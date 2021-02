Schönberg

Ein Gartencenter innerhalb weniger Tage von fast null auf hundert hochfahren? Unmöglich. In Schönberger versuchen es die Mitarbeiter des Blumen- und Pflanzenmarktes von Erich Rahlf und Söhne trotzdem – soweit es geht. „Wir sind natürlich froh, dass wir wieder aufmachen können“, sagt Rolf Kolich. Der 62-Jährige leitet den Markt seit 2007. So etwas wie jetzt erlebt er zum ersten Mal.

Erst Mitte der Woche entschied die Schweriner Landesregierung, dass Gartencenter ab dem 1. März öffnen dürfen. Das war äußerst kurzfristig für die 20 Frauen und Männer, die Erich Rahlf & Söhne in Schönberg beschäftigt. Wie hätten sie sich darauf vorbereiten sollen? Sie konnten vorher nicht alle Pflanzen bereithalten, die jetzt über den Ladentisch gehen sollen. „Wir haben verderbliche Ware“, erklärt Rolf Kolich. Was nicht verkauft wird, muss weggeworfen werden.

300 000 Pflanzen gedeihen in Gewächshäusern

Zwar produziert der Markt in Schönberg selbst Pflanzen. 300 000 Frühlingsblüher gedeihen in den Gewächshäusern nahe der Feldstraße unter 8 000 Quadratmeter Glas, vor allem Stiefmütterchen, Tausendschönchen und Hornveilchen. Das genügt jedoch nicht, um alle Wünsche der Kunden zu erfüllen. „Wir kaufen auch zu“, erläutert Rolf Kolich. Aber wie soll das in Schönberg innerhalb kürzester Zeit und mit ausreichender Menge passieren, wenn zahlreiche Gartencenter plötzlich an den Start gehen können? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schönberg tun in diesen Tagen ihr Bestes, damit es gelingt.

Der Blumen- und Pflanzenmarkt in Schönberg produziert in Gewächshäusern. 8000 Quadratmeter sind unter Glas. Quelle: Jürgen Lenz

Sie können aber nicht die Produktion in den Gewächshäusern von heute auf morgen um ein Vielfaches steigern. Das geht nicht – erst recht nicht nach dem relativ dunklen Winter. Zwar gab es in den vergangenen zwei Wochen einige sonnige Tage, aber so schnell reagieren die Pflanzen nicht. Sie brauchen Zeit zum Wachsen.

Blumenladen in Dassow durfte öffnen

Am 16. Dezember musste der Markt für unbestimmte Zeit schließen. Ein Großteil des Weihnachtsgeschäfts fiel damit weg. Zwar durften Kunden Ware bestellen und abholen, aber das machte nur einen Bruchteil des normalen Umsatzes auf. Wenigstens der Blumenladen in Dassow durfte öffnen. „Wir hatten dort etwa denselben Umsatz wie sonst“, berichtet Rolf Kolich. Unverständlich für ihn: Warum durften Blumenläden öffnen, Gartencenter aber nicht?

Mit der GPG „Edelweiß“ fing‘s an 1959 gründet sich in Schönberg die Gärtnerische Produktionsgenossenschaft (GPG) „Edelweiß“. Ab 1960 baut sie eine Gewächshausanlage an der Feldstraße. 1968 schließt sich die Gartenanlage der Gemeinde Selmsdorf der GPG an, fünf Jahre später auch eine Gärtnerei in Dassow inklusive Obstplantage. 1991 geht die Produktionsgenossenschaft in Liquidation. Die 1967 in Schleswig-Holstein gegründete Familienfirma „Erich Rahlf und Söhne“ übernimmt den Betrieb in Schönberg. Sie modernisiert ihn und baut ihn mehrmals aus.

Das Unternehmen Erich Rahlf & Söhne steht in der schwierigen Zeit zu seinen Beschäftigten. Der Betrieb hat sie nicht in Kurzarbeit geschickt. „Wir konnten es vermeiden“, sagt der Leiter des Marktes in Schönberg. Er ist froh darüber. Mitarbeiter haben Resturlaub genommen und Überstunden aus dem vorigen Jahr abgebummelt.

Großkunden melden sich jetzt

Jetzt rufen Großkunden an. „Es geht um Abstimmungen, wann gepflanzt wird“, erklärt Rolf Kolich. In Schönberg wachsen jedes Jahr Pflanzen für Schlossgärten in ganz Mecklenburg-Vorpommern und für den Hansa-Park im schleswig-holsteinischen Sierksdorf.

Wird es im Blumen- und Pflanzenmarkt wieder einen Frühlingsmarkt inklusive Gastronomie geben? Rolf Kolich antwortet: „Das kann man noch nicht planen. Man muss erst einmal die Entwicklung abwarten.“

Der Marktleiter betont: „Wir sehen zu , dass wir auch jetzt ein großes Sortiment haben und sich die Kunden den Garten zuhause schön machen können.“ Die Nachfrage dürfte groß sein. Zahlreiche Kunden haben in den vergangenen Tagen angerufen und gefragt: „Habt ihr schon auf?“

Hygienebestimmungen und Corona-Abstände einzuhalten, ist in dem Markt kein Problem. Seine Verkaufsfläche misst 1600 Quadratmeter.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz