Muss eine Übungsbahn der Feuerwehr dem Bau eines Jugendklubs weichen? Das befürchteten Brandschützer in Schönberg Anfang des Jahres. Nun haben die Stadtvertreter aber ein Baugrundstück ins Auge gefasst, mit dem auch die Feuerwehr einverstanden wäre. Entscheiden werden die Kommunalpolitiker am 10. September.

Der Hintergrund: Am 28. Februar beschloss eine Mehrheit der Schönberger Kommunalpolitiker, einen Jugendklub in Containerbauweise in der Amtsstraße zu planen und zu errichten – und zwar auf zwei Flurstücken: 87/10 und 412/5. Auf dem Flurstück 412/5 haben die Brandschützer aber mit Unterstützung von Sponsoren Übungsbahnen für die Jugendwehr und erwachsene Einsatzkräfte geschaffen. Nach Auskunft des Jugendwarts Maik Warobiow arbeiteten Kinder mit. Bevor sich die Feuerwehr die Übungsbahn hergerichtet hatte, musste ihr Nachwuchs auf der Amtsstraße trainieren.

Wehrführer: Brandschützer müssen einbezogen werden

Wehrführer Jörn Stange betonte, die Feuerwehr solle einbezogen werden, wenn es um den Standort des Jugendklubs geht. Michael Zepuntke wandte sich als Vorsitzender des Schönberger Feuerwehrfördervereins an die Stadtvertreter. Seine Bitte: eine Lösung finden, mit der sowohl der Jugendklub als auch die Feuerwehr gut leben können. Annemarie Schoodt ( SPD) forderte, den von der Feuerwehr genutzten Teil des Grundstücks aus der Planung herauszunehmen. Das sei „ein enorm wichtiges Stück.“

Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft KWG) betonte, es gehe bei dem Beschluss um „eine Initialzündung“ und darum, den Jugendklub gut unterzubringen. Der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Busse (KWG) erläuterte, der genaue Standort zwischen Feuergerätehaus und dem Haus Amtsstraße 8 werde mit dem Beschluss noch nicht festgelegt.

Viel Platz für Container eines Jugendklubs ist in Schönberg zwischen dem Gerätehaus der Feuerwehr (links) und der Amtsstraße 8 (rechts). Auf der gegenüberliegenden Straßenseite: die Schule „An der Maurine“. Quelle: Jürgen Lenz

Am 10. September steht nur noch ein Bau auf dem Flurstück 87/10 zur Debatte. Das würde bedeuten: Die Übungsbahn der Feuerwehr bleibt erhalten.

Die Stadtvertreter werden so entscheiden. Darauf deutet eine Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung hin. Seine Mitglieder sprachen sich über die Grenzen der Fraktionen einstimmig dafür aus, den Bau nur noch auf dem Flurstück 87/10 zu planen. Einwände dagegen gab es nicht. Die Amtsverwaltung solle eine entsprechende Bauvoranfrage an den Landkreis stellen.

„Wir hatten nie etwas gegen den Jugendklub “

Ist die Feuerwehr damit einverstanden? Jörn Stange sagt: „Ja. Das ist ein guter Platz.“ Der Wehrführer betont: „Wir hatten nie etwas gegen den Jugendklub.“

Stephan Korn sagt, der Standort komme der Feuerwehr sogar entgegen. Aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Jugendklub und Wehr könnten sich aus seiner Sicht Synergieeffekte ergeben. Der Bürgermeister erklärt: „Einen besseren Standort kann es meiner Meinung nach nicht geben.“ In der Nähe sind auch zwei Schulen und das Kinderhaus „Am Oberteich“.

Klubräume in alter Baracke

Seit dem Frühjahr 2015 ist der Jugendklub der Stadt Schönberg in einer ehemaligen Baracke der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft „Edelweiß“ untergebracht. Dort stehen den Kindern und Jugendlichen nur 15 Quadratmeter zur Verfügung.

Zwar gibt es seit dem Sommer 2018 den Vorentwurf für ein neues, deutlich größeres Gebäude in der Amtsstraße, in dem der Jugendklub und die städtische Bücherei untergebracht werden sollen. Doch die Kosten sind mit rund einer Million Euro hoch und der Baubeginn bisher ungewiss.

Corona-Pause für junge Brandschützer vorbei Die Jugendfeuerwehr „ Ernst Busch“ in Schönberg trifft sich nach Auskunft des Wehrführers Jörn Stange wieder. Hygiene- und Abstandsregeln würden ebenso eingehalten wie Handlungsempfehlungen der Feuerwehrunfallkasse. Wettkämpfe sind noch nicht geplant. Die Jugendwehr „ Ernst Busch“ gründete sich 1992. Mit ihrem Namen erinnert sie an einen Schönberger Feuerwehrmann, der am 30. August 1945 bei einem Löscheinsatz in Raddingsdorf ums Leben kam.

Am 10. September entscheiden die Stadtvertreter, ob die Container eine Übergangslösung bis zu einem Neubau sein sollen oder dauerhaft genutzt werden. Marian Stickel (CDU-Fraktion) sagte in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung: „Dass wir in fünf Jahren für eine Million einen Jugendklub bauen, halte ich für illusorisch.“

Von Jürgen Lenz