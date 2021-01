Schönberg

5600 Einwohner von Schönberg und Umgebung bekommen in den nächsten Tagen Post von der Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG. Sie macht das Angebot, sich zu beteiligen. „Es ist eine unternehmerische Beteiligung“, erläutert Geschäftsführer Marcus Biermann auf Anfrage. Die Firma betreibt unweit von Schönberg zehn Windräder. Biermann sagt: „Unser Grundgedanke ist die Beteiligung der Bürger vor Ort.“

Acht Anlagen gingen im Dezember 2019 in Betrieb – als erste Windräder nach dem Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es schreibt vor, dass Bürgern im Umkreis von fünf Kilometer ein Beteiligungsangebot zu machen ist. Zwei weitere Windräder des Bürgerwindparks Schönberg produzieren seit September 2020 Ökostrom.

Anwohner können Mitgesellschafter werden

Wer will, kann Mitgesellschafter werden – mit Chancen und Risiken, die mit einer unternehmerischen Beteiligung verbunden sind. Mindestanlage: 500 Euro. Die Kommanditisten werden mit einer Haftungssumme im Handelsregister eingetragen. Sie beträgt zehn Prozent ihres Anlagebetrags.

"Unser Grundgedanke ist die Beteiligung der Bürger vor Ort", sagt Marcus Biermann (51), Geschäftsführer der Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG. Quelle: privat

Die Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG bietet eine Vermögensanlage von insgesamt 3,9 Millionen Euro an, davon 20 Prozent nach dem Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz. Die Offerte an Einwohner und Kommunen im Umland gilt ab dem 5. Februar bis zum 4. Juli. Die restlichen 80 Prozent wird das Unternehmen deutschlandweit anbieten.

Davon unabhängig hat die Firma bereits eine Million Euro über die Onlineplattform Ecozins eingeworben. Im Rahmen eines sogenannten Crowdinvestings konnte sich deutschlandweit jedermann mit einem Nachrangdarlehen beteiligen. 282 Anleger haben sich dafür entschieden. Somit beträgt der durchschnittliche Anlagebetrag 3545 Euro. Die Konditionen: 3,5 Prozent Festzins, Laufzeit bis 31. Dezember 2026.

Ausschüttungen statt Festzins

Das Angebot an die Einwohner von Schönberg und Umgebung nach dem Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz MV hat andere Konditionen. Die Vermögensanlage endet am 31. Dezember 2040. Bis dahin sollen immer wieder Ausschüttungen an die Mitgesellschafter ausgezahlt werden. Zeitpunkt und Höhe stehen noch nicht fest. Einen Festzins wird es nicht geben.

Das gilt ebenso für die Kommunen im Umkreis von fünf Kilometer. Auch sie können sich beteiligen. Sitz der Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG ist das niedersächsische Neustadt am Rübenberge. Dort ist auch die Genossenschaft „Naturenergie Region Hannover“ beteiligt, für die Marcus Biermann ebenfalls in leitender Funktion arbeitet. Er kündigt für den Bürgerwindpark an: „Die Gewerbesteuer wird in Schönberg gezahlt.“ Dort werde die Leistung erbracht.

Seit dem Spätherbst 2019 stehen Anlagen des Bürgerwindparks Schönberg östlich der Stadt. Quelle: Jürgen Lenz

Die Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG liefert in den kommenden Tagen mit ihren Anschreiben an die Einwohner von Schönberg und Umgebung einige Eckdaten zum Projekt und zur Beteiligung. Ausführlichere Angaben macht das Unternehmen auf der Internetseite buergerbeteiligung. naturenergie-hannover.de.

Info-Veranstaltung im Internet

Am Donnerstag, dem 4. Februar, startet die Firma um 18 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung unter der Adresse buergerbeteiligung. naturenergie-hannover.de/informationsveranstaltung. Nach Auskunft des Geschäftsführers können dann Fragen gestellt werden. Eine Einwohnerversammlung vor Ort sei wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, erklärt Marcus Biermann. Unter derselben Internetadresse könnten Bürger eine Aufzeichnung der Online-Veranstaltung abrufen.

Biermann sagt: „Es ist eines der wenigen Projekte in Deutschland, an denen sich aktuell Bürger beteiligen können.“ Rechnet er mit einem großen Interesse? „Ja.“ Der Wunsch mit eigenem Geld die Energiewende zu unterstützen und etwas für den Klimaschutz zu tun, sei ungebrochen groß. Der Geschäftsführer ergänzt: „Hinzu kommt, dass man als Privatanleger am herkömmlichen Zinsmarkt keine Zinsen mehr bekommt.“ Außerdem werde es eine Zeit nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz geben. „Und keiner weiß, was der Gesetzgeber sich in den nächsten 20 Jahren noch zur Nutzung des regionalen Stroms überlegen wird“, meint Biermann.

Grüner Strom für 11 400 Haushalte

Die zehn Anlagen nahe Schönberg produzieren pro Jahr insgesamt rund 46 800 Megawattstunden Strom. Rechnerisch decken sie damit den Verbrauch von 11 400 Vierpersonenhaushalten. Im Vergleich zur Energieerzeugung mit fossilen Brennstoffen spart der Bürgerwindpark Schönberg jährlich rund 31 200 Tonnen des Treibhausgases CO2 ein.

Marcus Biermann bestätigt, dass die Windgeschwindigkeit bisher relativ hoch war – und damit der Ertrag für das Unternehmen über Plan. Der Geschäftsführer erläutert für 2020: „Vergleicht man es mit den örtlichen Windindex-Werten liegen wir circa fünf Prozent über dem Durchschnitt.“

