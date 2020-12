Schönberg

„Der Bahnhof ist das Einfallstor in die Stadt“, meint Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn (KWG) – wohl wissend, dass von einem einladenden Umfeld in diesem Teil der Maurinestadt derzeit nicht die Rede sein kann.

Einen schlimmen Anblick bietet das heruntergekommene Empfangsgebäude, das 2014 bei einer Auktion versteigert wurde und sich in Privatbesitz befindet. Zumindest davor, wo Zugreisende ihre Fahrzeuge zum Parken abstellen, könnte es in einigen Jahren schmucker und geordneter aussehen. Denn die Pläne zur Umgestaltung des Vorplatzes und der Bahnhofstraße sollen nun forciert werden.

Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn: „Der Bahnhof ist das Einfallstor der Stadt.“ Quelle: Dirk Hoffmann

Zunächst ist der Ankauf von Flächen vorgesehen, wie Schönbergs Stadtoberhaupt auf der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses erklärte. Auf einigen von ihnen sollen neben den vorhandenen weitere Parkplätze geschaffen werden. Vor allem ist dabei an Stellplätze für Pendler gedacht. Auch zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge könnten hier installiert werden.

Außerdem wird die gesamte Bahnhofstraße vom Bahnhof bis zum alten Kino saniert. Möglichst bis 2024. Denn von September 2024 bis April 2028 plant die Deutsche Bahn eine Elektrifizierung und Umgestaltung der Bahnhöfe auf der Strecke von Lübeck nach Bad Kleinen, wo Schönberg ein Teil davon ist. „Wir befürworten das und begrüßen vor allem die geplante Straßensanierung. Wenn derzeit schwere Lkw auf dem Pflaster hier vorbeifahren, dann vibriert das ganze Haus“, so Karina Herzog von der Gaststätte Soltow.

50 000 Euro im Haushalt eingeplant

Ob eine Realisierung der Maßnahme bis 2024 möglich ist, wird vor allem von den Finanzen abhängen. So hofft Schönberg auf Fördermittel, um nach der weiteren Planung in den kommenden zwei Jahren dann 2023 mit dem Bauvorhaben beginnen zu können. Die Mitglieder des Finanz- und Hauptausschusses sprachen sich dafür aus, für die Planungsphase 50 000 Euro im Haushalt einzustellen.

„Dieser Ort wird stark frequentiert“, erklärte Christian Zwiebelmann (KWG) und nannte damit einen der Gründe, diesen Posten im Haushaltsentwurf zu belassen. Die 400 000 Euro, die dort ebenfalls noch aufgelistet waren, wurden dagegen erst einmal gestrichen. Für die Gesamtmaßnahme ist es der Eigenanteil der Stadt, der erst nach der Zusage der Fördermittel und dem Baustart benötigt wird.

Gymnasium soll Anbau bekommen

Ebenfalls 50 000 Euro, so der Vorschlag der beiden Ausschüsse, sollen für die Planung der Neugestaltung des Bereiches der Ludwig-Biker-Straße nahe des Schönberger Ernst-Barlach-Gymnasiums in den Haushalt eingestellt werden. Momentan ist es kreuzgefährlich, wenn Schüler aus dem Bus steigen, der in dieser Straße hält. Geplant ist deshalb eine buseigene Auffahrt, für die die Garagen an diesem Standort zurückgebaut werden sollen.

Außerdem ist ein öffentlicher Parkplatz für 100 Stellplätze vorgesehen. Auch vor dem Hintergrund, dass das in Trägerschaft des Landkreises liegende Gymnasium an seine Kapazitätsgrenze stößt und dort über einen Anbau nachgedacht wird. Dann wäre das Aufkommen an Fahrzeugen und Personen noch höher, als das jetzt schon der Fall ist.

Teich für Löschwasserversorgung

Während hier erst mit der Planung begonnen werden soll, stehen andere Vorhaben 2021 aufgrund ihrer Dringlichkeit vor der Umsetzung. Dazu gehört unter anderem die Löschwasserversorgung in Petersberg. „Hier haben wir eine kurzfristige Lösung gefunden“, freut sich Stephan Korn. Nach einem Vororttermin mit dem Grevesmühlener Zweckverband und anschließender Beratung im Bauamt der Stadt Schönberg sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass das Anlegen eines zweiten Teichs am sinnvollsten wäre.

Der Brandschutz könnte schnell und mit geringen Kosten sichergestellt werden. Statt wie vorgesehen 320 000 Euro, wo auch an eine Zisterne gedacht war, würde das lediglich 50 000 Euro kosten.

Mit zwei Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen folgten die Ausschüsse diesem Vorschlag, die Mittel dafür in den Haushalt einzustellen. Und einstimmig sprachen sie sich dafür aus, 191 700 Euro für die Arbeiten am Palmbergstadion (unter anderem die Sanierung der Kugelstoß- und der Weitsprunganlage) einzustellen. Sie sind an eine Förderzusage gebunden, die Schönberg bis zum 31. März bekommen soll.

Mit weiteren Streichungen wie zum Beispiel einem Veranstaltungs- und Festplatz in der Nähe der Amtsstraße für 170 000 Euro beschlossen der Finanz- und der Hauptausschuss ein Haushaltssicherungskonzept. Es dokumentiert die Einsparmöglichkeiten des defizitären Haushalts. Ob es so angenommen wird, darüber entscheiden die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am 17. Dezember. Beschlossen werden soll dort der Doppelhaushalt für 2021/22.

