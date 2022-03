Schönberg

Es ist ein doppeltes erstes Mal. Endlich kann der „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur“ wieder zu einem Konzert in der Bücherei in Schönberg einladen. Und auch für die Band Reuters Fritzen aus dem Klützer Winkel ist das Konzert ein Neustart nach langer Coronapause.

Sebastian Bunge, Björn-Olaf Kommke, Boris Timpen und Roland Zech werden am Sonnabend, den 26. März, erstmals nach zwei Jahren wieder gemeinsam öffentlich alte und neue Songs spielen. „Reuters Fritzen freuen sich schon jetzt riesig auf ihr Publikum und dieses Konzert, denn sie wissen, dass Musik uns verbindet, entspannt und die Seele stark macht“, sagt die Schönberger Bibliotheksleiterin Johanna Birnbaum.

Nach ihrer Auskunft gibt es für das Konzert nur begrenzt Karten. Dass es trotzdem stattfinden kann, sei auch durch die Vereinsförderung der Stadt Schönberg möglich. Für den musikalischen Abend ist eine Reservierung unter der E-Mail-Adresse kontakt@buecherei-schoenberg.de nötig.

Konzerte von Reuters Fritzen sind beliebt in Schönberg

Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. „Beginn und aktuelle Regeln werden bei Reservierung mitgeteilt“, kündigt Johanna Birnbaum an.

Die Konzerte von Reuters Fritzen sind beliebt in Schönberg. Seit vielen Jahren treten die Musiker immer wieder in der Bücherei auf. Seit 1999 machen Rolan, Boris, Thomas und Bärchen zusammen Musik. Damals trafen sie sich mit vielen anderen Musikern im Klausner in Tarnewitz zur Session. 2001 traten die vier zum ersten Mal als Band auf, machten Straßenmusik, spielten auf Märkten und Volksfesten. Sie nannten sich Ecki, Sigi und Günni von de Werft, Mecklenburger Kuhfladenquartett oder Ganze Dosis. Manchmal nennen sie sich heute noch so.

Lustige Lieder in plattdeutscher Mundart

Da in ihrem Programm auch viele lustige Lieder in plattdeutscher Mundart vorkommen, bekamen die Jungs bald den Namen „Reuters Fritzen“ zugerufen. Dieser Name wurde dann schnell zum Markenzeichen. 2006 kam ihre erste CD „Polarlichter am Kachelofen“ heraus.

Seit 2007 ist Thomas nun nicht mehr dabei, weil er sich zunehmend durch die vielen Aufritte mit den Fritzen nicht mehr auf seine eigentlichen musikalischen Arbeiten konzentrieren konnte. Für ihn spielt Sebastian seit Anfang 2007 bei den Reuters Fritzen einen Kontrabass. Bis zum Beginn der Coronazeit spielte die Gruppe auf vielen Veranstaltungen. Unter anderem schon öfter auf dem Elbhangfest in Dresden, auf den Weihnachtsmärkten in Rostock, Wismar und Lübeck und auf etlichen Stadtfesten. Sie sagen: „Aber am leevste spölln wi bi juch inne gaudn stuv und wenn schie wüstet in weveel gaude stuvs wii schon all spöölt häd, denn werd schie all platt.“

Von Jürgen Lenz