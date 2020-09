Schönberg

Um eine echte Rarität reicher ist das Volkskundemuseum in Schönberg. Neben anderen Schätzen ist es jetzt im Besitz eines Selbstporträts der Landschaftsmalerin Friederike Julie Lisiewska, das sie 1816 in Questin nahe Grevesmühlen zeichnete. Nicht nur das Alter des Ölgemäldes ist außergewöhnlich. „Dass es von einer Frau gemalt wurde, ist für diese Zeit ebenfalls nicht typisch“, meinte Schönbergs Museumsleiter Olaf Both, als er dieses Kunstwerk von Jürgen Ostwald von der Fielmann AG Hamburg in Empfang nahm.

Der seit vielen Jahren für Museumsschenkungen des Unternehmens tätige Betreuer spricht von einem besonderen Bild und einem exklusiven Umfeld, das Experten der Kunstszene bekannt ist. Friederike Julie Lisiewska war die Tochter von Christoph Friedrich Reinhold Lisiewsky. Von 1752 bis 1772 arbeitete er als Hofmaler der Fürsten von Anhalt-Dessau, war dann später Porträtmaler am Mecklenburgisch-Schweriner Fürstenhof in Ludwigslust.

Gemälde kam über Umwege nach Schönberg

Einem Zufall und mehreren glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass das Gemälde über Umwege im Volkskundemuseum in Schönberg landete. Ein Händler hatte es zunächst dem städtischen Museum in Grevesmühlen zum Kauf angeboten. Mit dem Museum in der ehemaligen Kreisstadt steht Olaf Both in engem Kontakt. Er setzte sich mit der Fielmann AG in Hamburg in Verbindung. Sie hat bereits in den vergangenen Jahren das Museum in Schönberg unterstützt, unter anderem die Kurfürstenbibel restaurieren lassen und ein geistliches Buch angekauft. Auch diesmal stieß Both gleich auf offene Ohren bei den Verantwortlichen der Fielmann AG Hamburg, von der das Selbstporträt erworben und anschließend von dem Kieler Restaurator Jochen Rosehr aufgearbeitet wurde.

„So machen wir das immer, bevor wir etwas übergeben. Auch dieser Zustand war bedenklich“, erklärt Jürgen Ostwald. Das Bild musste erheblich nachgebessert werden.

Fielmann AG will Museum jetzt öfter unterstützen

Während die Fielmann AG in den Jahren immer mal wieder das Volkskundemuseum in Schönberg unterstützte, soll das nun regelmäßig zwei- bis dreimal im Jahr geschehen. „Diese Übergabe war jetzt der Anfang dafür“, kündigt Jürgen Ostwald. Weitere Engagements sind bereits in der Planung oder stehen sogar schon fest. So soll der Restaurator Jochen Rosehr auch einem von Adelheid Soest 1910 gemalten Bild des Domänenpächters Wicke aus Demern sowie einem Werk von der Berliner Malerin Minna Pfüller aus dem Jahr 1861 neuen Glanz verleihen. Außerdem will sich die Fielmann AG in eine Weihnachtsausstellung des Volkskundemuseum einbringen. In welcher Form und mit welchen möglichen Kunstwerken, sollte noch nicht verraten werden. Dieses Geheimnis werde später gelüftet, hieß es bei der Übergabe des Bildes.

Ein Porträt zeigt den Lübseer Pastor Adolph Ludwig Carl Schmidt. Die Siemens-Stiftung hat die Renovierung des Bildes bezahlt. Quelle: Jürgen Lenz

Das Volkskundemuseum in Schönberg bekommt aus ganz unterschiedlichen Quellen immer wieder Bilder geschenkt. Als Leihgabe der Kirchengemeinde Roggenstorf hat es ein Porträt des Lübseer Pastors Adolph Ludwig Carl Schmidt. Es stand auf dem Dachboden der Kirche. Die Gemeinde schenkte es ihm zu einem Dienstjubiläum. Schmidt war von 1867 bis 1891 Pastor in Lübsee.

Königliche Hoheiten in Lübsee 1874 berichteten die „Wöchentlichen Anzeigen für das Fürstentum Ratzeburg“ über die Einweihung der renovierten Kirche in Lübsee. Pastor war Adolph Ludwig Carl Schmidt, dessen Porträt die Siemens-Stiftung renovieren ließ. Die Zeitung schrieb: „Am Sonntag, den 1. November, ist die renovierte Kirche zu Lübsee, in welche auch mehrere Dörfer des Fürstentums Ratzeburg eingepfarrt sind, eingeweiht. Zu dieser Feier hatten Ihre Königlichen Hoheiten, der Großherzog und die Frau Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin, auf die desfallsige Bitte des Herrn Pastor Schmidt ihre Anwesenheit huldreichst zugesagt. Die hohen Herrschaften trafen am genannten Tage mit dem Vormittagszuge von Schwerin hieselbst ein, wurden am Bahnhofe von Herrn Oberlanddrosten Grafen von Eyben empfangen und setzten nach kurzem Aufenthalt in den Tags vorher eingetroffenen Hofequipagen ihre Reise nach Lübsee fort. An der Landesgrenze in Roduchelstorf war eine Ehrenpforte errichtet, an der sich die Beamten des Amtes Rehna-Gadebusch und gegen 80 berittene Erbpächter und Hauswirte aus dem erwähnten Amte und den nach Lübsee eingepfarrten Ratzeburger Dörfern, geführt von den Herren Major Görbitz auf Löwitz und Pensionair Molter-Parben, aufgestellt hatten.“

Sein Porträt bleibt vorerst im Museum. Die Siemens-Stiftung hat die Renovierungskosten übernommen. Sie ist eng mit Lübsee verbunden. Das Grab der Eltern von Werner von Siemens befindet sich auf dem dortigen Kirchhof. Sein Vater hatte das staatliche Gut im benachbarten Menzendorf gepachtet. 1874 schenkten seine Söhne der Gemeinde in Lübsee eine Orgel. Im selben Jahr renovierten Handwerker die Kirche.

Von Dirk Hoffmann und Jürgen Lenz