Schönberg: So kommt das Museum durch die Pandemie

Schönberg

Wie arbeitet das Volkskundemuseum in Schönberg in der Corona-Zeit? „Etwas zu planen ist zwar gerade schwierig, aber wir versuchen Sie es dort, wo es geht“, sagt Olaf Both, der das Museum seit zehn Jahren leitet. Er berichtet: „Im Dezember kamen noch versprengt einige Besucher, die es so schade fanden, dass die Weihnachtsausstellung nicht gezeigt werden konnte.“ Mitarbeiter des Museums konnten immerhin Einzelführungen organisieren. Doch dann kam der totale Lockdown.

„Ich muss schon sagen, die Zeit um Weihnachten und danach war für die Museumsarbeit sehr einsam und trist“, berichtet Olaf Both. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten aber dafür, dass jetzt ein lange gehegter Traum wahr wird. Aus Archivkartons zogen sie alles hervor, was nach Lampe oder Leuchte aussieht, und bearbeiteten es. Sie schraubten, putzten, setzten zusammen, dokumentierten. So entstand in den vergangenen Monaten nach und nach eine Sonderschau: „Alles ist erleuchtet – Von Lampen und Leuchten.“ Was die Mitarbeiter nicht wussten: Die Ausstellung konnte nur wenige Tage der Öffentlichkeit gezeigt werden. Der Grund: Wegen des neuen Lockdowns sind in Mecklenburg-Vorpommern ab 19. April alle Museen wieder geschlossen.

Besucher konnten sich anmelden

Vorher galt in Schönberg: Wer die Ausstellung sehen wollte, musste sich anmelden. Der Eintritt war frei. Die Mitarbeiter des Museums baten die Besucherinnen und Besucher um eine Spende. Diese Einnahmequelle fehlt jetzt.

Kulturstätte mit langer Tradition 1901 gründeten 15 Schönberger den „Altertumsverein für das Fürstentum Ratzeburg“, um altes Kulturgut aus ihrer Heimat bewahren. Sie sammelten zuerst Trachten, Möbel und Hausrat. Zwei 1903 beschlossen die Mitglieder, ihre Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie eröffneten Ausstellungsräume im Wohnhaus Am Kalten Damm 2 in Schönberg. 1931 zog die Sammlung in die ehemalige Mädchenschule am Schönberger Kirchplatz um. 2010 beschloss die Stadtvertretung: Das Koch’sche Haus am Markt wird die neue Bleibe. Dort eröffnete das Volkskundemuseum 2017.

Die älteste Lampe im Volkskundemuseum in Schönberg ist ein mehrere Jahrhunderte altes Einzelstück. Wie alt genau die Öllampe aus der Region Schönberg ist, lässt sich nicht mehr sagen. Olaf Both nennt den Grund: „Form und Gebrauch haben sich über Jahrhunderte hinweg gleich verhalten und kaum verändert.“ Dem massiven Eisen nach zu urteilen, könnte die Öllampe noch aus dem 17. Jahrhundert stammen. Später waren in Mecklenburg Öllampen aus Eisenblech üblich.

Vortrag fällt wegen Corona-Regeln aus

Bereits vor dem neuen Lockdown ab 19. April stand fest: Ein für den 22. April geplanter Vortrag über historische Lampen fällt aus. Veranstaltungen dieser Art waren schon damals wegen Corona-Bestimmungen nicht möglich.

Am 15. Juni heißt es in Schönberg auf dem Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“, wenn die dann geltenden Corona-Bestimmungen es zulassen: „Film ab!“ Gezeigt werden soll „Bingo – Toletzt entscheed jümmers dat Glück“, ein plattdeutscher Dokumentarfilm mit hochdeutschen Untertiteln.

Osterlämmer grasen auf dem Denkmalhof in Schönberg. Wann das Freilichtmuseum in diesem Jahr wieder öffnen wird, steht wegen wechselnder Corona-Regelungen noch nicht endgültig fest. Quelle: Jürgen Lenz

Es geht um Gisela, Christel, Elke, Helga und Emmi. Sie haben vieles gemeinsam. Die fünf Frauen wurden zwischen 1933 und 1945 geboren, sind in Norddeutschland verwurzelt, mussten nach dem Volksschulabschluss auf Bauernhöfen arbeiten, heirateten jung, bekamen Kinder und sprechen Plattdeutsch. Heute leben die Landfrauen alleine und haben ihr Leben selbst in die Hand genommen. Und dazu gehört Bingo spielen. Das zeigt der Film über die „vergessene Generation“, ihre Wünsche und Träume und die Hoffnung auf das große Los.

Die Winterpause im Freilichtmuseum in Schönberg sollte ursprünglich am 1. Mai enden. An dem Tag wird es wegen des vierwöchigen Lockdowns in Mecklenburg-Vorpommern aber nicht öffnen können.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Hoffnung besteht für den 3. Juli. Dann will das Museum in Schönberg zusammen mit der Märchen- und Sagenstraße Mecklenburg-Vorpommern zum Märchen- und Backhofentag im Freilichtmuseum einladen. Für den 4. September geplant: ein Wollfest, kombiniert mit einem Spinnwettbewerb.

Von Jürgen Lenz