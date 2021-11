Schönberg

Fast jedes Wohnzimmer ist größer als 14 Quadratmeter. Nur bei manchem 1-Personen-Haushalt ist dieses Zimmer vielleicht etwas kleiner. Doch gedacht ist dieses eine Zimmer in Schönberg nicht für eine, sondern für mehrere Personen. Es ist der Jugendklub der über 4000 Einwohner zählenden Stadt. Zu einem Vororttermin trafen sich hier jetzt auf Einladung des Kreisjugendrings und des Schönberger Jugendbeirats Jugendliche mit Politikern, um auf dieses Problem nachdrücklich aufmerksam zu machen und eine schnellstmögliche Lösung zu finden.

„Vor Corona waren hier täglich 20 bis 30 Jugendliche“, sagte Stadtjugendpflegerin Rabea Kielblock. Sie verteilten sich auf den einen Raum, den Flur und auch draußen. Den Kindern und Jugendlichen interessante Angebote zu machen, gestaltete sich äußerst schwierig. Es war und ist nur begrenzt möglich. Und das schon seit sechseinhalb Jahren. Denn solange liegt es bereits zurück, dass der Jugendklub von der Dassower Straße in diese ehemalige Baracke der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft in der Feldstraße umzog. Es sollte eine Übergangslösung sein, bis passende Räumlichkeiten für die Jugend gefunden werden. Dass sich die Suche so lange hinzieht, hätte damals wohl kaum jemand gedacht. Die Jahre vergingen, Vorschläge gab es einige, die konkrete Umsetzung lässt aber nach wie vor auf sich warten.

Gebrauchte Container aus Lübstorf

Doch es gibt Hoffnung. Nachdem die Stadtvertretung im Februar 2020 den Beschluss fasste, neben der Amtsstraße eine Bürocontaineranlage errichten zu lassen, scheint jetzt allmählich Bewegung in diesen Fall zu kommen. Waren zunächst 150 000 Euro im Haushalt dafür vorgesehen, ist diese Summe nach Aussage von Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft Schönberg) um 100 000 Euro aufgestockt worden. Außerdem hat man nach Darstellung von Architekt Maik Seemann-Rietsch das Angebot kostenloser Container aus Lübstorf nicht angenommen. Denn es waren Gebrauchte, in deren Aufarbeitung viel Geld hätte investiert werden müssen. Die bessere Lösung seien neue Container, für die auch schon Angebote vorliegen. 10 bis 13 Container können es in etwa auf dem Gelände sein, mit einer Nutzfläche von ca. 170 bis 18o Quadratmetern, dazu kämen dann noch die Außenanlagen auf einer Gesamtfläche von 1100 Quadratmetern.

„Schön wäre auch ein Probenraum, der auch gerne für andere Zwecke mit genutzt werden kann“, sagten die anwesenden Jugendlichen. Durchaus denkbar, wie der Architekt meinte. Nach seiner Ansicht wäre es ohnehin schön, wenn die Jugendlichen bei der Ausgestaltung des Jugendklubs ihre Ideen und Anregungen mit einbringen würden. Denn einfach nur die Container aufzustellen, das mache ja auch keinen Sinn. Zumal es da verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten gibt.

Soweit ist es aber noch längst nicht. Nach dem erwähnten Beschluss der Stadtvertretung ist die Verwaltung am Zug. Die Unterlagen liegen seitdem beim Amt. „Wir haben noch keine Rückmeldung bekommen“, sagte dazu Thorsten Schlaberg, stellvertretender Vorsitzender des Sozialausschusses der Stadt Schönberg. Erst nach Genehmigung des Bauantrages sind die weiteren Schritte möglich. Hinzu kommt, dass die Anbieter von Containern danach auch ihre Zeit brauchen, um sie den Wünschen entsprechend herzustellen. Aktuell beträgt die Lieferzeit hier, so die Aussage des Architekten, 14 bis 16 Wochen.

„Es kann nicht sein, dass sich die Jugendlichen darum kümmern müssen. Das sollte eigentlich Aufgabe der Stadt sein“, fand Josefine Laskowski vom neu gegründeten Schönberger Jugendbeirat. An Bürgermeister Stephan Korn übergab sie einen Katalog mit Forderungen, die der Beirat zusammengestellt hatte. Neben Punkten wie einer Erneuerung des Badeteiches, dem Bau eines Skaterparks oder der Reaktivierung der Freilichtbühne ist die Erweiterung des Jugendklub natürlich ein zentrales Thema. Dass sich die Herstellung neuer Räumlichkeiten und ihr Einzug durch die Jugendlichen solange hinzieht, nervt auch Stephan Korn längst. Schon 2019 hatte er Möbel von der Firma Palmberg geordert, die seitdem im Bauhof der Stadt lagern. Auch Korn hätte sich gewünscht, dass alles viel schneller geht. Aber Einfluss darauf nehmen, wann der Jugendklub am neuen Standort bezogen werden kann, kann auch er nicht.

„Ihr wartet nicht, ihr macht. Das ist das richtige Signal“, erklärte Korn an die Jugendlichen gerichtet. Er nannte es auch eine tolle Sache, dass der Beirat vor einigen Tagen den Jugendklub renovierte. Die Wände bekamen einen neuen Anstrich. Außerdem wurde der Teppich durch Laminat ersetzt. Der Stadt kostete das keinen Cent, die dafür veranschlagten 250 Euro kamen vom Jugendfond des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Ein Alibi für die Stadt, dass man damit nun noch weitere Jahre Zeit für die Suche nach einem neuen Standort für den Jugendklub hat, soll Verschönerungsaktion aber natürlich nicht sein.

„Meine Erwartungen haben sich erfüllt“, zog Emma Kylau ein positives Fazit der Gesprächsrunde mit Politikern und dem Architekten. Die Jugendlichen seien angehört worden, man möchte mit ihnen im Gespräch bleiben und sie anhören. Das sei doch schon einmal etwas. Insgeheim habe die 14-Jährige aber auch auf Antworten gehofft, wann die Jugendlichen in den neuen Jugendklub einziehen können.

Von Dirk Hoffmann