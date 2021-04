Schönberg

Nun ist es traurige Gewissheit, zum zweiten Mal in Folge muss das Schönberger Stadtfest, das eigentlich für den 18. bis 20. Juni dieses Jahres geplant war, pandemiebedingt ausfallen.

Bereits der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadt Schönberg hatte Mitte März empfohlen, das Stadtfest aufgrund der ungewissen pandemischen Corona-Lage um ein Jahr zu verschieben. Jetzt folgte der Hauptausschuss der Stadt dieser Empfehlung und fasste den entsprechenden Beschluss.

„Es ist uns leider unter den derzeitigen Bedingungen nicht möglich, unser Stadtfest seriös zu planen und sicher durchzuführen“, kommentierte Bürgermeister Stephan Korn die traurige Nachricht.

Dabei ginge es einerseits, so Korn, um Verträge, die mit Künstlern und Mitwirkenden, ohne jedoch irgendwelche Planungssicherheit zu besitzen, hätten geschlossen werden müssen. Andererseits gehe es aber auch um die Vielzahl an Gästen, die normalerweise zum Stadtfest erwartet werden.

Wie es aussieht, müssen also die Erinnerungen an das Schönberger Stadtfest im Juni des Jahres 2019 – an dem Bürger und Bürgerinnen gemeinsam mit ihren Gästen bei bestem Sonnenschein und blauem Himmel auch den 800. Geburtstag ihrer Stadt unbesorgt feiern konnten – , noch ein bisschen über die Zeit hinweghelfen. Bis dann hoffentlich im kommenden Jahr endlich wieder unbeschwert in Schönberg gemeinsam gefeiert werden kann.

Das nächste Schönberger Stadtfest, zu dessen Anlass auch das Jubiläum „200 Jahre Stadtrecht“ gefeiert werden soll, soll vom 1. bis 3. Juli 2022 stattfinden.

Von Annett Meinke