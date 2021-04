Schönberg: Post eröffnet neue Packstation – So funktioniert es

Schönberg

Auch Schönberg in Nordwestmecklenburg gehört jetzt zur schönen neuen smarten Paket-Empfang-und-Versand-Welt. Seit dieser Woche befindet sich dort eine DHL-Packstation, direkt am Lidl-Markt in der Dassower Straße. Dass die Station in Einkaufsnähe praktisch für die Bürger der Stadt ist, findet auch Bürgermeister Stephan Korn: „Ich begrüße dieses zusätzliche Serviceangebot, das die Attraktivität unserer Stadt und Lebensqualität der Bürger weiter verbessert.“

Sinnvoll ist eine Packstation vor allen Dingen für Berufstätige, die niemanden haben, der ihre Pakete während ihrer Abwesenheit in Empfang nimmt – oder auch für Leute, die für das Versenden von Paketen nicht auf die Öffnungszeiten von Paketshops und Postfilialen angewiesen sein wollen.

Ohne Registrierung geht’s nicht

Dass Pakete in Corona-Zeiten kontaktlos empfangen oder versandt werden, führt die Post als ein weiteres Argument für die permanente Erweiterung ihres Packstation-Netzes an. Wie so eine Station funktioniert, kann man in einem leicht verständlichen Erklär-Video, das auf Youtube oder auf der Webseite der Post läuft, erfahren. Kurz zusammengefasst: Um ein Paket empfangen zu können, muss man sich registrieren, um ein Paket zu versenden – nicht.

Außerdem muss man, wenn man ein Paket an der Station empfangen möchte, die Post-App installieren, auch um nach Registrierung als Packstation-Kunde über den Eingang eines Paktes informiert zu werden. Zur Abholung braucht es nämlich nicht nur die Kundenkartennummer, sondern auch einen Code, der zugeschickt wird, mit dem das Paket dem Fach entnommen werden kann.

Paket sogar im Urlaub empfangen

Dass nun automatisch jegliche Ware, die man bestellt, in der Packstation landet, ist jedoch nicht zu befürchten. So zumindest wird es in dem Video erklärt. Eine Packstation fungiere lediglich wie eine zusätzliche Adresse.

Bei jeder Bestellung im Internet kann man entweder seine persönliche Adresse oder einen Paketshop oder eben eine Packstation angeben. Ist man als Kunde für Packstationen registriert, kann man sich sein Paket an jede der insgesamt mehr als 7000 Packstationen mit über 650 000 Fächern schicken lassen. Man könnte also theoretisch auch ein Paket im Urlaub empfangen.

Mehr Infos gibt es unter www.dhl.de/packstation. Erklär-Video Packstation

Von Annett Meinke