einer gemeinsamen Erklärung. Geleitet wird das Unternehmen von Uwe Blaumann (64), Nicole Eggert (44) und Julianne Utz-Preußing (33). Sie heben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Fachhandelspartnern als weitere Ursache für den Erfolg hervor. Marketingleiter Christoffer Süß sagt: „Ich denke, wir sind auch als Marke gewachsen und so begehrt wie nie.“

Chance für Palmberg: Homeoffice und „Wohlfühlarbeitsplätze“

Palmberg nimmt die Trends zum Homeoffice und zu „Wohlfühlarbeitsplätzen“ als Herausforderung und Chance an. Uwe Blaumann ist sicher: „Es wird auch nach der Corona-Zeit mehr Homeoffice geben als zuvor.“ In Büroräumen sorgt das mehrfach ausgezeichnete Trennwandsystem Clamp für mehr Wohnlichkeit und eine konzentriertere Arbeitsatmosphäre. Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird die Bürowelt immer bunter, wohnlicher und mehr individualisierbar.

Palmberg-Chef Uwe Blaumann (64) steht vor einer Trennwand der mehrfach ausgezeichneten Serie Clamp. Quelle: Jürgen Lenz

Ein weiterer Trend, den Palmberg bedient: Nachhaltigkeit. Nach Auskunft des Unternehmens sind 95 Prozent seiner Materialien wiederverwendbar. Bereits 70 Prozent des Stroms, den Palmberg benötigt, stammen aus erneuerbaren Energien. Die geschäftsführende Gesellschafterin Nicole Eggert stellte in der Pressekonferenz am Montag heraus, dass nach allen Schreibtisch- und Schranksystemen von Palmberg jetzt auch das Trennwandsystem Clamp und die Akustikelementeserie Terio Plus das Siegel „European Level 3“ tragen. Die Dachorganisation der europäischen Büroeinrichtungsindustrie vergibt das Zertifikat für den höchsten Standard an Nachhaltigkeit.

Herausforderung: Rohstoffmangel

Der Rohstoffmangel ist seit Beginn der Pandemie ein Problem für die Möbelindustrie. Wie geht Palmberg damit um? Uwe Blaumann antwortet: „Wir haben die Probleme im Haus gelöst. Die Kunden haben davon nichts gemerkt.“ Bei Palmberg sei jeder Auftrag zu 100 Prozent erledigt worden. Und das bleibe auch so. Vor diesem Hintergrund erfahre das Unternehmen eine immer größere Akzeptanz bei seinen Fachhandelspartnern und gewinne neue hinzu. Es profitiere zudem von guten Beziehungen, die es seit Jahren zu seinen Lieferanten pflegt. „Wir hatten keine Lieferprobleme“, sagt Uwe Blaumann. Kurzarbeit gab’s nur kurz zu Beginn des Jahres. „Den Rückstand haben wir aufgeholt“, erläutert Blaumann.

Palmberg-Geschäftsführer Uwe Blaumann (r.) und Marketingleiter Christoffer Süß antworten in einer digitalen Pressekonferenz auf Fragen von Journalisten aus ganz Deutschland. Quelle: Jürgen Lenz

Der Mangel an Rohstoffen, Vorprodukten und elektronischen Bauteilen in der Möbelbranche bedeutet allerdings auch für Palmberg: höhere Kosten. Uwe Blaumann erklärt: „Es gab erhebliche Preissteigerungen, die wir nicht allein auf unsere Kappe nehmen konnten.“ Dem Unternehmen sei es wichtig gewesen, das Material zur Verfügung zu haben, das es für seine Kunden braucht.

Jahresgewinn: sechs Millionen Euro

In finanzielle Schieflage kommt Palmberg nicht. Uwe Blaumann sagt: „Die Gewinn-Situation ist absolut stabil geblieben.“ Im Jahr 2021 belief sich der Gewinn auf rund sechs Millionen Euro nach Steuern. Palmberg produzierte in dem Jahr in seinen Werken in Schönberg und Rehna insgesamt 165 875 Schränke, 165 616 Tische und 29 180 Akustik-Produkte.

Täglich verlassen 24 werkseigenen Lastwagen das Unternehmen. Es erklärte am Montag: „Es fanden über 24 000 Auslieferungen mit 5713 Touren statt.“ Die Fahrstrecke entspricht rund 150 Erdumrundungen.

Palmberg ist „Top Ausbildungsbetrieb“

Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die Palmberg 2021 bekam, gehört die als „Top Ausbildungsbetrieb“ durch die Industrie- und Handelskammer Schwerin. Im September begrüßte Palmberg neun neue Azubis. Der Betreib sieht die Ausbildung junger Menschen als einen seiner Grundpfeiler.

Palmberg startet ins neue Jahr mit vollen Auftragsbüchern. Gesamtvolumen: 19 Millionen Euro. Das sind sechs Millionen Euro mehr als vor einem Jahr.

Neue Lagerhalle in Schönberg geplant

Die nächste große Investition, die das Unternehmen plant: eine weitere Lagerhalle. Sie wird auf dem Betriebsgelände in Schönberg stehen.

Allerdings sieht sich Palmberg vor das Problem gestellt, geeignetes Fachpersonal zu finden. „Dieses Problem macht auch um uns keinen Bogen“, sagt Uwe Blaumann. Die Firma schaffe gute Arbeitsbedingungen.

