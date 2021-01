Schönberg

2020 ist der Umsatz der Büromöbelbranche in Deutschland um rund 15 Prozent geschrumpft. Nicht so bei Palmberg. Das Unternehmen in Schönberg wächst weiter. Nach einer Reihe erfolgreicher Jahre haben die Mitarbeiter 2020 wieder einen neuen Umsatzrekord erwirtschaftet: 109,5 Millionen Euro. Das teilte die Geschäftsführung am Mittwoch mit.

Wie trotzt Palmberg der Corona-Delle in der Branche? Geschäftsführer Uwe Blaumann nennt zwei Gründe. Er antwortet: „Das Wichtigste war, dass wir immer für unsere Kunden da waren – wie sie es gewohnt sind.“ Dann nennt Uwe Blaumann eine weitere Ursache für den Erfolg der Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH.

Er verweist auf das Ergebnis einer Umfrage von Europas größtem unabhängigen Brancheninformationsdienst „Markt intern“. Bürofachhändler deutschlandweit beurteilten die Arbeit von Palmberg und aller Mitbewerber in zwölf Bereichen. „Markt intern“ kam zu dem Ergebnis: „Von Corona-Krisenmodus ist in Schönberg nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil.“

Umfrage: Palmberg in allen Kategorien Platz eins

Palmberg konnte jetzt nicht nur mit der Gesamtnote von 1,33 seinen Status als fachhandelsbester Büromöbelhersteller am Markt bestätigen. Das Unternehmen belegt nun in allen zwölf Einzelkategorien Platz eins. Uwe Blaumann sagt: „Alle zwölf Argumente haben wir auf unserer Seite.“

Uwe Blaumann (63), Nicole Eggert (43) und Julianne Utz-Preußing (32, r.) leiten die Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH als geschäftsführende Gesellschafter. Quelle: Jürgen Lenz

Der Geschäftsführer erklärt: „Ausschlaggebend für solch ein herausragendes Ergebnis sind letztlich die gesamte Teamleistung und eine gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern.“ Das werde in 2021 und den folgenden Jahren so bleiben, versichert der 63-jährige Schönberger, der das Unternehmen zusammen mit Nicole Eggert (43) und Julianne Utz-Preußing (32) leitet.

Nicole Eggert blickt zurück auf die Zeit des ersten Lockdowns. Sie erzählt: „Natürlich haben wir zunächst alle denkbaren Maßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie unser Unternehmen zu schützen.“ Gleichzeitig hätten die Bemühungen den Kunden und Partnern gegolten. Die Geschäftsführerin erklärt: „Wir haben uns trotz Corona auf dem digitalisierten Weg die Möglichkeit erhalten, weiterhin sehr nah und verbindlich am Kunden agieren zu können, um so die Fachhändler vom ersten Tag des Lockdowns intensiv bei ihren Vertriebs- und Akquisetätigkeiten zu unterstützen.“

Flexibilität und Reaktionsstärke waren Schlüsselbegriffe für den Erfolg der Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH im 30. Jahr ihrer Firmengeschichte. 570 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen jetzt – auch das ein neuer Rekord. 2020 produzierte es 156 762 Schränke, 144 386 Schreibtische, 55 560 Container, 23 763 akustische Komponenten und 6363 Hygieneschutzwände. Durch die thermische Verwertung von Spänen und Holzresten sparte es 450 Tonnen CO2 ein.

Homeoffice: Herausforderung und Chance

Der coronabedingte Wechsel zahlreicher Arbeitnehmer vom Büro einer Firma ins Homeoffice ist für das Schönberger Unternehmen Herausforderung und Chance zugleich. „Wir haben extrem schnell reagiert“, sagt Nicole Eggert. Palmberg hat ein Homeoffice-Schnelllieferprogramm aufgelegt und neue Produkte wie die Hygieneschutzwand „Barrio“ entwickelt. Davon profitieren auch etliche Betriebe und ein Pflegeheim in der Region. Palmberg stellte ihnen bereits im ersten Lockdown schnell und unbürokratisch Schutzwände zur Verfügung, um die Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden und Besuchern zu schützen.

Möbelproduktion seit 98 Jahren 1922lässt Hans Bockwoldt auf dem Palmberg in Schönberg eine kleine Möbelfabrik bauen. Zwei Jahre später meldet er Konkurs an. Ein Kunde von ihm übernimmt die Firma. Sie stellt die Produktion von einfachen Kiefernmöbeln auf furnierte Möbel um. Die Qualität der Büfetts und Anrichten aus Schönberg wird über die Grenzen Mecklenburgs hinaus bekannt. Ab 1939 produziert das Werk Munitionskisten für das deutsche Heer, ab 1945 Doppelstockbetten, Hocker und Kleiderschränke – vor allem für die Rote Armee. 1952 wird das Möbelwerk verstaatlicht. Hauptprodukt: Schlafzimmermöbel für die Sowjetunion. 1990 wird die Palmberg Möbel GmbH aus dem Schweriner Möbelwerk herausgelöst. Der Schönberger Uwe Blaumann übernimmt die Geschäftsführung. Wenig später stellt Palmberg die Produktion auf Büromöbel um.

Julianne Utz-Preußing beobachtet eine „Wertschätzung, wie wichtig ein gesunder Arbeitsplatz ist.“ Das gelte im Betrieb ebenso wie zu Hause und mobil. Klar sei aber auch geworden, dass die Arbeit im Büro viele Vorteile habe. Der Austausch über Themen der Firma beispielsweise werde dort mehr gefördert als im Homeoffice.

Palmberg erweitert das Sortiment

Palmberg erweitert das Sortiment in allen Bereichen. Die Geschäftsführer bedauern, dass das Unternehmen seine neuen Produkte nicht wie gewohnt auf der „Orgatec“ genannten Messe für moderne Arbeitswelten präsentieren konnte. Sie fiel wegen Corona aus.

2021 wartet Palmberg mit weiteren Produktneuheiten auf. Was der Firma etwas zu schaffen macht: Probleme beim Beschaffen von Plattenmaterial. Das Unternehmen bekommt es nicht immer so schnell wie gewünscht. Die Ursache: Die Nachfrage ist durch den Boom bei Wohn- und Küchenmöbeln sehr groß. Viele Menschen wollen es sich jetzt zu Hause schön und gemütlich machen.

Uwe Blaumann sieht das Unternehmen, das er gegründet hat, für 2021 und die folgenden Jahre sehr gut aufgestellt. Er sagt: „Wir sind gerüstet, guten Mutes und haben alle Trümpfe in der Hand.“

