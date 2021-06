Schönberg: So arbeiten die Feuerwehren nach den Corona-Lockerungen

Schönberg/Herrnburg

Menschen bestmöglich helfen: Deshalb üben Feuerwehrleute im Schönberger Land. Deshalb bilden sie sich immer wieder weiter. Viele Monaten konnten die Brandschützer das in ihren Heimatstädten und -gemeinden nicht – wegen der Pandemie. Die Herrnburger Wehr macht es bald wieder. Die lange Corona-Pause ist vorbei.

„Wir werden am 1. Juli wieder mit der Ausbildung beginnen“, kündigt Wehrführer Oliver Boest an. Der Hintergrund: Die Zahl der Infektionen geht deutlich zurück, das Schweriner Innenministerium hat die Corona-Regeln für die Feuerwehren gelockert und: „Unsere Kameraden in Herrnburg sind fertig geimpft. Dadurch sind wir einen großen Schritt weiter.“ 44 Männer und Frauen engagieren sich in der Einsatzabteilung für den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen.

„Wir wollen einen vorsichtigen Weg gehen“

Zu einer Impfung mussten sie relativ kurzfristig. Oliver Boest ist den Arbeitgebern dankbar. Sie stellten die Brandschützer für die Impfung frei. Der Wehrführer lobt: „Die Arbeitgeber waren sehr kulant.“

Die Herrnburger wollen weiterhin jede Infektion verhindern. Ihr oberstes Ziel: die Einsatzbereitschaft erhalten. „Wir wollen einen vorsichtigen Weg gehen“, erklärt Oliver Boest. Zu Versammlungen werden sich die Feuerwehrleute in Herrnburg im Juli nicht treffen. „Wir beobachten dann die Corona-Lage und entscheiden eventuell neu“, kündigt der Wehrführer an. Nach den Sommerferien wollen die Herrnburger entscheiden, ob sich die Jugendwehr wieder trifft.

Treffen unter strengen Hygienebedingungen

Vorsichtig sind die Brandschützer im größten Ortsteil der Gemeinde Lüdersdorf auch, wenn sie ausrücken. Sie bleiben bei einer Regel, die sie zu Beginn der Pandemie eingeführt haben: Wir rücken mit maximal sechs Feuerwehrleuten in einem Fahrzeug aus. Somit hat jeder etwas mehr Platz. Auch hier ist das Ziel: eine Ansteckung verhindern.

Die Kameraden organisierten ihre Jahreshauptversammlung deshalb an der frischen Luft und unter strengen Hygienebedingungen. Vorher absolvierten alle Brandschützer einen Schnelltest. In einer Wahl bestätigten sie Oliver Boest als Wehrführer. In Selmsdorf wurde unlängst Marc Aniol zum neuen Wehrführer gewählt und Dennis Stegmann zu seinem Stellvertreter.

Schnelltest vor jeder Ausbildung

Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg plant eine Mitgliederversammlung für voraussichtlich August – wenn die Corona-Lage es zulässt. Unklar ist, ob dann Gäste kommen können oder sich die Kameraden besser in interner Runde treffen.

„Zwei Drittel der Kameraden sind erstgeimpft“, sagt Jörn Stange, Wehrführer in Schönberg. Quelle: Lenz Jürgen

Mit Ausbildung und Übungsbetrieb haben die Schönberger bereits begonnen. Vorher absolvieren sie jedes Mal einen Schnelltest. Der Kreisfeuerwehrverband stellt sie bereit. Um die Tests optimal durchzuführen, haben sich einige Brandschützer qualifiziert.

Die Schönberger Feuerwehrleute tragen bei Übungen und Einsätzen FFP2-Masken. „Zwei Drittel der Kameraden sind erstgeimpft, ein Drittel ist zweimal geimpft“, berichtet Wehrführer Jörn Stange. Zurzeit rücken die Schönberger jeden Tag aus – mal wegen eines Brandes, mal wegen eines Verkehrsunfalls, wegen eines medizinischen Notfalls oder eines Sturmschadens. 42 Männer und Frauen gehören der Einsatzabteilung an.

Nach Jörn Stanges Auskunft hat die Jugendwehr „Ernst Busch“ in der vorigen Woche wieder mit der Ausbildung begonnen. Laut einem Rundschreiben des Schweriner Innenministeriums dürfen sich die Nachwuchsabteilungen in Mecklenburg nach der langen Corona-Pause wieder treffen.

Von Jürgen Lenz