Schönberg/Dassow

Das hat es in der jahrhundertelangen Geschichte der Kirchengemeinde noch nie gegeben. „Wir laden an Heiligabend zu sieben Gottesdiensten ein, damit möglichst viele teilnehmen können“, sagt Ekkehard Maase, Pastor in Dassow. Hintergrund sind die Abstands- und Hygienebestimmungen während der Corona-Pandemie.

Um die Gesundheit der Gottesdienstbesucher zu schützen, dürfen nicht zu viele Menschen gleichzeitig in die Kirche. Der Pastor erklärt: „Natürlich werden wir auch am Heiligen Abend Gottesdienste feiern, allerdings wird es nicht möglich sein, die Kirche so zu füllen, wie wir es kennen.“

Anzeige

Dassow : Nach jeder Stunde wird Kirche durchgelüftet

Die Gottesdienste werden nur eine halbe Stunde dauern, damit genügend Zeit zum Durchlüften bleibt, bevor die nächsten Besucher kommen. Ekkehard Maase ergänzt: „Und es ist wichtig, sich vorher anzumelden, damit wir niemanden an der Tür abweisen müssen.“ Ab Dienstag, den 8. Dezember, um 9 Uhr nimmt die Kirchengemeinde Dassow Anmeldungen an: telefonisch unter 038 826 / 80 637 und per E-Mail unter dassow@elkm.de. Der Pastor kündigt den Interessenten an: „Sie bekommen dann ‚ Eintrittskarten‘ zugeschickt.“ Möglich ist das allerdings nur im Rahmen der Anzahl, die für einen Termin zur Verfügung steht.

Lesen Sie auch

Gottesdienste mit kleinem Krippenspiel beginnen in der Sankt-Nikolai-Kirche in Dassow am 24. Dezember um 13, 14, 15 Uhr und 16 Uhr. Um 17 Uhr folgt ein Gottesdienst mit Chor, um 18 Uhr ein Gottesdienst mit Trompetenspiel. Zum letzten Mal an Heiligabend lädt die Kirchengemeinde Dassow um 22 Uhr ein. Dann gestalten Erwachsene ein Krippenspiel.

Auch Schönberg setzt auf Eintrittskarten für Kirche

Auch die Kirchengemeinde Schönberg gibt Eintrittskarten aus, um gemeinsam Weihnachten feiern zu können und zu gewährleisten, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Pastorin Wilma Schlaberg kündigt an: „Um keine Wartezeiten vor der Kirche entstehen zu lassen, werden in der Woche ab dem 7. Dezember für jede Vesper Eintrittskärtchen ausgegeben.“ Sie sind kostenlos. Ein Interessent bekommt maximal vier Exemplare. Jede Christvesper hat eine eigene Kartenfarbe. Das Kontingent begrenzt. Es dürfen maximal 90 Erwachsene und Kinder in der Schönberger Kirche sein.

„Wir laden an Heiligabend zu sieben Gottesdiensten ein, damit möglichst viele teilnehmen können“, sagt Ekkehard Maase, Pastor in Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Die Pastorin erläutert: „Auf jedes Kärtchen sind die Kontaktdaten zu schreiben, so dass diese am Heiligabend beim Eintritt in die Kirche nur abgegeben werden brauchen.“ Die Buchhandlung Hempel gibt die Kärtchen ab 7. Dezember aus. Zwischen den Christvespern wird die Kirche gelüftet. Deshalb wird sie nicht geheizt. Die Wärme würde ohnehin nach draußen entweichen.

Die Christvespern in Schönberg dauern etwa 30 bis 40 Minuten. Sie beginnen um 14, 15, 16 und 17 Uhr.

Herrnburg : Großes Zirkuszelt wird an Kirche stehen

Die Kirchengemeinde Herrnburg setzt an Heiligabend auf eine andere Variante. „Wir werden draußen sein“, kündigt Pastorin Claudia Steinbrück an. Für den Fall, dass es regnen oder schneien sollte, hat die Kirchengemeinde ein großes Zirkuszelt bestellt. Die Gottesdienste an der Kirche beginnen um 15, 17 und 23 Uhr. „Wir sind sehr froh, wenn sich die Gottesdienstbesucher vorher anmelden“, erläutert Claudia Steinbrück.

Die Kirche in Dassow ist an Heiligabend Schauplatz von sieben Gottesdiensten. Quelle: Jürgen Lenz

Deutlich weniger Besucher werden zu zwei Bibelentdeckergottesdiensten am 24. Dezember in Herrnburg erwartet. Gemeindepädagogin Sigrid Susanne Awe lädt zu ihnen in die Kirche ein.

Selmsdorf : Maximal 70 Besucher pro Gottesdienst

Der Selmsdorfer Gemeindediakon Torsten Woest kündigt für Heiligabend an: „Wir haben zwei Verkündigungsgottesdienste.“ Beginn um 14 und 16 Uhr. Dann dürfen höchstens 70 Erwachsene und Kinder in die Sankt-Marien-Kirche.

Auch in Selmsdorf gibt die Kirchengemeinde Eintrittskarten aus. Sie können ab sofort im Kirchengemeindebüro abgeholt werden. Möglich ist, sie vorher unter der Telefonnummer 038 823 / 220 24 zu bestellen. Torsten Woest plant eine Videoaufnahme eines Krippenspiels, das über die Internetseite der Kirchengemeinde abgerufen werden kann.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz