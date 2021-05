Schönberg: So startet der Musiksommer in Zeiten der Pandemie

Schönberg

Aufatmen in Schönberg: „Der Musiksommer findet statt in diesem Jahr“, sagt Karsten Lessing, Konzertmanager des Festivals, das zu den wichtigsten in Norddeutschland gehört. Die Schweriner Landesregierung hat mit ihren Lockerungen der Corona-Regeln den Weg für die Kultur geebnet.

Die Kirchengemeinde in Schönberg hatte das als Veranstalterin des Musiksommers gehofft. „Wir haben die Konzerte pandemiegerecht vorbereitet“, berichtet Karsten Lessing.

Landtagspräsidentin lobt Veranstalter

Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) lobt: „An diesem Musiksommer festzuhalten, erfordert von allen Beteiligten eine Menge Kreativität und Flexibilität.“ Der Zusammenhalt und der Elan, mit dem sich die Organisatoren, Partnerinnen, Förderer, Unterstützerinnen, der Freundeskreis und der Stiftungsfonds daran gemacht haben, den Musiksommer auch in diesem Jahr zum Gelingen zu bringen, sei beeindruckend und festige den prominenten Platz der Schönberger Konzertreihe in der Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns. Die Landtagspräsidentin erklärt: „Und auch, wenn wir in diesem Jahr in einen zweiten Sommer voller Unwägbarkeiten starten, ist es deshalb gut und richtig, das Publikum nicht allein zu lassen, sondern die gemeinsamen Musik-Momente zu feiern, wie die Situation es zulässt.“

Elisabeth Weber gehört zu den vielseitigsten Violinistinnen ihrer Generation. Am 22. Juni spielt die Musikprofessorin in Schönberg. Quelle: Andreas Malkmus

Birgit Hesse hebt hervor, dass der 35. Schönberger Musiksommer mit acht Kinderkonzerten auch die jüngsten Zuhörerinnen und Zuhörer in den Mittelpunkt stellt. Mit der Reihe für Kita-Kinder und Grundschüler startet das Festival am Dienstag, den 8. Juni.

Die Konzerte für Kinder sind bereits ausgebucht

„Die Konzerte sind unter den Pandemiebedingungen bereits ausgebucht“, erläutert Karsten Lessing. „Unter Pandemiebedinungen“ bedeutet: Die Organisatoren müssen die Besucherzahl auf 60 Kinder in maximal drei Kohorten pro Vorstellung beschränken. So werden diesmal nicht 1000 Mädchen und Jungen die acht Konzerte erleben können, sondern etwas weniger als die Hälfte.

"Wir haben die Konzerte pandemiegerecht vorbereitet“, sagt Konzertmanager Karsten Lessing. Quelle: Jürgen Lenz

Studierende der Musikhochschule Lübeck gestalten unter der Leitung von Cornelia Bach das Programm „Der rote Priester und seine Violine“. Sie beantworten Fragen wie: Wie lebte es sich in der Zeit Antonio Vivaldis? Konnte man als armes Waisenkind der Not und dem Elend entkommen? Auf diese Weise lernen die Kinder den Komponisten Antonio Vivaldi kennen, seine Musik, sein Wirken als Lehrer und sein Mädchenorchester, das in ganz Europa berühmt wurde.

Einiges ist anders als sonst im 35. Schönberger Musiksommer. Zwar öffnet die Abendkasse wie gewohnt eine Stunde vor Konzertbeginn in der Sankt-Laurentius-Kirche, doch eine freie Platzwahl kann es wegen der Corona-Abstandsregeln nicht geben. Karsten Lessing bedauert: „Wir müssen sie diesmal leider aufgeben.“ Die Plätze werden mithilfe einer digitalen Kasse am Eingang vergeben.

Testpflicht für Konzertbesucher

Besucherinnen und Besucher müssen entweder einen aktuellen, zertifizierten Corona-Schnelltest vorzeigen oder nachweisen, dass sie komplett geimpft sind. „Das Regelwerk der Landesregierung schreibt die Testpflicht vor. Es ist überall so“, erläutert der Schönberger Konzertmanager.

Hier gibt’s Karten im Vorverkauf In fünf Orten startet der Vorverkauf für die Konzerte des 35. Schönberger Musiksommers. Eintrittskarten sind erhältlich in der Buchhandlung Hempel in Schönberg, in der Kurverwaltung in Boltenhagen, in der Stadtinformation in Klütz, in der Ticketwelt der LN in Lübeck, bei „Die Konzertkasse“, ebenfalls in Lübeck, und in der Buchhandlung Weber in Ratzeburg.

Ebenfalls neu: Die Veranstalterin hat die Eintrittspreise etwas erhöht. Mit 15 Euro für die Konzerte und zehn Euro bei einer Reihe mit Orgelmusik sind die Karten, verglichen mit denen anderer Festivals, immer noch günstig.

Das erste Konzert für ein vorwiegend erwachsenes Publikum beginnt in Schönberg am Dienstag, den 15 Juni, um 21 Uhr anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Montes Bello“ von Christoph Rodde. Die Sängerin Brita Rehsöft unterhält die Gäste mit Stimm- und Klangcollagen. Die Vernissage beginnt bereits um 20 Uhr.

Um dieselbe Uhrzeit startet am Dienstag, den 22. Juni, ein Gastspiel des vielfach ausgezeichneten Trios Adorno. Das Repertoire der Musiker aus Hamburg reicht von Werken des Barocks bis zu Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten. Ursprünglich sollte an dem Abend das Landesjugendorchester Mecklenburg-Vorpommern spielen, doch es konnte bisher wegen der Pandemiebedinungen nicht proben.

Am Dienstag, den 6. Juli, tritt der Kammerchor der Musikhochschule Lübeck auf. Er singt Werke aus der Zeit der Romantik bis zur klassischen Moderne. Zu den zahlreichen weiteren Höhepunkten des Schönberger Musiksommers gehören Gastspiele von Lauren Newton am 20. Juli und Martina Trumpp am 27. Juli. Die Kammerphilharmonie Hamburg spielt am 3. August in Schönberg, die Gruppe Brass Appeal am 13. August und das Morten Kargaard Septet aus Kopenhagen am 24. August. Enden wird der Musiksommer 2021 am 12. September mit einem festlichen Abschlusskonzert. 30 musikalische Veranstaltungen wird es insgesamt geben.

Von Jürgen Lenz