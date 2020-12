Schönberg

Wer ein Konzert des Schönberger Musiksommers besuchen will, soll das 2021 nach der Corona-Pause in diesem Jahr wieder können. „Es ist jede Hilfe willkommen, dass wir das wieder erleben“, sagte am Mittwoch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) in der Kirche in Schönberg.

Der Anlass: Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest greifen Veranstaltern in der Region unter die Arme: dem Musiksommer in Schönberg, dem Klosterverein in Rehna und dem Landesmusikrat Mecklenburg-Vorpommern. Sie bekommen mehr als 80 000 Euro.

14 Millionen Euro für Kultur in MV Seit 1996 fördert die Ostdeutsche Sparkassenstiftung ( OSV) unter dem Motto „bewahren, stärken, begeistern“ Kunst, Kultur und Denkmalpflege. Sie ist ein Gemeinschaftswerk aller Mitgliedssparkassen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Allein in MV hat sie nach eigenen Angaben für 344 Projekte insgesamt 14 Millionen Euro bereitgestellt.

Somit müssen die Organisatoren des Musiksommers nicht „mit Angst und Zittern“ der nächsten Spielzeit entgegensehen. So sagt es Christoph D. Minke, künstlerischer Leiter der weit über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus bekannten Konzertreihe. Er erklärt: „Es ermöglicht, dass wir in unserer Programmgestaltung fortfahren.“ Nun könnten geplante Projekte angeschoben werden.

Konzertmanager Karsten Lessing bestätigt: „Wir sind dabei, den nächsten Musiksommer vorzubereiten.“ Er sei zuversichtlich, dass auch andere Freunde und Förderer dem Festival in einer schwierigen Zeit zur Seite stehen. Für sie sei die Hilfe der Sparkassenstiftungen ein gutes Signal.

Zahlreiche Nachwuchskünstler sollen im 35. Schönberger Musiksommer auftreten. Geplant sind auch Kinderkonzerte in Zusammenarbeit mit der Organisation „SOS Kinderdörfer weltweit.“ In den vergangenen Spielzeiten erlebten mehr als 1000 Mädchen und Jungen die Auftritte von Musikern aus ganz Deutschland.

Ein Konzert des Landesjugendorchesters Mecklenburg-Vorpommern soll es wieder geben. Erstmals geplant: eine Zusammenarbeit des Musiksommers in Schönberg mit der Musikhochschule in Lübeck. Sie will zwei Produktionen verbinden: ein Konzert des Kammerorchesters und eines des Kammerchors.

„Wir wissen, dass Veranstalter und Vereine jetzt Sorgen und Nöte haben“, sagt Manuel Krastel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest und deren Stiftung. Die Hilfe für den Musiksommer sei ein Beweis für die Qualität der Arbeit, die in Schönberg geleistet wird.

Kerstin Weiss unterstreicht: „Die Unterstützung ist wertvoll – gerade in diesen Zeiten.“ Das bestätigt Eva Doßmann, Vorsitzende des Klostervereins Rehna. Sie betont, die Corona-Zeit habe nicht nur Negatives. Sie bringe Anschübe, weiterzumachen, weiterzukämpfen.

Das macht der Verein in Rehna für die Kunstschätze, die die Bedeutung des Prämonstratenserinnenklosters im Mittelalter zeigen. Viele Besucher haben den Wunsch nach mehr Informationen, Details und Erläuterungen. Erfüllt wird er in naher Zukunft durch eine Präsentation mit Bildern und Videos, gefördert von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung. Sie erläutert: „Mit der Förderung können die Kunstschätze, die zum Teil für die Besucher nicht zugänglich oder nur aus der Distanz zu besichtigen sind, in Medienstationen direkt gezeigt und ihre Bedeutung vermittelt werden.“

Der Klosterverein arbeitet in dem Projekt mit Fachleuten zusammen. Projektleiterin Antje Reinhold erläutert: „Wir gehen davon aus, dass wir es 2021 fertig bekommen.“

Auch mit Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung kann am 27. Juni in Gadebusch ein Fest anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Landesjugendorchester“ steigen. Drei Ensembles in Trägerschaft des Landesmusikrates werden auftreten: das Landesjugendorchester, das Landesjugendjazzorchester und der Landesjugendchor.

