Schönberg: Organist in einer Gemeinde seit 1974

Schönberg

Der Schönberger Kirchenmusiker Christoph D. Minke nimmt die Pandemie seit Anbeginn als eine Herausforderung an. Zwar muss der Kirchenchor, den der 55-Jährige leitet, wegen der Pandemie pausieren, aber eine musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu organisiert Christoph D. Minke trotzdem. Auch wenn diesmal verschärfte Lockdown-Regeln gelten: In Schönberg bleibt es dabei, mit musikalischen Mitteln die besondere Stunde im Kirchenjahreszyklus zu gestalten – diesmal allerdings voraussichtlich online und ohne Chor. Es musizieren am Karfreitag ab 15 Uhr neben Christoph D. Minke an der Orgel auch Raphaël De Vos (Bariton) und Birgit Sader (Oboe). Orgel spielt Christoph D. Minke bereits seit 1974. Als Zwölfjähriger übernahm er regelmäßig den Organistendienst in seiner Heimatgemeinde in Brandenburg.

Seit 1990 arbeitet Christoph D. Minke als Kirchenmusiker in Schönberg. 2015 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt.

Von Jürgen Lenz