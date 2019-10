Schönberg: Sonderausstellung mit über 100 Jahre alten Fotos

Schönberg

In die Zeit um 1900 taucht ein, wer eine neue Sonderausstellung im Volkskundemuseum in Schönberg besucht. Sie zeigt nicht nur historische Ansichten von Straßen, Gebäuden und Menschen in der Stadt, sondern vermittelt auch einen Eindruck von Techniken der Fotografie, die vor einem Jahrhundert weit verbreitet waren.

Die Ausstellung anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Schönberg“ öffnet das erste Mal am Sonnabend, dem 26. Oktober, um 15 Uhr im Koch’schen Haus, Am Markt 1. Museumsleiter Olaf Both führt in sie ein. Er kündigt an: „Die Ausstellung wird bis Ende des Jahres gezeigt.“ Der Titel lautet: „Schönberger Ansichten Teil 2.“

100 Jahre alte Fotos und Ansichtskarten

Während das Museum in der Ausstellung „Schönberger Ansichten Teil 1“ zahlreiche Gemälde mit Ansichten der Stadt präsentierte, zeigt es nun Fotos und Ansichtskarten von vor rund 100 Jahren. Einen Großteil der gezeigten Fotos hat Daniel Hempel aufgenommen. Er war Vorstandsmitglied des 1901 in Schönberg gegründeten Altertumsvereins, der sich später in „Heimatbund für das Fürstentum Ratzeburg“ umbenannte.

Auf einem Foto der Sonderausstellung ist das Verlagshaus des "Schönberger Anzeigers" zu sehen. Quelle: Jürgen Lenz

Ein Bild mit Blick auf den „Kalten Damm“ stammt aus der Kreisbildstelle Schönberg. Auf einem Foto ist das Verlagshaus des „Schönberger Anzeigers“ zu sehen. Die Tageszeitung für das Fürstentum Ratzeburg erschien im Verlag Lehmann & Bernhard. Er druckte in seinem Geschäftshaus in der Marienstraße auch Bücher.

Ein anderes Foto in der neuen Sonderausstellung zeigt die Einweihung eines Denkmals unweit der Sankt-Laurentius-Kirche im Jahr 1880. Das von einem Adler als Symbol des Deutschen Reiches und des Sieges gekrönte Monument geht auf den Deutsch-Französischen Krieg zurück. An den Seiten sind die Namen der „im Krieg 1870-71 gebliebenen Söhne des Fürstentums Ratzeburg“ aufgeführt.

Schönberger Familie schenkte dem Museum viele Fotografien

Die neue Sonderausstellung zeigt einige Reproduktionen von Glasplattenfotografien. Olaf Both erläutert: „Es gibt auch den Glasplattenbestand von Kurt Montag.“ Dieser Bestand sei noch nicht ganz ausgewertet. „Das wollen wir im nächsten Jahr machen“, erklärt der Leiter des Museums. Der Apotheker Kurt Montag gehörte ebenfalls dem Vorstand des Schönberger Altertumsvereins an. Familie Becker, die die Apotheke am Markt vor wenigen Jahren gekauft und saniert hat, schenkte die Glasplattenfotografien dem Volkskundemuseum.

Nach Olaf Boths Auskunft sollen im kommenden Jahr zahlreiche Glasplattenaufnahmen digitalisiert werden – auch die des Schönbergers Friedrich Thiele, der Hoffotograf war und sein Atelier im Eckhaus Ludwig-Bicker-Straße/Siemzer Straße (heute August-Bebel-Straße) betrieb. 2017 konnte der Heimatbund für das Museum einige Gerätschaften erwerben, die Friedrich Thiele benutzte.

Karten aus dem Verlag Emil Hempel

Aus dem Verlag Emil Hempel stammen zahlreiche historische Ansichtskarten, die in der Sonderausstellung präsentiert werden. Eine Fotografie zeigt das Haus An der Kirche 5, in dem Emil Hempel die Firma im Jahr 1873 gegründet hat. Das Gebäude hatte damals eine andere Fassade als heute.

Besucht werden kann die Sonderausstellung „Schönberger Ansichten Teil 2“ am 26. Oktober von 15 bis 18 Uhr, am 29. Oktober von 13 bis 18 Uhr, am 30. Oktober von 11 bis 18 Uhr sowie ab 2. November bis 28. Dezember dienstags von 13 bis 17 Uhr, mittwochs und donnerstags von 11 bis 17 Uhr und sonnabends von 13 bis 17 Uhr.

Von Jürgen Lenz