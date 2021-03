Schönberg/Lüdersdorf

Mit dem Coronavirus kamen für die Kinder und Jugendlichen im Schönberger Land jede Menge Probleme. „Es gibt einen Frust, weil kaum etwas möglich ist, zusammen zu machen“, berichtet Rabea Kielblock, Stadtjugendpflegerin in Schönberg.

Wegen des Gesundheitsschutzes darf sie niemanden in den Jugendklub lassen. Er ist geschlossen. Rabea Kielblock versucht trotzdem, Kontakt zu Mädchen und Jungen zu halten. Sie erklärt: „Im Moment ist die Einzelfallberatung am Telefon möglich.“ Welche Themen sprechen die Kinder und Jugendlichen häufig an? „Es gibt viele Fragen zu Schule, Praktikum, Ausbildung“, antwortet die Stadtjugendpflegerin von Schönberg.

Kinder vermissen Normalität und Freunde

Ihre Lüdersdorfer Kollegin Filiz Ceker macht ähnliche Erfahrungen in der Pandemie. Kinder und Jugendliche sprechen sie immer wieder wegen schulischen Sorgen und einer Überforderung durch die ganze Corona-Situation an. Sie vermissen die Normalität, ihre Freunde und fragen: „Wann dürfen wir wieder zusammenkommen?“

Die Gemeindejugendsozialarbeiterin betont: „Wichtig ist, den Kontakt aufrechtzuerhalten.“ Jetzt gebe es relativ viel Einzelberatung am Telefon – je nach Wetterlage auch draußen. „Dann kann ich vielleicht etwas klären“, sagt Filiz Ceker.

„Es gibt einen Frust, weil kaum etwas möglich ist, zusammen zu machen“ sagt Rabea Kielblock, Stadtjugendpflegerin in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

„Osterbox“ zum Mitnehmen statt normalem Ferienprogramm

Unmöglich ist derzeit ein Ferienprogramm, wie es Kinder und Jugendliche im Schönberger Land seit vielen Jahren gewohnt sind. Die Corona-Regeln lassen Treffen nicht zu. Deshalb hat sich Rabea Kielblock ein anderes Osterprogramm ausgedacht. Sie nennt es „Die Osterbox 2021.“ Die Stadtjugendpflegerin erklärt den Kindern und Jugendlichen: „Alle Aktionen könnt ihr je nach Alter alleine oder auch mit der Familie zusammen durchführen.“

Rabea Kielblock packt Kartons, mit Hilfe des Inhalts können die Kinder und Jugendlichen einen Blumentopf gestalten, ihn bepflanzen, Osterkekse und einen Osterzopf backen, künstliche Tulpen basteln, einen Nistkasten bauen und bei einem Buchlesewettbewerb der Schönberger Bibliothek mitmachen.

Am Donnerstag, den 25. März, und am Freitag, den 26. März, können sich Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Uhr unter den Telefonnummern 038828/234880 und 0163/5070555 anmelden – oder ihre Eltern erledigen das. „Dann wird Deine Box gepackt“, kündigt Rabea Kielblock an. Die Box kann am Montag, den 29. März, und am Dienstag, den 30. März, zwischen 10 und 18 Uhr am Foyer der Palmberghalle kontaktarm abgeholt werden. Das Angebot ist für die Kinder und Jugendlichen kostenfrei. Die Stadt Schönberg, der Landkreis Nordwestmecklenburg und der Europäische Sozialfonds fördern es.

Keine offene Jugendarbeit wie gewohnt

Die Lüdersdorfer Schulsozialarbeiterin Diana Pagel bedauert: „Offene Jugendarbeit kann noch immer nicht so stattfinden, wie wir es uns wünschen würden.“ Leider sei die Corona-Lage noch zu unsicher, um in den Osterferien gemeinsam zu basteln, spielen, kochen und experimentieren.

Diana Pagel und Filiz Ceker setzen zum zweiten Mal auf ein „Ferienprogramm to go.“ Im Februar erreichten sie damit rund 30 Kinder. Filiz Ceker sagt: „Wir freuen uns, dass es so gut angekommen ist, wie wir uns das gewünscht hatten.“

Ferienprogramm to go

Nun geht das Lüdersdorfer Ferienprogramm in Karton-Form in die zweite Runde. Für die Osterferien können sich interessierte Familien per Nachricht unter der E-Mail-Adresse kontakt@komma7.com oder telefonisch unter 0163/5070576 anmelden, um dann am Freitag, den 26. März, den Ferien-Karton zu bekommen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diesmal stehen Upcycling, Kreatives und Sportliches auf dem Programm. „Außerdem gibt es Rätselspaß, ein Rezeptheftchen mit Ideen für leckere Ostergerichte und ein Glücksglas“, erläutert Diana Pagel. Das Ferienprogramm biete hoffentlich viele Impulse für bewegte, bunte Ostertage. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Jugendpflege Lüdersdorf und der Schulsozialarbeit der Gemeinde, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz