Junge Menschen unterstützen, ihnen Hilfe und Tipps bei Fragen und Problemen geben: Das will Bernhard Zimmermann in Schönberg. Er ist der neue Schulsozialarbeiter am Ernst-Barlach-Gymnasium – und damit Ansprechpartner für mehr als 500 Schüler, deren Eltern und Lehrer. „Durch seine langjährigen Erfahrungen als Streetworker und Sozialpädagoge kann Herr Zimmermann euch Hilfestellungen und Tipps bei der Bewältigung eventuell auftretender Probleme (privat/schulisch) geben sowie bei der Lösung dieser unterstützen“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Susann Pelka den jungen Menschen.

Bernhard Zimmermann hat viele Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Was machte er, bevor er nach Schönberg kam? „Ich war an der Schule in Wittenburg auch Schulsozialarbeiter“, antwortet der 63-Jährige. Er wohnt in Wismar. Was ist ihm bei der Arbeit in Schönberg besonders wichtig? „Die enge Anbindung an die Schülerschaft und der Hilfegedanke.“

Bernhard Zimmermann will einiges von dem weiterführen, was seine Vorgängerin Liane Berndt begonnen hat. Sie ist in Rente gegangen. Sie hatte es sich auch zur Aufgabe gemacht, die „Denkanstoß“ genannte Schülerfirma für Nachhilfeunterricht zu betreuen. Bernhard Zimmermann kündigt an, dass er das ebenfalls machen wird.

Offen für Neues

Er will aber nicht nur, was sich bewährt hat. Er erklärt: „Wenn die Gelegenheiten es ermöglichen, bin ich offen für Neues und vielleicht findet sich das ein oder andere neue Projekt.“

Was sind Bernhard Zimmermanns Aufgaben als Schulsozialarbeiter in Schönberg? „Die Spanne ist sehr weit“, antwortet er. Er listet zahlreiche Angebote auf: Gespräche, Einzelfallhilfe, Beratung, Krisenintervention, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Präventionsarbeit, Streitschlichtung, Elternarbeit, Mitarbeit an der Schulentwicklung, Vernetzung des Gymnasiums mit der Stadt, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und vieles mehr.

Sozialarbeiter verspricht Vertraulichkeit

Bernhard Zimmermann versichert, dass er das, was Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihm anvertrauen, vertraulich behandelt. Er wolle bei den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ansetzen, sie in Entscheidungen einbeziehen und sie motivieren, ihre Anliegen einzubringen, erläutert er. Bei Bedarf werde er auch Eltern und andere Sorgeberechtigte beraten, sei es nun bei Erziehungsfragen oder bei Angelegenheiten der Schule. Was er sich wünscht: „Wir sollten eine Orientierung finden in unserer Gesellschaft, die lebenswert ist.“

Die Arbeiterwohlfahrt hat Bernhard Zimmermann angestellt. Sie ist eine von 15 Trägern der Schulsozialarbeit in Nordwestmecklenburg. Mal sind es Organisationen wie der DRK-Kreisverband, die sie betreiben, mal Vereine wie das Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz Rehna“, der Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums am Tannenberg Grevesmühlen oder der Schulverein des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums Wismar. In sieben Fällen betreiben Kommunen die Schulsozialarbeit: Lüdersdorf, Selmsdorf, Grevesmühlen, Gadebusch, Mühlen Eichsen, Bad Kleinen, Dorf Mecklenburg.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg unterstützt die Schulsozialarbeit mit Zuschüssen. Die Gelder stammen teils aus dem eigenen Etat, teils aus den Haushalten der Kommunen, dem Europäischen Sozialfonds oder dem Landesprogramm „Schulsozialarbeit“.

