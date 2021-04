In Schönberg (Nordwestmecklenburg) bestimmen Corona-Regeln massiv die Arbeit des Volkskundemuseums. Eine Sonderausstellung konnte jetzt nur wenige Tage gezeigt werden. Welche weiteren Veranstaltungen stattfinden können, hängt vom Verlauf der Pandemie ab.

Schönberg: So kommt das Museum durch die Corona-Pandemie

Kultur trotz Covid-19 - Schönberg: So kommt das Museum durch die Corona-Pandemie

Kultur trotz Covid-19 - Schönberg: So kommt das Museum durch die Corona-Pandemie