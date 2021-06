Schönberg

Das Leben kehrt zurück ins Späldäl-Gebäude in Schönberg. Viele Monate war das Haus verwaist – Corona-Zwangspause, Proben verboten, Türen und Fenster geschlossen. Doch jetzt weht frischer Wind durch das Gebäude neben dem Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“. Die Schauspieler der Schönbarger Späldäl sind zurück.

Vor dem Haus steht Lutz Götze mit einem Pinsel in der Hand. Er leitet jetzt die traditionsreiche niederdeutsche Bühne. Der 71-Jährige erklärt, was er und seine Schauspielkollegen an diesem Tag machen: „Frühjahrsputz. Wir räumen auf und machen das Haus innen und außen schick, sodass wir wieder proben können.“

Spender ermöglichen das finanzielle Überleben

Die Corona-Pause war eine harte Zeit für die 17 Mitglieder der Schönbarger Späldäl. Sie durften nicht, was sie wollen und viele Menschen wünschen. Eine Folge des Auftrittsverbots: Einnahmen brachen weg. Spender sind eingesprungen. Lutz Götze lobt: „Sie haben uns das finanzielle Überleben ermöglicht.“

An das finanzielle Überleben müssen die Mitglieder des niederdeutschen Theaters weiterhin denken. Auch deshalb starten sie mit den Proben. Sie üben für ein literarisches Stück mit vier Darstellern: „Äten un drinken.“ Dauer: etwa eine Stunde.

Ab August soll’s wieder Aufführungen geben

Lutz Götze erklärt: „Zurzeit ist noch kein abendfüllendes Stück möglich.“ Aber auch das haben die Schauspieler und ihre Helfer bereits im Auge: „De Querkopp“ mit acht Darstellern.

„Es geht auch um das Überleben des Vereins“, sagt Lutz Götze (71), Bühnenleiter der Schönbarger Späldäl. Quelle: Jürgen Lenz

Ab wann können wieder Aufführungen der Schönbarger Späldäl besucht werden? „Wenn alles klappt, ab August“, antwortet der Bühnenleiter.

Im vergangen Jahr verstarben zwei herausragende Mitglieder der niederdeutschen Bühne. Lutz Götze sagt: „Das Ensemble hat mit dem Tod von Frau Marion Balbach und Frau Beate Eggert einen Verlust erlitten, den wir, wenn überhaupt, nur sehr schwer kompensieren können.“ Die Schönbarger Späldäl werde aber nicht aufgeben. Das sei sie Marion Balbach und der plattdeutschen Sprache als Kulturgut schuldig – aber auch den Besuchern, den Freunden und der über 70-jährigen Tradition.

Schauspieler händeringend gesucht

Lutz Götze sagt: „Umso wichtiger wäre es, wenn sich Freunde des darstellenden Spiels, besonders solche, die der plattdeutschen Sprache mächtig sind, für eine Mitarbeit in unserem Verein interessieren würden.“ Händeringend sucht die Schönbarger Späldäl besonders Darsteller im mittleren Alter. Sie sollten entweder das Niederdeutsche beherrschen oder bereit sein, es soweit zu erlernen, dass es für ihre Rolle reicht. Schauspielerin Martina Schörling sagt über ihre Plattdeutsch-Kenntnisse: „Ich kann es auch nicht. Ich lerne es für meine Rollen.“

Wer bei der Schönbarger Späldäl mitmachen will, kann den Bühnenleiter unter der Telefonnummer 0172/3157630 anrufen, einen Brief an seine Adresse Straße der Technik 4 in 23923 Schönberg schreiben oder den Kontakt über die Internetseite www.schoenbargerspaeldael.de aufnehmen.

Die Mitglieder der Späldäl hoffen auf weitere Unterstützer. Sie bitten: „Helfen Sie mit, die niederdeutsche Sprache als Teil unseres Kulturgutes zu pflegen, den Unterhaltungswert des plattdeutschen Theaters als Teil der Kulturarbeit in Schönberg fortzusetzen und sich sowie anderen ganz einfach Freude zu bereiten.“

