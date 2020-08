Schönberg

Schlager schallen über den Innenhof der Seniorenwohnanlage im Twachtmannring in Schönberg. Danny Buller singt „Im Weißen Rössl am Wolfgangsee“, „Tulpen aus Amsterdam“ und viele andere Lieder aus der Zeit, in der die Zuhörer jung waren.

„Viele sind weit über 90. Sie sollen sich eine Stunde erfreuen“, erklärt Rudi Volk. Er hat Danny Buller engagiert. Der 46-Jährige aus Carlow gibt ein Konzert für die Senioren und Mitarbeiter der häuslichen Krankenpflege von Rudi Volk. Sie betreut sie die alten Menschen in den Wohnungen im Twachtmannring.

Anzeige

Auftritt kommen bei Senioren gut an

Für Danny Buller hat sich mit Corona viel verändert. Auf Festen kann er kaum noch auftreten. Da kam ihm eine Idee seiner Schwiegermutter sehr gelegen: „Geh’ doch in Senioreneinrichtungen.“ Heute sagt Danny Buller: „Es war eine gute Idee.“

Weitere OZ+ Artikel

Seine Auftritte in Heimen und Häusern für betreutes Wohnen kommen gut an. Im Frühjahr trat er schon einmal in Schönberg auf – damals in Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes. Danny Buller berichtet: „Jetzt singe ich beinahe regelmäßig in Senioreneinrichtungen.“ Ein Vorteil für den Musiker, der gerne gute Stimmung verbreitet: „So bleibe ich in Übung und habe das Gefühl, etwas Gutes zu tun.“ Für die Senioren zu singen, mache wirklich Spaß.

Aufgewachsen ist Danny Buller in Rostock. Warum zog er nach Carlow? Er lächelt, als er antwortet: „Der Liebe wegen.“

Über den Autor

Von Jürgen Lenz